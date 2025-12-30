नए साल पर पर्यटकों को झटका, 1 जनवरी से महंगे होंगे ये जगह, आमेर फोर्ट की टिकट दरें हुई दोगुनी

New Year 2026: साल 2026 की शुरुआत के साथ ही राजस्थान घूमने आने वाले पर्यटकों की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है. पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने प्रदेश के सभी राजकीय स्मारकों और संग्रहालयों की नई टिकट दरें जारी कर दी हैं, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होंगी.करीब 10 साल के लंबे अंतराल के बाद विभाग ने राजस्व बढ़ाने और स्मारकों के रखरखाव के उद्देश्य से दरों में यह भारी बढ़ोतरी की है.

आमेर फोर्ट, एंट्री के लिए चुकाने होंगे ज्यादा दाम

जयपुर का सबसे प्रमुख आकर्षण आमेर फोर्ट अब पर्यटकों के लिए पहले से कहीं अधिक महंगा हो गया है. नई दरों के अनुसार भारतीय पर्यटक को 100 रुपये के बजाय अब 200 रुपये प्रवेश शुल्क देना होगा. विदेशी सैलानियों के लिए यह शुल्क अब 1000 रुपये निर्धारित किया गया है. विद्यार्थियों के लिए टिकट 50 रुपये और विदेशी विद्यार्थियों के लिए 500 रुपये की गई है.

अल्बर्ट हॉल, हवामहल और नाहरगढ़

आमेर के अलावा जयपुर के अन्य ऐतिहासिक स्थलों जैसे हवामहल, जंतर-मंतर, नाहरगढ़ फोर्ट और अल्बर्ट हॉल म्यूजियम की दरों में भी बदलाव किया गया है. भारतीय पर्यटक को 100 रुपये प्रति व्यक्ति. और विद्यार्थीयों को 50 रुपये. विदेशी पर्यटक 600 रुपये और विदेशी विद्यार्थी 300 रुपये देनें होगें.



कंपोजिट टिकट

कार्यवाहक निदेशक कृष्णकांता शर्मा के अनुसार, टिकट दरों में यह वृद्धि लंबे समय बाद की गई है, जिससे पुरातत्व विभाग आर्थिक रूप से मजबूत होगा और स्मारकों के संरक्षण कार्यों में तेजी आएगी. पर्यटकों की सुविधा के लिए अब कंपोजिट टिकट (एक ही टिकट से कई स्मारक देखना) की वैधता भी बढ़ाकर 10 दिन कर दी गई है.

पर्यटकों पर असर

नए साल का जश्न मनाने जयपुर पहुँचे लाखों सैलानियों के लिए यह खबर चौंकाने वाली है. विशेष रूप से बजट ट्रिप पर आए युवाओं और छात्रों के लिए स्मारकों का भ्रमण अब थोड़ा महंगा साबित होगा. हालांकि, विभाग का मानना है कि बेहतर सुविधाओं और स्मारकों के सुंदरीकरण के लिए यह कदम अनिवार्य था.

