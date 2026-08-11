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राजस्थान NEET UG काउंसलिंग: प्रथम चरण का शेड्यूल जारी, आज से शुरू होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

Rajasthan News: राजस्थान NEET UG 2026-27 काउंसलिंग का पहला चरण 12 अगस्त से शुरू होगा. MBBS-BDS प्रवेश के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 17 अगस्त है. सीट अलॉटमेंट 22 अगस्त को होगा, जबकि 23-27 अगस्त तक स्लॉट के आधार पर रिपोर्टिंग होगी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Preeti tanwar
Published:Aug 11, 2026, 03:47 PM IST | Updated:Aug 11, 2026, 03:47 PM IST
राजस्थान NEET UG काउंसलिंग: प्रथम चरण का शेड्यूल जारी, आज से शुरू होंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
Image Credit: राजस्थान NEET UG 2026-27 काउंसलिंग का पहला चरण 12 अगस्त से शुरू होगा.

Rajasthan NEET UG Counselling: राजस्थान नीट यूजी मेडिकल और डेंटल काउंसलिंग बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के प्रथम चरण का विस्तृत टाइमटेबल जारी कर दिया है. काउंसलिंग बोर्ड के चेयरमैन डॉ. बी. एल. कुमावत) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल-डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस (MBBS) और बीडीएस (BDS) सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन https://ug.neetrajasthan.com पर आवेदन की प्रक्रिया 12 अगस्त 2026 से शुरू होने जा रही है.

अभ्यर्थियों को आवेदन के दोनों भाग (पार्ट 1 और पार्ट 2) भरना अनिवार्य है. इसके बिना आवेदन प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी. ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 (शाम 4:00 बजे तक) तय की गई है. वहीं, फॉर्म को पूरी तरह अपलोड करने के लिए 17 अगस्त की रात 8:00 बजे तक का समय दिया गया है. सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 2500 रुपये और राजस्थान के मूल निवासी SC/ST उम्मीदवारों के लिए 1500 रुपये निर्धारित है.

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सिक्योरिटी राशि जमा करने के लिए 14 अगस्त से 20 अगस्त (शाम 6:00 बजे तक) का समय दिया गया है. सरकारी कॉलेजों की सामान्य सीटों के लिए 50 हजार, मैनेजमेंट सीट के लिए 2 लाख और निजी कॉलेजों के लिए 5 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट तय है. ऑनलाइन चॉइस फिलिंग भी 14 अगस्त से शुरू होकर 20 अगस्त की रात 11:55 बजे तक चलेगी, जिसके बाद चॉइस स्वतः लॉक हो जाएगी.

स्लॉट रिपोर्टिंग व वेरिफिकेशन
इस बार काउंसलिंग बोर्ड ने काउंसलिंग के अंतिम चरणों में होने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रिपोर्टिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है. बोर्ड के को-चेयरमैन डॉ. मोनिका जैन,और डॉ. आर. के. जैन की देखरेख में आगामी 23 अगस्त से 27 अगस्त के बीच अलॉटेड कॉलेज डेस्क पर होने वाली रिपोर्टिंग पूरी तरह स्लॉट के आधार पर (Slot Basis) आयोजित की जाएगी. इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे.

शेड्यूल के अनुसार, प्रथम चरण का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 22 अगस्त 2026 को जारी किया जाएगा. सफल अभ्यर्थियों को 23 से 27 अगस्त (दोपहर 3:30 बजे तक) के बीच एक साल की निर्धारित ट्यूशन फीस जमा करानी होगी. इसके साथ अलॉटमेंट लेटर, सभी मूल दस्तावेजों और उनकी प्रतियों के साथ एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर के एकेडमिक ब्लॉक में बने डेस्क पर आवंटित स्लॉट के अनुसार रिपोर्ट करना होगा. रिपोर्टिंग की अंतिम सीमा 27 अगस्त शाम 6:00 बजे तक ही रहेगी.

इससे पहले, डिफेंस, पैरा-मिलिट्री और एनआरआई (NRI) श्रेणी के अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों का भौतिक सत्यापन 19 अगस्त को सुबह 9:00 से शाम 5:00 बजे तक किया जाएगा. इन श्रेणियों की संशोधित मेरिट सूची 20 अगस्त को प्रकाशित होगी. नया शैक्षणिक सत्र 08 सितंबर 2026 से शुरू होने जा रहा है.

राजस्थान NEET UG 2026-27 काउंसलिंग का पहला चरण 12 अगस्त से शुरू होगा.

राजस्थान नीट यूजी (Rajasthan NEET UG) मेडिकल और डेंटल काउंसलिंग 2026 से जुड़ी मुख्य जानकारियां नीचे दी गई हैं:

महत्वपूर्ण तिथियां (Round 1)
•ऑनलाइन आवेदन शुरू: 12 अगस्त 2026
•प्रॉविजनल सीट मैट्रिक्स जारी होना: 13 अगस्त 2026
•आवेदन और रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 17 अगस्त 2026 (शाम 04:00 बजे तक)
•ऑनलाइन आवेदन (पार्ट 1 और पार्ट 2) सबमिट करने की अंतिम तिथि: 17 अगस्त 2026 (रात 08:00 बजे तक)
•सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना: 14 अगस्त से 20 अगस्त 2026 (शाम 06:00 बजे तक)
•ऑनलाइन चॉइस फिलिंग: 14 अगस्त से 20 अगस्त 2026 (रात 11:55 बजे ऑटो-लॉक)
•प्रथम चरण का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट: 22 अगस्त 2026
•ट्यूशन फीस जमा करना: 23 अगस्त से 27 अगस्त 2026 (दोपहर 03:30 बजे तक)
•अलॉटेड कॉलेज डेस्क (SMS मेडिकल कॉलेज, जयपुर) पर रिपोर्टिंग: 23 अगस्त से 27 अगस्त 2026 (शाम 06:00 बजे तक, स्लॉट के आधार पर)

काउंसलिंग व सिक्योरिटी शुल्क
•रजिस्ट्रेशन शुल्क: ₹2500 (सामान्य/OBC वर्ग के लिए) और ₹1500 (राजस्थान के मूल निवासी SC/ST वर्ग के लिए).
•सिक्योरिटी राशि (MBBS सरकारी सीट): ₹50,000 (UR/EWS/SC/ST/OBC/MBC उम्मीदवारों के लिए).
•सिक्योरिटी राशि (MBBS मैनेजमेंट सीट): ₹2,00,000
•सिक्योरिटी राशि (MBBS प्राइवेट कॉलेज/NRI सीट): ₹5,00,000
•सिक्योरिटी राशि (BDS कोर्स - सरकारी व प्राइवेट): ₹10,000

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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