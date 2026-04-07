अब हर किसी का होगा अपना घर! राजस्थान में आ रही नई हाउसिंग स्कीम, जयपुर समेत कई जिलों में मिलेगा सस्ता घर

Rajasthan Housing Scheme 2026: राजस्थान की भजनलाल सरकार आम आदमी के अपने घर के सपने को साकार करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. बजट घोषणा 2026-27 की क्रियान्विति के तहत जल्द ही प्रदेश के कई जिलों में नवीन आवासीय योजनाएं लॉन्च की जाएंगी.
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Rajasthan Housing Scheme 2026: राजस्थान आवासन मंडल इन योजनाओं को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो गया है. जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, टोंक, नागौर, अलवर, करौली और भीलवाड़ा समेत कई जिलों में विभिन्न आय वर्गों के लिए नई आवासीय योजनाएं लाई जा रही हैं. इन योजनाओं में फ्लैट्स और स्वतंत्र आवास दोनों विकल्प होंगे, जिससे ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, मध्यम और उच्च आय वर्ग के परिवारों को किफायती, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास मिल सके.
जयपुर में यहां मिलेंगे आवास
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जयपुर के इंदिरा गांधी नगर के साथ-साथ फागी और चौमूं क्षेत्र में भी आवासन मंडल नई आवासीय योजनाएं लाने की तैयारी में है, जहां विभिन्न आय वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराए जाएंगे. इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर मंगलवार को आवास भवन में आवासन आयुक्त अरविंद पोसवाल ने अहम बैठक ली.
बैठक में कार्य प्रगति की समीक्षा की गई और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. आयुक्त अरविंद पोसवाल ने कहा कि राज्य सरकार और आवासन मंडल आमजन के आवास के सपने को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध हैं.
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उन्होंने अभियंताओं और अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी नवीन योजनाओं से जुड़े कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए और निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए. कुल मिलाकर राजस्थान में नई आवासीय योजनाओं के जरिए सरकार आम लोगों के घर के सपने को साकार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है.
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