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राजस्थान में MSP खरीद में गड़बड़ी पर सख्त सरकार! अब उप रजिस्ट्रार पर गिरेगी गाज

Jaipur News: राजस्थान में रबी सीजन की MSP खरीद से पहले सरकार सख्त हो गई है. फर्जी रजिस्ट्रेशन और अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए उप रजिस्ट्रार को जिम्मेदार ठहराया गया है. खरीद केंद्रों पर रोज निरीक्षण होगा और किसानों से फीडबैक भी लिया जाएगा. 25 मार्च से कई जिलों में खरीद शुरू होगी.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByAshish chauhan
Published:Mar 18, 2026, 01:56 PM IST | Updated:Mar 18, 2026, 01:56 PM IST

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राजस्थान में MSP खरीद में गड़बड़ी पर सख्त सरकार! अब उप रजिस्ट्रार पर गिरेगी गाज

Jaipur News: राजस्थान में MSP खरीद जल्द शुरू होगी लेकिन इससे पहले राज्य सरकार सख्त हो गई है. पिछले दिनों खरीद, रजिस्ट्रेशन में भारी अनियमित्ताओं के बाद सहकारिता विभाग ने निर्देश दिए है कि गड़बड़ी हुई तो उप रजिस्ट्रार जिम्मेदार होंगे.आखिरकार राज्य सरकार कैसे खरीद प्रक्रिया में अनियमित्ताओं पर कैसे लगाम लगाएगी. देखें इस रिपोर्ट में!

फर्जीवाड़े पर सख्त हुई सरकार
रबी सीजन में MSP खरीद को गडबडी पर लगाम लगाने के लिए राज्य सरकार सख्त हो गई है.एमएसपी पर सरसों-चना की खरीद प्रक्रिया में खरीद केंद्रों पर पहले जहां अनियमितताएं सामने आई हैं, उन पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. साथ ही, फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए किसानों से भी फीडबैक लिया जाएगा.

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दक ने अफसरों को निर्देश दिए है कि खरीद में गड़बड़ी हुई तो उप रजिस्ट्रार जिम्मेदार होंगे,अतिरिक्त रजिस्ट्रार के विरुद्ध भी लापरवाही बरतने पर कार्यवाही की जाएगी. उन्होंने निर्देश दिए कि उप रजिस्ट्रार और राजफेड के क्षेत्रीय अधिकारी प्रतिदिन खरीद केंद्रों का निरीक्षण करें.

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इन जिलों में इन दिन से खरीद
कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़,अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, ब्यावर, कुचामन-डीडवाना,श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़,भरतपुर, अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है,यहां खरीद 25 मार्च से शुरू होगी.जबकि जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़, दौसा, सीकर, टोंक,झुंझुनूं,उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, जालोर, बालोतरा, फलौदी, बीकानेर, चूरू में 25 से रजिस्ट्रेशन और 1 अप्रैल से खरीद शुरू होगी.

टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत
आपको बता दे कि इससे पहले उपज खरीद और रजिस्ट्रेशन में भारी अनियमित्तएं सामने आई थी, जिसके बाद अब सहकारिता विभाग सख्त हो गया है. शिकायतों के लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जहां किसान समस्याओं के लिए शिकायत कर सकते हैं.

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