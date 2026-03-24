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राजस्थान के किसानों के लिए गुड न्यूज! कल से होगी MSP पर चना और सरसों की खरीद, जानें रेट और नियम

Jaipur News: राजस्थान में किसानों के लिए राहत भरी खबर है. राज्य में कल से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरसों और चने की खरीद शुरू होने जा रही है. सरकार ने सरसों का MSP ₹6,200 प्रति क्विंटल और चने का ₹5,875 प्रति क्विंटल तय किया है. राजफेड के माध्यम से विभिन्न जिलों में खरीद केंद्र तैयार कर लिए गए हैं. पंजीकृत किसान अपनी फसल निर्धारित केंद्रों पर बेच सकेंगे. खरीद प्रक्रिया 60 दिनों तक चलेगी और किसानों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByAshish chauhan
Published:Mar 24, 2026, 11:57 AM IST | Updated:Mar 24, 2026, 11:57 AM IST

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राजस्थान के किसानों के लिए गुड न्यूज! कल से होगी MSP पर चना और सरसों की खरीद, जानें रेट और नियम

Jaipur News: राजस्थान के किसानों को कल से राहत मिलेगी. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर राज्य में कल से खरीद शुरू होगी. इसके लिए खरीद केंद्रों पर तैयारियां पूरी हो गई है.जिन किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उन्हें एमएसपी चना और सरसों की खरीद होगी. आखिरकार किस समर्थन मूल्य पर किस उपज की खरीद होगी, पढ़ें इस रिपोर्ट में!

MSP पर रबी की उपज खरीदेगी सरकार
मरुधरा के अन्नदाताओं से राज्य सरकार MSP पर रबी की उपज खरीदेगी.किसानों की उनकी उपज का उचित दाम मिल सके, इसलिए केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद कर रही है. राजस्थान में कल से उपज की खरीद होगी. इसके लिए सहकारिता विभाग ने राजफैड के जरिए खरीद केंद्र बनाए है. राज्य सरकार किसानों से सरसों और चने की न्यूनतम समर्थन पर खरीद करेगी. राजफेड के चार क्षेत्रीय कार्यालयों कोटा, अजमेर, भरतपुर और श्रीगंगानगर में कल से खरीद शुरू होगी.

केंद्र सरकार द्वारा सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,200 रुपये प्रति क्विंटल और चने का समर्थन मूल्य 5,875 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है. राज्य में सरसों की 13.78 लाख मीट्रिक टन और चने की 5.53 लाख मीट्रिक टन खरीद की सीमा निर्धारित की गई है. विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक जिलेवार सीमा ऑनलाइन उपलब्ध करवा दी गई है. अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 19 जिलों में एनसीसीएफ द्वारा और जयपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर और भरतपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 22 जिलों में नेफेड द्वारा खरीद कार्य करवाया गया.बाकी जिलों में 1 अप्रैल से खरीद होगी.

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क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत जिले,जिसमें कल से खरीद होगी-
श्रीगंगानगर- श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़
भरतपुर - भरतपुर, अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर
अजमेर - अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, ब्यावर, कुचामन-डीडवाना
कोटा - कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़

असुविधा के लिए कॉल सेंटर
सरसों और चना विक्रय के इच्छुक किसान स्वयं क्यूआर कोड स्कैन कर या ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवा सकेंगे.समर्थन मूल्य पर ख़रीद किसानों की आधार आधारित बायोमेट्रिक पहचान के माध्यम से ही की जाएगी. केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नैफेड और एनसीसीएफ के लिए समर्थन मूल्य पर ख़रीद 60 दिवस की अवधि में की जाएगी. किसान पहले की तरह एफएक्यू गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप अपनी फसल क्षेत्र की क्रय-विक्रय और ग्राम सेवा सहकारी समिति केन्द्र पर विक्रय कर सकेंगे. किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसके लिए राजफेड में कॉल सेन्टर 18001806001 स्थापित किया गया है.

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