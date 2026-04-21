/फ्रिज नहीं, सड़ी हुई अलमारी में रखा था खाना! कैंटीन में फैली गंदगी ही गंदगी

Rajasthan News: कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल कृषि भवन की कैंटीन में खान-पान की गुणवत्ता को देखने पहुंचे, जहां फ्रिज नुमा अलमारी में खाना सड़ रहा था.
Rajasthan News: कृषि विभाग के मुख्यालय पंत कृषि भवन में जहां 600 से अधिक अधिकारी-कर्मचारी कार्य करते हैं, वहां खान-पान की गुणवत्ता को देख कृषि आयुक्त दंग रह गए. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल जब कैंटीन में खान-पान की गुणवत्ता को देखने निकले तो वहां गंदगी के हालात देख बुरी तरह नाखुश नजर आए.
हालत यह थी कि तेज गर्मी में खाना फ्रिज में सुरक्षित रखने के बजाय एक कबाड़ नुमा फ्रिज में रखा हुआ था. कमिश्नर ने पूछा तो कैंटीन स्टाफ ने बताया कि यह फ्रिज खराब हो चुका है और अब इसे अलमारी के तौर पर काम में लिया जा रहा है.
तेज गर्मी के चलते फ्रिज नुमा अलमारी में खाना सड़ रहा था. वहीं, गंदगी के बची खाना तैयार होते देख कमिश्नर नाराज नजर आए. महिला स्टाफ के बैठने की व्यवस्था भी बदहाल दिखी. इसे देखते हुए आयुक्त ने तुरंत ही कैंटीन प्रबंधन को तलब किया.
कृषि आयुक्त ने इस बात पर नाराजगी जताई कि जब कैंटीन संचालन के लिए इतना बड़ा एरिया दिया हुआ है, तो यहां खान-पान की सुविधा भी बेहतर होनी चाहिए. इसे केवल चाय पीने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता. यहां स्टाफ के बैठने के लिए बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए. साथ ही खान-पान की गुणवत्ता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.
मौके से ही डेयरी एमडी को कह दिया, सरस संभाले कैंटीन
स्टाफ कैंटीन के खराब हालात से कृषि आयुक्त इस कदर नाराज दिखे कि उन्होंने तुरंत ही जयपुर सरस डेयरी के एमडी मनीष फौजदार को फोन लगा दिया. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने फौजदार से कहा कि जयपुर डेयरी को पंत कृषि भवन में कैंटीन संभालनी चाहिए.
इस पर फौजदार ने कृषि आयुक्त को जयपुर डेयरी के उत्पादों के बारे में जानकारी देते हुए जल्द ही कैंटीन को बेहतर बनाने का आश्वासन दिया. वहीं, कृषि आयुक्त ने मौजूदा कैंटीन प्रबंधन से भी इन अव्यवस्थाओं को लेकर जवाब तलब किया है. आयुक्त ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि टीन में स्टाफ के बैठने के लिए बढ़िया फर्नीचर, हॉल में एसी और अन्य सुविधाएं लगाई जाएं. इन सभी सुविधाओं के आश्वासन पर पंत कृषि भवन के स्टाफ ने भी खुशी जताई.
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