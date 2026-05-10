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Rajasthan News: गनाहेड़ा में ग्राम रथ का भव्य स्वागत, मदन राठौड़-रावत ने सुनी समस्याएं

Rajasthan News: पुष्कर के गनाहेड़ा में ग्राम रथ रात्रि चौपाल के दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने 'एक राज्य-एक चुनाव' और 20 दिनों में राजनीतिक नियुक्तियों के संकेत दिए. मंत्री सुरेश रावत ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं, वहीं रविवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के कड़ेल दौरे की संभावना जताई जा रही है.

Edited byArti PatelReported byKaushal Jain
Published: May 10, 2026, 12:08 PM|Updated: May 10, 2026, 12:08 PM
Rajasthan News: गनाहेड़ा में ग्राम रथ का भव्य स्वागत, मदन राठौड़-रावत ने सुनी समस्याएं
Image Credit: Gram Rath Chaupal Madan Rathore

BJP Gram Rath Abhiyan: राजस्थान सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं को गांव-ढाणी और अंतिम छोर तक पहुंचाने के संकल्प के साथ शुरू हुआ ‘ग्राम रथ अभियान’ शनिवार रात्रि को पुष्कर के निकटवर्ती गांव गनाहेड़ा पहुंचा. कड़ेल ग्राम पंचायत से होते हुए गनाहेड़ा पहुंचे इस रथ का ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया. इस दौरान आयोजित रात्रि चौपाल में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ और जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने भाग लिया.

'राजनीति नहीं, जन-जागृति का महाअभियान'
ग्रामीणों को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि ग्राम रथ अभियान केवल एक सरकारी दौरा नहीं है, बल्कि यह जन-जागृति का महाअभियान है. रथ के माध्यम से चित्रों और बुकलेट्स द्वारा केंद्र व राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी घर-घर पहुंचाई जा रही है. राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे राजनीति से ऊपर उठकर ऐसे पात्र लोगों की पहचान करें जिनके पास पक्का मकान नहीं है या जो खाद्य सुरक्षा (NFSA) से वंचित हैं. उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को 'जनसेवक' बनने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे 'राष्ट्र प्रथम' की भावना से कार्य करें.

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चुनाव और नियुक्तियों पर बड़ा बयान
मदन राठौड़ ने आगामी समय के लिए कई महत्वपूर्ण संकेत दिए. उन्होंने संकेत दिए कि शेष बोर्डों और आयोगों में नियुक्तियां अगले 15 से 20 दिनों में पूरी कर ली जाएंगी. निकाय और पंचायत चुनावों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछली सरकार द्वारा बनाए गए 'अव्यवस्थित वार्डों' को सुधारा जा रहा है. सरकार 'एक राज्य, एक चुनाव' की दिशा में आगे बढ़ रही है ताकि दोनों चुनाव एक साथ कराए जा सकें. वहीं बंगाल की स्थिति पर मदन राठौड़ ने ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि वहां अब आतंक का माहौल खत्म होगा और 'सोनार बांग्ला' का सपना साकार होगा.

मंत्री सुरेश रावत
जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने रात्रि चौपाल के दौरान ग्रामीणों की व्यक्तिगत और सामुदायिक समस्याएं सुनीं. उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य गांवों के विकास को गति देना और प्रशासन को जनता के द्वार तक लाना है. रावत ने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा.

मुख्यमंत्री के आने की संभावना
सूत्रों के अनुसार, कड़ेल में चल रहे कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर के समापन अवसर पर आज यानी रविवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के शामिल होने की प्रबल संभावना है. हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन प्रशासन और संगठन ने सुरक्षा व स्वागत की तैयारियां तेज कर दी हैं.

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Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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