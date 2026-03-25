बड़ी राहत! राजस्थान में आज से MSP पर चना-सरसों की होगी खरीद, किसानों को मिलेगा पूरा दाम

Rajasthan MSP News: राजस्थान के किसानों को आज से राहत मिलेगी. MSP पर प्रदेश में आज से खरीद शुरू होगी. राजफैड किसानों से चना, सरसों की खरीद करेगा. सरसों का MSP 6,200 रुपये प्रति क्विंटल, चने का MSP 5,875 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है. श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, ब्यावर, कुचामन-डीडवाना, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में आज से उपज की खरीद होगी. जिन किसानों ने पहले से पंजीकरण करवा रखा है, वे अब अपनी उपज निर्धारित केंद्रों पर बेच सकेंगे. सरकार ने खरीद केंद्रों पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

प्रदेश सरकार इस बार किसानों से चना और सरसों की खरीद MSP पर करेगी. किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने पहले ही समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है. सरसों का MSP 6,200 रुपये प्रति क्विंटल और चने का MSP 5,875 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है. इस सीजन में प्रदेश में सरसों की 13.78 लाख मीट्रिक टन और चने की 5.53 लाख मीट्रिक टन खरीद की सीमा निर्धारित की गई है.

22 जिलों में नैफेड खरीद कार्य

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सहकारिता विभाग ने राजफैड के माध्यम से विभिन्न खरीद केंद्र स्थापित किए हैं. प्रदेश में चार प्रमुख क्षेत्रीय कार्यालय कोटा, अजमेर, भरतपुर और श्रीगंगानगर में आज से खरीद शुरू हो गई है. अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत आने वाले 19 जिलों में एनसीसीएफ के माध्यम से खरीद की जा रही है, जबकि जयपुर, उदयपुर, श्रीगंगानगर और भरतपुर क्षेत्रीय कार्यालय के 22 जिलों में नैफेड खरीद कार्य देख रही है. अन्य जिलों में यह प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होगी.

पंजीकरण प्रक्रिया भी सरल बनाई गई

जिन जिलों में आज से खरीद शुरू हुई है, उनमें श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ (श्रीगंगानगर क्षेत्र), भरतपुर, अलवर, खैरथल-तिजारा, डीग, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर (भरतपुर क्षेत्र), अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, ब्यावर और कुचामन-डीडवाना (अजमेर क्षेत्र) तथा कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ (कोटा क्षेत्र) शामिल हैं.

किसानों की सुविधा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया भी सरल बनाई गई है. इच्छुक किसान क्यूआर कोड स्कैन कर या ई-मित्र केंद्र के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. खरीद प्रक्रिया आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन के जरिए पूरी की जाएगी. केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार, MSP पर यह खरीद 60 दिनों की अवधि में पूरी की जाएगी.

इसके अलावा, किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए राजफैड ने 18001806001 नंबर पर कॉल सेंटर भी शुरू किया है. किसान अपनी उपज को गुणवत्ता मानकों (FAQ) के अनुसार निर्धारित खरीद केंद्रों या ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर बेच सकते हैं.



राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-