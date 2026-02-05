Zee Rajasthan
स्टार्टअप के लिए भजनलाल सरकार दे रही 10 लाख का बिना ब्याज का लोन, राजस्थान में 10 दिन में 5 हजार आवेदन! जानिए अपने जिले का हाल

Jaipur News: उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के प्रति लोगों में भारी उत्साह है. करीब 10 दिनों में ही 5 हजार से अधिक प्राप्त हुए हैं. इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के एक लाख युवाओं को स्वयं का उद्योग स्थापित करने में आर्थिक सहायता करना है. इसके तहत विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार सेक्टर में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Damodar prasad raigar
Published: Feb 05, 2026, 01:25 PM IST | Updated: Feb 05, 2026, 01:25 PM IST

Jaipur News: राज्य सरकार द्वारा शत प्रतिशत ब्याज का पुनर्भरण किया जाएगा. साथ ही 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी और सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) शुल्क के पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 जनवरी को इस योजना का शुभारंभ किया था और 15 जनवरी को विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी.

उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सुरेश कुमार ओला ने बताया राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना के प्रति युवाओं की बेहतर प्रतिक्रिया रही है. अब तक 5,089 लोगों ने आवेदन किया है, 22 जनवरी को आवेदन शुरू किए गए थे. जिला महाप्रबंधकों द्वारा इन आवेदनों की जांच कर ऋण स्वीकृति और वितरण के लिए जल्द ही बैंकों को भेजे जाएंगे.

5 जिलों में 200 और 19 जिलों में 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं. जयपुर जिले में सर्वाधिक 385 आवेदन प्राप्त हुए हैं. साथ ही, चूरू, बीकानेर, टोंक, और हनुमानगढ़ जिलों में 200 से अधिक आवेदन आए हैं. बूंदी, सीकर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, दौसा, डीडवाना कुचामन, बारां, झुंझुनूं, नागौर, भीलवाड़ा, अजमेर, झालावाड़, भरतपुर, बाड़मेर, सवाई माधोपुर, कोटा, करौली, पाली और अलवर जिले ऐसे हैं, जहां 100 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं.

जयपुर- 385
चूरू- 270
बीकानेर- 220
टोंक- 212
हनुमानगढ़- 209
बूंदी- 195
सीकर- 187
श्रीगंगानगर- 179
जोधपुर- 175
दौसा- 170
डीडवाना कुचामन- 158
बारां- 155
झुंझुनूं- 150
नागौर- 148
भीलवाड़ा- 144
अजमेर- 143
झालावाड़- 141
भरतपुर- 135
बाड़मेर- 131
सवाई माधोपुर- 131
कोटा- 118
करौली- 110
पाली- 109
अलवर- 100

8वीं से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये एवं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. साथ ही, अधिकतम 35 हजार रुपये की मार्जिन मनी भी दी जाएगी. स्नातक, आईटीआई और अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदकों को सेवा एवं व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा.

साथ ही, 50 हजार रुपये तक की मार्जिन मनी भी दी जाएगी. इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रदेश के युवा स्वयं की एसएसओ आईडी और ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आवेदक की फोटो, शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता का प्रमाण पत्र, संस्थागत आवेदन की स्थिति में 51 प्रतिशत से अधिक स्वामित्व का दस्तावेज आवश्यक हैं.

