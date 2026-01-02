नए साल में 114 करोड़ की शराब गटक गया राजस्थान, इतने मे तो बन जाते हजारों गरीबों के पक्के मकान

Jaipur News : राजस्थान का नया साल शराब के शौकीनों के लिए शानदार रहा करीब 119 करोड़ रुपए की शराब गटक ली गयी. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि एक रात की इस पार्टी में जितना खर्च हुआ, उतना तो हजारों गरीबों को छत नसीब करा सकता था.
Jaipur News : राजस्थान में न्यू ईयर का जश्न कुछ ज्यादा ही छलका, इस बार सुरा के शौकीनों ने नया रिकॉर्ड बना डाला है. नववर्ष के मौके पर राजस्थानी 119 करोड़ रुपए मूल्य की शराब पी गयी.न्यू ईयर पर शराब की खपत का यह नया रिकॉर्ड बना है.
लेकिन क्या आपको पता है की 119 करोड़ रुपए से राजस्थान में कितने ही गरीबों को आशियाना मिल सकता है. जितने रुपए एक दिन में एक पल की खुशी के लिए उड़ा दिये गये. उससे राजस्थान में करीब 10 हजार गरीब परिवारों को पक्के मकान मिल सकते थे.
अगर प्रधानमंत्री आवासा योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में घर बनता है तो लागत करीब एक लाख से डेढ़ लाख के आसपास रहती है. ऐसे में अगर 119 करोड़ रुपये इस योजना में लगते तो 9 से 10 हजार गरीब परिवारों को रहने की छत मिल जाती .
खैर आंकड़ों की बात करें तो अकेले जयपुर में ही 469 होटल और रेस्टोरेंट बार है. इसके अलावा जयपुर में 100 से अधिक जगहों पर लोगों ने प्राइवेट पार्टी के लिए ऑकेजनल लाइसेंस दिए गये थे. पिछले साल नववर्ष के मौके पर 114 करोड़ रुपए मूल्य की शराब की खपत हुई थी. वहीं इस बार ये खपत 119 करोड़ 4 लाख रुपए से अधिक रही है.
राजस्थान राज्य बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड से 30 और 31 दिसंबर 2025 के बिक्री आंकड़ों के मुताबिक 25 लाख बल्क लीटर से अधिक शराब की खपत राजस्थान में हुई है. इसमें अंग्रेजी शराब और बीयर की खपत पिछले साल के लगभग बराबर ही रही है. हालांकि इम्पोर्टेड शराब की खपत मे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है.
