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Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 28 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज का हाल

Rajasthan Weather Update: 26 जुलाई से राजस्थान में मानसून का असर क्षेत्रवार अलग रहेगा. पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बारिश जारी रहने के आसार हैं, जबकि पश्चिमी राजस्थान में कुछ दिनों तक गतिविधियां कम रह सकती हैं. 28 जुलाई से उत्तर पूर्वी इलाकों में फिर भारी बारिश की संभावना है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Jul 26, 2026, 06:37 AM IST | Updated:Jul 26, 2026, 06:37 AM IST
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 28 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज का हाल
Image Credit: AI Generated

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक बार फिर अपना रंग बदलने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 26 जुलाई से राज्य के अलग अलग हिस्सों में मौसम की तस्वीर अलग नजर आएगी. जहां दक्षिण पूर्व और पूर्वी राजस्थान के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है, वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में वर्षा की गतिविधियों में कमी आने के संकेत मिले हैं. मौसम विभाग का कहना है कि 28 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में मानसून दोबारा सक्रिय होगा और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की जा सकती है.

मौसम विभाग के अनुसार रविवार 26 जुलाई को दक्षिण पश्चिम राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है. वहीं पूर्वी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बारिश पूरी तरह थम जाएगी.

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जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कई स्थानों पर बारिश का सिलसिला जारी रहने के आसार हैं. दूसरी ओर बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ क्षेत्रों में भी कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना बनी हुई है. ऐसे में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का प्रभाव अलग रहेगा.

28 जुलाई से फिर सक्रिय होगा मानसून

जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 28 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में मानसून की गतिविधियां फिर तेज हो सकती हैं. विशेष रूप से उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है.

यदि लगातार तेज बारिश होती है तो स्थानीय स्तर पर जलभराव, सड़कों पर पानी भरने और यातायात प्रभावित होने जैसी परिस्थितियां बन सकती हैं. ऐसे क्षेत्रों में लोगों को मौसम विभाग की ताजा जानकारी पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

पश्चिमी राजस्थान में रहेगा अलग असर

मौसम विभाग के मुताबिक जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई इलाकों में 27 से 29 जुलाई के बीच बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. इस दौरान केवल इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. बादलों की आवाजाही बनी रहने और मौसम में नमी रहने के संकेत हैं. ऐसे में पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में उमस लोगों को परेशान कर सकती है.

आगामी दिनों का हाल

27 जुलाई, सोमवार को पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है. 28 जुलाई, मंगलवार को पूर्वी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना. उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है. पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में भी कहीं कहीं वर्षा के आसार हैं.

29 जुलाई, बुधवार को पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर बारिश जारी रह सकती है. पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश होगी, जबकि कुल मिलाकर गतिविधियों में कमी रहने की संभावना है. 30 जुलाई, गुरुवार को पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना. पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है.

किसानों को विशेष सलाह जारी

किसानों के लिए यह बारिश खरीफ फसलों के लिहाज से लाभकारी मानी जा रही है. हालांकि जिन क्षेत्रों में लगातार बारिश होगी वहां खेतों से अतिरिक्त पानी की निकासी पर विशेष ध्यान देना जरूरी रहेगा. वहीं पश्चिमी राजस्थान में अपेक्षाकृत कम बारिश के कारण उमस का असर बना रह सकता है.

मौसम विभाग की जरूरी सलाह

मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना वाले क्षेत्रों में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है. जलभराव वाले रास्तों और तेज बहाव वाले नालों को पार करने से बचें. बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें. वाहन चलाते समय गति नियंत्रित रखें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें. किसानों को स्थानीय मौसम अपडेट के अनुसार सिंचाई और कृषि कार्यों की योजना बनाने की सलाह दी गई है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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