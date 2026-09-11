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Rajasthan Nagar Nikay Chunav : वोटर्स बोले-चुनाव में घर-घर आते हैं नेता, जीतने के बाद क्यों नहीं होती सुनवाई ?

जयपुर में शहरी सरकार चुनने के लिए आज EVM का बटन सिर्फ प्रत्याशी चुनने के लिए नहीं दबा, हर वोट के साथ शहर के होने वाले जनप्रतिनिधियों के नाम एक संदेश भी निकला. हमने अपना फर्ज निभा दिया, अब आपकी बारी है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Deepak Goyal
Published:Sep 11, 2026, 02:39 PM IST | Updated:Sep 11, 2026, 02:39 PM IST
Rajasthan Nagar Nikay Chunav : वोटर्स बोले-चुनाव में घर-घर आते हैं नेता, जीतने के बाद क्यों नहीं होती सुनवाई ?
Image Credit: Rajasthan Nagar Nikay Chunav

Rajasthan Nagar Nikay Chunav : जयपुर नगर निगम चुनाव में वोट डालकर बाहर आए मतदाताओं ने कहा चुनाव में वोट मांगने नेता घर-घर पहुंचते हैं, तो जीतने के बाद हमारी समस्याओं तक क्यों नहीं पहुंचते. सफाई कब सुधरेगी, सीवरेज से कब राहत मिलेगी और सड़कों से आवारा पशु कब हटेंगे. वोटर्स ने साफ कहा हम मतदान केंद्र तक आए हैं, अब आप हमारी गली तक आइए. क्योंकि जनता ने आज कुछ सेकंड में EVM का बटन दबाकर अपना फर्ज पूरा किया है. लेकिन जो जीतेगा, उसे यही फर्ज अगले पांच साल हर दिन निभाना होगा.

जयपुर नगर निगम चुनाव में मतदाता सिर्फ शहर की सरकार चुनने के लिए बूथ तक नहीं पहुंचे. बल्कि वोट के साथ आने वाले जनप्रतिनिधियों के नाम अपना संदेश भी छोड़ गए. उन्होंने कहा की हमने मतदान करके अपना फर्ज निभा दिया, अब जीतने वाले की बारी है. मतदाताओं का कहना था कि चुनाव के समय प्रत्याशी घर-घर पहुंचकर समस्याएं सुनते हैं और समाधान के वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद यही संवाद टूट जाता है. मतदान केंद्रों से बाहर निकलते वोटर्स ने शहर की समस्याओं का अपना एजेंडा भी साफ कर दिया. सफाई, सीवरेज और आवारा पशु ऐसे तीन मुद्दे रहे. जिन्हें मतदाताओं ने प्रमुखता से उठाया. उनका कहना था कि पार्षद चुनने का मतलब केवल एक दिन वोट देना नहीं है. जिस प्रत्याशी को जनता पांच साल के लिए अपना प्रतिनिधि चुन रही है, उसकी जिम्मेदारी भी है कि वो वार्ड में नियमित आए, समस्याएं सुने और उनके समाधान के लिए जवाबदेह रहे.

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जयपुर नगर निगम चुनाव में मतदाताओं की नाराजगी सबसे ज्यादा चुनाव के बाद जनप्रतिनिधियों की उपलब्धता को लेकर दिखी. वोटर्स का कहना था कि चुनाव आते ही नेता और उनके समर्थक गली-मोहल्लों में दिखाई देने लगते हैं. घर-घर जाकर वोट मांगते हैं और हर समस्या के समाधान का भरोसा दिलाते हैं. लेकिन चुनाव जीतने के बाद छोटी-छोटी समस्याओं के लिए भी लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं. वोटर्स ने कहा हम मतदान केंद्र तक चलकर आए हैं, अब चुनकर आने वाला जनप्रतिनिधि हमारी समस्याओं तक आए. शहर की सरकार चुनने निकले मतदाताओं के सवाल भी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े रहे.

शहर और वार्डों में सफाई व्यवस्था कब सुधरेगी. सीवरेज की परेशानी से स्थायी राहत कब मिलेगी. सड़कों और कॉलोनियों में घूमते आवारा पशुओं की समस्या का समाधान कब होगा. वोटर्स का कहना था कि इन समस्याओं पर चुनाव के समय केवल आश्वासन नहीं, बल्कि पांच साल तक लगातार काम चाहिए. पार्षद की जवाबदेही सिर्फ निगम की बैठकों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसका असर वार्ड की गलियों में दिखाई देना चाहिए.

बहरहाल, वोटर्स ने EVM का बटन दबाकर प्रत्याशी का चुनाव तो किया, लेकिन इसके साथ एक तरह से अगले पांच साल की अपेक्षाएं भी तय कर दीं. जनता का संदेश साफ था। सिर्फ वोट लेने की जिम्मेदारी हमारी और समस्याओं से जूझने की जिम्मेदारी भी हमारी नहीं हो सकती. हमने अपना फर्ज निभाया है, अब जनप्रतिनिधि अपना फर्ज निभाएं.

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