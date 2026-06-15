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NEET Re Exam पर CM भजनलाल शर्मा की हाई लेवल मीटिंग, अफवाह फैलाने वालों-संदिग्धों पर हो सख्त एक्शन, कलेक्टर-SP खुद करें केंद्रों का निरीक्षण

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 21 जून को होने वाली नीट री-एग्जाम को लेकर हाई लेवल मीटिंग की. उन्होंने कलेक्टर्स-SP को केंद्रों का निरीक्षण करने, संदिग्धों पर सख्त कार्रवाई करने और भीषण गर्मी के मद्देनजर अभ्यर्थियों के लिए पेयजल व छाया जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

Edited byArti PatelReported byBabulal Dhayal
Published: Jun 15, 2026, 12:37 PM|Updated: Jun 15, 2026, 01:01 PM
NEET Re Exam पर CM भजनलाल शर्मा की हाई लेवल मीटिंग, अफवाह फैलाने वालों-संदिग्धों पर हो सख्त एक्शन, कलेक्टर-SP खुद करें केंद्रों का निरीक्षण
Image Credit: AI Photo

NEET Re Exam 21 June: राजस्थान में आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली नीट (NEET) री-एग्जाम को पूरी तरह निष्पक्ष, सुरक्षित और नकल विहीन संपन्न कराने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट हो गई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को इस संबंध में एक हाई लेवल समीक्षा बैठक ली. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से आयोजित इस बैठक में सीएम ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के सख्त निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने दो टूक लहजे में कहा कि परीक्षा को लेकर अफवाह फैलाने वालों और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि में शामिल लोगों के खिलाफ तुरंत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए.

गृह मंत्रालय के निर्देशों की हो कड़ाई से पालना, कलेक्टर्स-SP संभालें कमान
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए. सीएम ने सभी संबंधित जिलों के कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों (SP) को खुद परीक्षा केंद्रों का धरातल पर निरीक्षण करने और सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के साथ लगातार समन्वय बनाए रखा जाए और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस व निर्देशों की गंभीरता से पालना सुनिश्चित की जाए.

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भीषण गर्मी को देखते हुए केंद्रों पर मिलेंगी विशेष सुविधाएं
जून के महीने में पड़ रही अत्यधिक गर्मी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने छात्र हित में संवेदनशील फैसला लिया है. उन्होंने निर्देश दिए कि परीक्षा देने आने वाले अभ्यर्थियों को केंद्रों पर किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. सभी परीक्षा केंद्रों पर ठंडे पेयजल (पीने का पानी), छायादार बैठने की जगह और अन्य जरूरी मूलभूत सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएं.

27 जिलों में परीक्षा: जयपुर, सीकर और कोटा में सबसे ज्यादा केंद्र
बैठक में चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने परीक्षा से जुड़े आंकड़े मुख्यमंत्री के सामने रखे. प्रदेश के 27 जिलों में कुल 611 केंद्रों पर नीट की दोबारा परीक्षा आयोजित की जा रही है. इस री-एग्जाम में राजस्थान से लगभग 2 लाख 9 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे. राज्य में सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र राजधानी जयपुर (106 केंद्र), शेखावाटी के सीकर (102 केंद्र) और कोचिंग सिटी कोटा (92 केंद्र) में बनाए गए हैं.

बैठक में मौजूद रहे आला अधिकारी
इस महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कुमार शर्मा, डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) संजय अग्रवाल और चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ सहित मुख्यमंत्री कार्यालय के तमाम उच्चाधिकारी मौजूद रहे. सभी संबंधित जिलों के कलेक्टर्स और एसपी भी वीसी के जरिए जुड़े और अपने-अपने जिलों की तैयारियों का फीडबैक दिया.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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