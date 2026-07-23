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माय भारत पोर्टल बनेगा युवाओं के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म, मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने सभी योजनाएं जोड़ने के निर्देश

Jaipur News :  माय भारत पोर्टल के माध्यम से युवाओं को कौशल विकास, इंटर्नशिप, रोजगार, स्वयंसेवा, खेल और नवाचार से जुड़े अवसर एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगे. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में पोर्टल को लेकर बैठक ली.

Edited byZee Rajasthan Web Team
Published: Jul 23, 2026, 08:39 AM|Updated: Jul 23, 2026, 08:39 AM
माय भारत पोर्टल बनेगा युवाओं के लिए सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म, मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने सभी योजनाएं जोड़ने के निर्देश

Jaipur News : प्रदेश के युवाओं तक शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, खेल, स्वयंसेवा और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही मंच पर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने माय भारत पोर्टल को प्रभावी बनाने की कवायद तेज कर दी है. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सचिवालय में समीक्षा बैठक के दौरान सभी विभागों को युवाओं से जुड़ी योजनाओं, कार्यक्रमों और सेवाओं को समयबद्ध तरीके से माय भारत पोर्टल से जोड़ने के निर्देश दिए. मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि प्रदेश का प्रत्येक युवा सरकारी योजनाओं और अवसरों तक आसानी से पहुंच सके. इसके लिए युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से विकसित माय भारत पोर्टल को सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में मजबूत किया जा रहा है.

युवाओं की सक्रिय भागीदारी जरूरी

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बैठक में माय भारत पोर्टल पर युवाओं के पंजीकरण अभियान, विभागवार प्रगति, जिलों के प्रदर्शन, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में विशेष पंजीकरण अभियान, माय भारत कैंपस एम्बेसडर, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और जिला स्तरीय समितियों के गठन की समीक्षा की गई. मुख्य सचिव ने अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विभागीय समन्वय को और मजबूत बनाते हुए माय भारत पोर्टल को राज्य सरकार की सभी युवा-केंद्रित पहलों का प्रमुख मंच बनाया जाए, ताकि विकसित राजस्थान और विकसित भारत के लक्ष्य में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके.

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (युवा मामले एवं खेल) प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार नशा मुक्त युवा–विकसित भारत अभियान, फिट राजस्थान, स्पोर्ट्स वॉलंटियरिंग, विकसित भारत @2047, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, एक्सपीरिएंशियल लर्निंग प्रोग्राम और वृद्धजन सेवा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं की सहभागिता बढ़ा रही है. माय भारत के राज्य निदेशक देवेन्द्र व्यास ने राजस्थान स्पेसिफिक चैप्टर, विभागीय संसाधनों के एकीकरण, एक्सपीरिएंशियल लर्निंग प्रोग्राम, माय भारत कैंपस एम्बेसडर, एडवाइजरी एवं कोऑर्डिनेशन कमेटियों और युवाओं के लिए विकसित किए जा रहे डिजिटल संसाधनों की प्रगति पर प्रस्तुतीकरण दिया. बैठक में विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.


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