Rajasthan New Corona Guidelines: कोरोना की संशोधित गाइडलाइन जारी, शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे 250 लोग

Rajasthan New Corona Guidelines: राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइन (Corona New Guidelines) गृह विभाग ने जारी की है. इसमें बड़ी राहत विवाह समारोह (Guidelines For marriage) को लेकर दी गई है. अब 100 की बजाय 250 व्यक्ति विवाह समारोह में शामिल हो सकेंगे. वहीं, रात्रि कालीन कर्फ्यू को भी खत्म किया गया है. गृह विभाग की ओर से जारी आदेश 5 फरवरी से लागू होंगे.