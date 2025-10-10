Cough Syrup Deaths News: सुप्रीम कोर्ट आज (10 अक्टूबर, 2025) राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा. चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ दवा सुरक्षा तंत्र में जांच और सुधार की मांग पर विचार करेगी.
Cough Syrup Deaths News: राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के मामले में दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने वकील विशाल तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी की मांग की गई थी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकारों की कार्रवाई पर भरोसा जताया और याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाए. कोर्ट ने बिना टिप्पणी के याचिका खारिज कर दी.
याचिका की मांगें
वकील विशाल तिवारी ने अपनी PIL में कफ सिरप में जहरीले रसायनों जैसे डाई-इथीलीन ग्लाइकॉल की वजह से हुई बच्चों की मौतों की निष्पक्ष जांच की मांग की थी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या CBI द्वारा जांच, दोषी कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने, और ड्रग रिकॉल पॉलिसी बनाने की अपील की थी. याचिका में पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग थी.
सॉलिसिटर जनरल का विरोध
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का कड़ा विरोध किया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें इस मामले में कार्रवाई करने में सक्षम हैं, और जांच न करने देना उनके प्रति अविश्वास होगा. मेहता ने याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा, "कहीं भी कुछ होता है, ये अखबार पढ़कर PIL दाखिल कर देते हैं." CJI ने पूछा कि याचिकाकर्ता ने अब तक कितनी PIL दाखिल की हैं, जिसके जवाब में तिवारी ने कहा, "8 या 10."
कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने बिना कोई टिप्पणी किए याचिका को खारिज कर दिया. यह फैसला तमिलनाडु की श्रीसन फार्मास्युटिकल्स के मालिक की गिरफ्तारी और कंपनी बंद होने के बाद आया, जिसने दवा सुरक्षा तंत्र की खामियों को उजागर किया.
