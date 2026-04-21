Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /फ्रिज नहीं, सड़ी हुई अलमारी में रखा था खाना! कैंटीन में फैली गंदगी ही गंदगी

फ्रिज नहीं, सड़ी हुई अलमारी में रखा था खाना! कैंटीन में फैली गंदगी ही गंदगी

Rajasthan News: कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल  कृषि भवन की कैंटीन में खान-पान की गुणवत्ता को देखने पहुंचे, जहां फ्रिज नुमा अलमारी में खाना सड़ रहा था.
 

Edited bySneha AggarwalReported byKashi Ram
Published: Apr 21, 2026, 04:59 PM|Updated: Apr 21, 2026, 04:59 PM
फ्रिज नहीं, सड़ी हुई अलमारी में रखा था खाना! कैंटीन में फैली गंदगी ही गंदगी
Image Credit: AI IMAGE

Rajasthan News: कृषि विभाग के मुख्यालय पंत कृषि भवन में जहां 600 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी कार्य करते हैं, वहां खान-पान की गुणवत्ता को देख कृषि आयुक्त दंग रह गए. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल जब कैंटीन में खान-पान की गुणवत्ता को देखने निकले तो वहां गंदगी के हालात देख बुरी तरह नाखुश नजर आए.

हालत यह थी कि तेज गर्मी में खाना फ्रिज में सुरक्षित रखने के बजाय एक कबाड़ नुमा फ्रिज में रखा हुआ था. कमिश्नर ने पूछा तो कैंटीन स्टाफ ने बताया कि यह फ्रिज खराब हो चुका है और अब इसे अलमारी के तौर पर काम में लिया जा रहा है.

तेज गर्मी के चलते फ्रिज नुमा अलमारी में खाना सड़ रहा था. वहीं, गंदगी के बची खाना तैयार होते देख कमिश्नर नाराज नजर आए. महिला स्टाफ के बैठने की व्यवस्था भी बदहाल दिखी. इसे देखते हुए आयुक्त ने तुरंत ही कैंटीन प्रबंधन को तलब किया.

कृषि आयुक्त ने इस बात पर नाराजगी जताई कि जब कैंटीन संचालन के लिए इतना बड़ा एरिया दिया हुआ है, तो यहां खान-पान की सुविधा भी बेहतर होनी चाहिए. इसे केवल चाय पीने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता. यहां स्टाफ के बैठने के लिए बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए. साथ ही खान-पान की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.

मौके से ही डेयरी एमडी को कह दिया, सरस संभाले कैंटीन
स्टाफ कैंटीन के खराब हालात से कृषि आयुक्त इस कदर नाराज दिखे कि उन्होंने तुरंत ही जयपुर सरस डेयरी के एमडी मनीष फौजदार को फोन लगा दिया. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने फौजदार से कहा कि जयपुर डेयरी को पंत कृषि भवन में कैंटीन संभालनी चाहिए.

इस पर फौजदार ने कृषि आयुक्त को जयपुर डेयरी के उत्पादों के बारे में जानकारी देते हुए जल्द ही कैंटीन को बेहतर बनाने का आश्वासन दिया. वहीं, कृषि आयुक्त ने मौजूदा कैंटीन प्रबंधन से भी इन अव्यवस्थाओं को लेकर जवाब तलब किया है. आयुक्त ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि टीन में स्टाफ के बैठने के लिए बढ़िया फर्नीचर, हॉल में एसी और अन्य सुविधाएं लगाई जाएं. इन सभी सुविधाओं के आश्वासन पर पंत कृषि भवन के स्टाफ ने भी खुशी जताई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:उदयपुर की धरती बनी आग का गोला! लू के थपेड़ों से झुलसे लोगराजस्थान में और बिगड़ेगी हालात! तेज लू चलने के साथ बढ़ेंगी गर्मी

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान के लिए अगले 4-5 दिन आफत! भयंकर लू से जूझेंगे प्रदेश के ये शहर

ओ हो, राजस्थान में आज डूबी सोने के भाव की नैया, चांदी भी आई हिसाब में, जानें लेटेस्ट रेट

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'कचौड़ी का शहर'?

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, CM किसान की 6वीं किस्त को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान!

क्या आप जानते हैं? 'मिर्चियों का शहर' कहलाता है राजस्थान का यह इलाका!

79,459 करोड़ की लागत से तैयार हुई राजस्थान पेट्रोकेमिकल परियोजना, होगा फायदा ही फायदा!

जब घर में न हो कोई सब्जी, तो बनाएं ये मारवाड़ी चटपटी डिस, खाते ही हर कोई हो जाएगा इसका फैन

सुबह-सुबह झटका! पेट्रोल-डीजल ने फिर किया खेल, जानें राजस्थान में तेल के ताजा रेट

700KM दूर बैठे प्रिंसिपल के खिलाफ छात्र-छात्राओं का फूटा गुस्सा, स्कूल के गेट पर जड़ दिया ताला

राजस्थान का ये शहर बनेगा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का नया हब, मिलेगी नौकरी ही नौकरी!

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
Jaipur news
Rajasthan news

About the Author

Sneha Aggarwal

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गहलोत के रिफाइनरी को लेकर आरोप पर BJP का पलटवार, डॉ. राधामोहन अग्रवाल बोले- पांच साल कुर्सी पर बैठकर क्या किया ?

गहलोत के रिफाइनरी को लेकर आरोप पर BJP का पलटवार, डॉ. राधामोहन अग्रवाल बोले- पांच साल कुर्सी पर बैठकर क्या किया ?

Ashok gehlot
2

पचपदरा रिफाइनरी में भीषण आग के बाद CM भजनलाल का दौरा, NIA जांच शुरू, सुरक्षा सख्त

barmer news
3

क्या सिर्फ 15 मिनट में आप खुद कर पाएंगे अपनी जनगणना? जानिए इस नई प्रक्रिया का पूरा खेल

Rajasthan news
4

प्रतापगढ़ में युवा डॉक्टर की रहस्यमयी मौत, कुएं से मिला मोबाइल-पर्स, जांच में जुटी पुलिस

Rajasthan Crime
5

Dausa: भांजी की शादी में मामा ने खोला 'खुशियों का पिटारा', इतने लाख का भरा भात

Dausa News