/Rajasthan Monsoon: सावन के बाद क्या भादों भी रहेगा सूखा? ट्रफ लाइन खिसकी, राजस्थान में कई जिलों में गहराया जल संकट

Rajasthan Monsoon News: राजस्थान में सावन बीतने के साथ ही मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है. ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भादों में भी प्रदेश के कई हिस्सों को अच्छी बारिश के लिए इंतजार करना पड़ेगा? इस सीजन में अब तक राजस्थान में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है. प्रदेश में सामान्य बारिश का आंकड़ा 352.22 मिमी है, जबकि अब तक 295.1 मिमी बारिश हुई है. यानी बारिश सामान्य से 16.21 प्रतिशत कम है.

17 जिलों में सूखे जैसे हालात

Add Zee News as a Preferred Source

कम बारिश का असर प्रदेश के कई जिलों में दिखाई दे रहा है. जयपुर समेत करीब 17 जिलों में सूखे जैसे हालात बताए जा रहे हैं. इनमें पाली की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है. पाली में सामान्य बारिश 413.41 मिमी के मुकाबले अब तक 185.78 मिमी बारिश हुई है. यहां बारिश में 55.06 प्रतिशत की कमी है.

इसके बाद जालौर में 47.56 प्रतिशत, जैसलमेर में 44.92 प्रतिशत, बांसवाड़ा में 44.77 प्रतिशत और उदयपुर में 41.69 प्रतिशत बारिश की कमी दर्ज की गई है.

ट्रफ लाइन खिसकने से कमजोर हुआ मानसून

जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार मानसून ट्रफ लाइन अपनी सामान्य स्थिति से उत्तर की ओर खिसककर हिमालय की तलहटी के पास पहुंच गई है. इसके कारण राजस्थान में मानसूनी गतिविधियां कमजोर हुई हैं.

वहीं, बंगाल की खाड़ी से आने वाले नमी वाले मौसम सिस्टम भी फिलहाल पूर्वी भारत तक सीमित हैं. यही वजह है कि राजस्थान में बारिश की गतिविधियां कम हो गई हैं.

सितंबर की शुरुआत में भी ज्यादा राहत नहीं

मौसम विभाग के अनुसार सितंबर के पहले सप्ताह में प्रदेश में बारिश की गतिविधियां सामान्य रहने की संभावना है. कुछ जगहों पर छुटपुट बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन फिलहाल किसी बड़े वेदर सिस्टम के सक्रिय होने के संकेत नहीं हैं.

बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभागों में मानसून कमजोर रहने का अनुमान है. हालांकि 3-4 सितंबर से पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां फिर शुरू होने की संभावना है.

पश्चिमी राजस्थान में बढ़ी गर्मी

बारिश थमने के बाद प्रदेश में मौसम भी शुष्क हो गया है. पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है. आने वाले दिनों में भी तापमान 40 डिग्री या उससे ऊपर बने रहने की संभावना जताई गई है. ऐसे में अब निगाहें भादों में होने वाली बारिश पर टिकी हैं. अगर मानसून की गतिविधियां जल्द नहीं बढ़ीं तो कम बारिश वाले जिलों में पानी और खेती से जुड़ी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!