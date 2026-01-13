Zee Rajasthan
भजनलाल सरकार ने किया 1 लाख भर्तियों का ऐलान, लेकिन X पर भड़के डोटासरा

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने एक लाख भर्तियों का सालभर का भर्ती कैलेंडर जारी किया है. सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि इससे विज्ञापन, परीक्षा, परिणाम और नियुक्ति की तारीखें पहले से स्पष्ट होंगी. सरकार ने दो साल में 300 परीक्षाएं बिना पेपर लीक कराईं और युवा व रोजगार नीति-2026 भी लागू की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Published: Jan 13, 2026, 03:27 PM IST | Updated: Jan 13, 2026, 03:27 PM IST

Rajasthan Vacancy Calendar: राजस्थान सरकार ने पूरे वर्ष में होने वाली एक लाख सरकारी भर्तियों का विस्तृत कैलेंडर जारी किया है. इस कैलेंडर में यह साफ तौर पर बताया गया है कि किस भर्ती में कितने पद होंगे और किस महीने संबंधित परीक्षा आयोजित की जाएगी.

भर्ती कैलेंडर जारी करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं के भविष्य को सही दिशा देने के उद्देश्य से यह सालभर का भर्ती कार्यक्रम तैयार किया गया है. इससे युवाओं को पहले से यह जानकारी मिल सकेगी कि भर्ती का विज्ञापन कब आएगा, आवेदन कब शुरू होंगे, परीक्षा और परिणाम की तारीख क्या रहेगी और परिणाम के बाद नियुक्ति पत्र कब जारी किए जाएंगे. पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से सामने रखा गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि युवा मन लगाकर पढ़ाई करें, मेहनत करें और जो लक्ष्य उन्होंने अपने जीवन में तय किए हैं, उन्हें हासिल कर दिखाएं. इस कैलेंडर के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परीक्षाएं तय समय पर आयोजित हों. मुख्यमंत्री यह बातें रविवार को जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह में कही.

उन्होंने कहा कि जब दो साल पहले सरकार बनी थी, तब यह संकल्प लिया गया था कि युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और प्रदेश को पेपर लीक जैसी समस्याओं से मुक्त किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों में 300 से अधिक परीक्षाएं हुई हैं और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, जो सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

सीएम ने बताया कि विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि इतनी नौकरियां कैसे दी जाएंगी, लेकिन सरकार ने भरोसा दिलाया था कि हर कदम का हिसाब रखा जाएगा. नतीजतन, बीते दो साल में एक लाख से ज्यादा नौकरियां दी जा चुकी हैं और 1.43 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजस्थान युवा नीति-2026 और रोजगार नीति-2026 भी जारी की. इन नीतियों के तहत शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देकर मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार अवसर उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई, जिसके तहत 1 लाख युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देकर सूक्ष्म उद्यमी बनाया जाएगा.

कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री ने बजट से पहले युवाओं से संवाद किया और कहा कि युवा ही देश और प्रदेश का भविष्य हैं. उनकी ऊर्जा और क्षमता से ही विकसित भारत और विकसित राजस्थान का सपना पूरा होगा. उन्होंने राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए स्वामी विवेकानंद के विचारों को युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बताया.

वहीं इस पूरे मामले पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने भर्ती विज्ञप्ति को लेकर कहा कि यह सामान्य भर्ती प्रक्रिया नहीं, बल्कि ओबीसी युवाओं के अधिकारों पर भाजपा सरकार का सोचा-समझा हमला है. डोटासरा ने आरोप लगाया कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों में ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय किया जा रहा है. एलडीसी भर्ती परीक्षा में 21 प्रतिशत आरक्षण नहीं देना कोई तकनीकी गलती नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है. उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी और वनपाल जैसी कई भर्तियों में भी ओबीसी को सिर्फ 15 प्रतिशत आरक्षण तक सीमित कर दिया गया है, जो रोस्टर के नाम पर छल और ओबीसी युवाओं को हाशिये पर धकेलने का प्रमाण है. डोटासरा ने इसे संविधान की भावना, समान अवसर और लाखों ओबीसी बेरोजगार युवाओं के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए सवाल उठाया कि आखिर भाजपा सरकार ओबीसी का हक मारकर किसे लाभ पहुंचाना चाहती है.

