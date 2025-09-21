Zee Rajasthan
विधानसभा में लव जिहाद विरोधी कानून पास, कोटा से जयपुर तक हाई वोल्टेज ड्रामा

Love Jihad in Rajasthan:  कोटा का एक दंपति अपनी 20 वर्षीय बेटी की घर वापसी के लिए जयपुर में संघर्षरत है, लेकिन पुलिस और कोर्ट से उन्हें निराशा मिली है। मामला लव जिहाद से जुड़ा है.
 

Published: Sep 21, 2025, 07:29 AM IST | Updated: Sep 21, 2025, 07:29 AM IST

विधानसभा में लव जिहाद विरोधी कानून पास, कोटा से जयपुर तक हाई वोल्टेज ड्रामा

Love Jihad in Rajasthan: कोटा का एक दंपति अपनी 20 वर्षीय बेटी की घर वापसी के लिए जयपुर की सड़कों पर दर-दर भटक रहा है, लेकिन पुलिस और कोर्ट-कचहरी से उन्हें अब तक केवल निराशा ही मिली है. मामला लव जिहाद से जुड़ा बताया जा रहा है. कोटा निवासी अनुसूचित जनजाति की युवती भवानी मंडी के मूल निवासी मुस्लिम युवक फरदीन बेग के प्रेम में पड़ गई. युवती की मां ने 19 मई को फरदीन के खिलाफ अपनी बेटी को भगाने का संदेह जताते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस से कोई सहायता न मिलने पर मां ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई.

कलेक्टर को दिए परिवाद में मां ने बताया कि 2020 में भवानी मंडी में अस्थायी रूप से रहने के दौरान फरदीन उनकी नाबालिग बेटी को परेशान करता था और छेड़छाड़ करता था. मां का आरोप है कि फरदीन ने उनकी बेटी को धमकाकर अश्लील वीडियो बनाए और उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया. इसके साथ ही फरदीन ने कथित तौर पर उनकी बेटी का जबरन धर्मांतरण कराने की कोशिश की, जो कानून के खिलाफ है. परिवार अब अपनी बेटी की सुरक्षित वापसी के लिए संघर्ष कर रहा है.

कोटा के एक पीड़ित परिवार को अपनी बेटी के लव जिहाद के मामले में लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है. मामला सामने आने के बाद परिवार कोटा में रहने लगा, लेकिन आरोपी फरदीन बेग ने फिर से युवती से संपर्क किया. मां के अनुसार, फरदीन ने अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर 17 फरवरी को उनकी बेटी को भगा लिया. इसके बाद मां ने थाने में एक और शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने युवती को बरामद कर परिजनों को सौंप दिया, लेकिन पीड़िता ने खुलासा किया कि फरदीन ने उसे नशीली दवा देकर दुष्कर्म किया. इसके बावजूद, 19 मई को फरदीन ने फिर से युवती को भगा लिया. परिवार को आशंका है कि फरदीन उनकी बेटी से जबरन शादी कर सकता है. इस मामले ने लव जिहाद के गंभीर मुद्दे को फिर से उजागर किया है, और परिवार अब अपनी बेटी की सुरक्षित वापसी के लिए पुलिस और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है.

Trending Now


कोटा के एक परिवार की लव जिहाद से जुड़ी पीड़ा थमने का नाम नहीं ले रही है. युवती की मां ने जिला कलेक्टर के बाद कोटा पुलिस अधीक्षक और रेंज आईजी को परिवाद सौंपकर बेटी को ब्लैकमेल करने और अपहरण की शिकायत की, लेकिन दो बार एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस और प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं. इस बीच, आरोपी फरदीन बेग ने चोरी-छिपे युवती से निकाह कर लिया, जिससे परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई. फरदीन और युवती लिव-इन रिलेशनशिप में रहने लगे, और फरदीन व उसके परिजनों ने युवती के माता-पिता को उससे मिलने से रोका.

युवती और फरदीन ने हाईकोर्ट में सुरक्षा की मांग को लेकर याचिका दायर की, जिस पर 19 सितंबर को सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों को सुरक्षा प्रदान करने के आदेश दिए. सुनवाई के दौरान युवती के परिजन कोर्ट पहुंचे और बेटी से मिलने की कोशिश की, लेकिन फरदीन के परिजनों ने धक्का-मुक्की शुरू कर दी, जिससे युवती की मां को चोटें आईं. पुलिस ने फरदीन और युवती को अशोक नगर थाने ले गई, जहां से उन्हें पुलिस सुरक्षा में ऑडी कार से रामबाग सर्किल के लिए रवाना किया गया. रास्ते में अम्बेडकर सर्किल पर एक वाहन ने ऑडी को टक्कर मारी, और रामबाग होटल पहुंचने पर गुस्साई भीड़ ने कार में तोड़फोड़ कर दी. पुलिस ने किसी तरह दोनों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.

पीड़ित मां ने आरोप लगाया कि फरदीन बेग ने उनकी 20 वर्षीय बेटी को डरा-धमकाकर जबरन निकाह कर लिया. जब यह बात सामने आई, तो परिवार जयपुर हाईकोर्ट पहुंचा, लेकिन फरदीन और उसके परिजनों ने उन्हें बेटी से मिलने नहीं दिया. पिता ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरी साजिश के तहत उनकी बेटी का फर्जी निकाह कराकर जबरन धर्मांतरण कराया गया. उन्होंने दावा किया कि बेटी का नाम बदलकर फर्जी तरीके से निकाह किया गया, जिसकी याचिका को कोर्ट पहले खारिज कर चुका है. परिवार अब अपनी बेटी की सुरक्षित घर वापसी की मांग कर रहा है और पुलिस-प्रशासन से कार्रवाई की गुहार लगा रहा है. इस मामले ने लव जिहाद के मुद्दे को फिर से गंभीर चर्चा में ला दिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

