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NEET UG 2026: परीक्षा से पहले बड़ा ऐलान! चूरू-जयपुर और जयपुर-अलवर के लिए स्पेशल ट्रेनें तैयार

NEET UG 2026: राजस्थान में 3 मई को होने वाली NEET UG परीक्षा के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं. 27 जिलों में 611 केंद्रों पर 2.09 लाख छात्र परीक्षा देंगे. सुरक्षा, ट्रैफिक और ड्रेस कोड को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: May 02, 2026, 11:31 AM|Updated: May 02, 2026, 11:31 AM
NEET UG 2026: परीक्षा से पहले बड़ा ऐलान! चूरू-जयपुर और जयपुर-अलवर के लिए स्पेशल ट्रेनें तैयार
Image Credit: AI Generated

Jaipur News: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET UG को लेकर राजस्थान में व्यापक तैयारियां की गई हैं. 3 मई को होने वाली इस परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों की भागीदारी को देखते हुए रेलवे और प्रशासन दोनों ही अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं. परीक्षार्थियों और उनके परिजनों की संभावित भारी भीड़ को संभालने के लिए उत्तर-पश्चिम रेलवे ने विशेष कदम उठाए हैं.

रेलवे प्रशासन ने चूरू-जयपुर और जयपुर-अलवर रूट पर दो विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है ताकि छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो. जयपुर मंडल की सीनियर डीसीएम पूजा मित्तल के अनुसार, ट्रेन संख्या 09717 चूरू से सुबह 6:10 बजे रवाना होकर सीकर होते हुए सुबह 11 बजे जयपुर पहुंचेगी. वहीं, परीक्षा के बाद वापसी को ध्यान में रखते हुए ट्रेन संख्या 09719 जयपुर जंक्शन से शाम 7:10 बजे रवाना होकर रात 10:55 बजे अलवर पहुंचेगी. दोनों ट्रेनों में 12-12 कोच लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. ये ट्रेनें सीकर, रींगस, चौमूं, दौसा और बांदीकुई जैसे प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव करेंगी.

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कुल 611 परीक्षा केंद्र बनाए गए

इस वर्ष परीक्षा के लिए पूरे प्रदेश में 27 जिलों में कुल 611 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इनमें सबसे ज्यादा 106 केंद्र जयपुर में हैं. इसके अलावा कोटा और सीकर जैसे शहरों में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. कुल मिलाकर करीब 2.09 लाख परीक्षार्थी इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होंगे. परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:20 बजे तक आयोजित की जाएगी.

विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया

सुरक्षा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त इंतजाम किए हैं. परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. वहीं बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया गया है, ताकि अभ्यर्थी समय पर अपने केंद्र तक पहुंच सकें.

एनटीए ने भी परीक्षार्थियों के लिए ड्रेस कोड जारी किया है. अभ्यर्थियों को हल्के और आरामदायक कपड़े पहनने तथा कम हील वाली चप्पल या सैंडल पहनने की सलाह दी गई है. धार्मिक पहनावे की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय पहले केंद्र पर पहुंचना होगा. परीक्षार्थियों को केवल पारदर्शी पानी की बोतल और जरूरी दस्तावेज साथ लाने की अनुमति दी गई है.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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