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नौतपा की तपिश में गोविंददेवजी मंदिर बना ‘शीतल महल’, जलयात्रा उत्सव ने जीता भक्तों का दिल

Govind DevJi Temple Jaipur: नौतपा की शुरूआत होते ही जयपुर के आराध्य गोविंददेवजी मंदिर में गर्मी को मात देने के लिए जलयात्रा उत्सव मनाया गया. फव्वारों की फुहारे ने चंदन, केवड़ा और गुलाबजल से महकते जलविहार ने भक्तों को भीषण गर्मी के बीच राहत का अहसास कराया.

Edited byAman SinghReported byDeepak Goyal
Published: May 25, 2026, 11:32 PM|Updated: May 25, 2026, 11:32 PM
नौतपा की तपिश में गोविंददेवजी मंदिर बना ‘शीतल महल’, जलयात्रा उत्सव ने जीता भक्तों का दिल
Image Credit: Govind DevJi Temple

Govind DevJi Temple Jaipur: नौतपा की शुरूआत हो चुकी है. जयपुर के आराध्य गोविंददेवजी मंदिर में गर्मी को मात देने के लिए जलयात्रा उत्सव मनाया गया. मंदिर का गर्भगृह मानो शीतल महल में बदल गया. जब रियासतकालीन चांदी की कमलाकार होद में विराजे ठाकुरजी पर सुगंधित फव्वारों की फुहारें चलीं तो चंदन, केवड़ा और गुलाबजल से महकते जलविहार ने भक्तों को भीषण गर्मी के बीच राहत का अहसास कराया.

करीब 30 मिनट तक चले इस जलयात्रा उत्सव में 20 फव्वारों से उठती ठंडी बौछारों के बीच ठाकुरजी और राधारानी को गर्मी से राहत दिलाई गई. सफेद धोती-दुपट्टे और हल्के पीले-सफेद पुष्पों से सजे ठाकुरजी की झांकी देखते ही श्रद्धालु भी भक्ति और शीतलता में सराबोर हो उठे.

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सोने की पिचकारी थामे ठाकुरजी और राधा रानी जी ने परस्पर जलक्रीडा करते भक्तों को दर्शन दिए. जलविहार के बाद बहते पवित्र जल में श्रद्धालुओं ने स्नान किया, तो कई लोग इस शीतल प्रसाद को घर भी ले गए. गौड़ीय परंपरा से जुड़ा यह उत्सव आज भी गर्मी में आस्था और राहत का अनूठा संगम बना हुआ है.

गौड़ीय संप्रदाय परंपरा अनुसार आचार्य श्रील रूप गोस्वामी ने ठाकुर श्रीजी के प्राकट्य के बाद ज्येष्ठ की गर्मी में शीतलता प्रदान करने उत्सव की शुरुआत की थी. वर्तमान में महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सान्निध्य में उत्सव मनाया जा रहा. ठाकुर श्रीजी को चांदी की कमलाकार होदी में विराजमान किया जाता है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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