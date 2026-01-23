ओपन जेल में धड़का था दो कातिलों का दिल, जानें खून से सात फेरों तक की पूरी कहानी

Crime File: राजस्थान के दो सबसे चर्चित और जघन्य हत्याकांडों में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषी प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद उर्फ जैक अब आपस में शादी करने जा रहे हैं. दोनों की शादी आज 23 जनवरी को अलवर के बड़ौदामेव क्षेत्र में प्रस्तावित है. शादी का कार्ड सामने आने के बाद यह मामला प्रदेशभर में चर्चा का विषय बन गया है.

कौन है प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद

राजस्थान की जेल में बंद इन दो प्रेमियों की कहानी केवल शादी तक सीमित नहीं है. इनके अतीत के पन्नों में साजिश, लालच और बेइंतहा खून के छीटें भरे हुए हैं. एक 'हसीन' चेहरे वाली हत्यारन और दूसरा सनकी हत्यारा. एक ने अपने ही बॉयफ्रेंड को मारकर सूटकेस में भरा था, तो दूसरे ने तीन बच्चों समेत पांच को मौत की नींद सुलाया था.

सबसे पहले हम बात करेंगे हत्यारन प्रिया सेठ के बारे में जिसके 'हसीन' चेहरे के पीछे एक खौफनाक साजिश छिपी है. प्रिया सेठ का क्राइम किसी थ्रिलर फिल्म की तरह ही है, जिसने अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल एक धारदार हथियार के रूप में किया. साल 2018 में प्रिया सेठ को अपने बॉयफ्रेंड दीक्षांत कामरा का कर्ज चुकाने के लिए पैसों की जरूरत थी. बॉयफ्रेंड के कर्ज को चुकाने के लिए प्रिया सेठ ने एक बिजनेसमैन को अपनी खूबसूरती का शिकार बनाया.

प्रिया ने टिंडर पर दुष्यंत शर्मा नाम के एक बिजनेसमैन को फंसाया. दुष्यंत शर्मा प्रिया की खूबसूरती के झांसे में आ गया. प्रिया सेठ ने मौके का फायदा उठाते हुए 2 मई को दुष्यंत को जयपुर के बजाज नगर स्थित एक फ्लैट पर बुलाया. वहां प्रिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर दुष्यंत को किडनैप कर उसके पिता से फिरौती मांगी. दुष्यंत के पिता ने डर में आकर तुरंत प्रिया के बैंक खाते में पैसे डाल दिए, लेकिन प्रिया के दिल और दिमाग में एक ही डर बैठा था कि अगर दुष्यंत यहां से बाहर गया, तो वो सब पुलिस को बता देगा.

प्रिया का सच किसी के सामने ना आए इस वजह से उसने दुष्यंत को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन प्रिया को ये अंदाजा भी नहीं था कि वो अब पूरी तरह से इस मामले में फंस चुकी है. प्रिया ने दुष्यंत की लाश को एक सूटकेस में बंदकर आमेर की पहाड़ियों में फेंक दिया. इसके बाद प्रिया पुलिस के हत्थे चढ़ गई. प्रिया ने बिना किसी पछतावे के अपना सारा गुनाह स्वीकार कर लिया.

जयपुर की डीजी कोर्ट ने 24 नवंबर 2023 को प्रिया सेठ समेत तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. प्रिया सेठ जयपुर के बहुचर्चित दुष्यंत शर्मा केस में अपने पूर्व बॉयफ्रेंड दीक्षांत कामरा के साथ सह आरोपी रही और दोनों को आजीवन कारावास की सजा मिली. मर्डर से पहले प्रिया और दीक्षांत लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे.

हनुमान प्रसाद केस

वहीं हनुमान प्रदास का जुर्म प्रिया से भी ज्यादा भयावह है. हनुमान के अपराध से पूरा अलवर दहल उठा था. घटना साल 2017 की है, जब हनुमान ने अलवर के शिवाजी पार्क इलाके में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. 2 अक्टूबर 2017 की रात को हनुमान ने एक मामूली विवाद के चलते एक ही परिवार के पांच लोगों को मौत के घाट उतार दिया.

हनुमान रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए घर में घुसा और सो रहे बच्चों और बड़ों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. जांच में सामने आया कि नशीली गोलियों से बेहोश कर इस घटना को अंजाम दिया गया. हनुमान प्रसाद ने इस खौफनाक घटना में तीन मासूम बच्चे समेत पांच लोगों को मौत की नींद सुला दी.

यह एक सोची समझी साजिस थी, जहां उसने किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा. इस सामूहिक हत्याकांड के लिए अलवर की अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने हनुमान प्रसाद और उसकी गर्लफ्रेंड को उम्रकैद की सजा सुनाई. हनुमान प्रसाद अलवर के सामूहिक हत्याकांड में दोषी है, जिसमें उसने अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड ताइक्वांडो खिलाड़ी संतोष शर्मा के साथ मिलकर उसके पति और बच्चों समेत पांच लोगों की हत्या की थी. उस मामले में संतोष शर्मा भी सह-आरोपी है और उम्रकैद की सजा काट रही है. अब हनुमान ने अपने पूर्व रिश्ते को पीछे छोड़ते हुए प्रिया सेठ से शादी का निर्णय लिया है.

कैसे शुरु हुई दोनों की ‘लव स्टोरी'

प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद दोनों ही अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराए गए हैं और उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिला पैरोल एडवाइजरी कमेटी ने दोनों की पैरोल मंजूर की थी. इससे पहले दोनों को जयपुर सेंट्रल जेल से सांगानेर स्थित ओपन जेल में शिफ्ट किया गया था.

ओपन जेल में शिफ्ट होने के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. करीब छह महीने पहले अफेयर शुरू हुआ और पिछले चार महीनों से दोनों ओपन जेल परिसर में ही लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे. अब उन्होंने शादी का फैसला किया है. दोनों की शादी आज शुक्रवार 23 जनवरी को अलवर के बड़ौदामेव क्षेत्र में प्रस्तावित है. शादी का कार्ड सामने आने के बाद यह मामला प्रदेशभर में चर्चा का विषय बन गया है.