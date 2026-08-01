/सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 1 अगस्त 2026 को सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी नए भाव के मुताबिक आज दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. बाजार में चांदी के भाव में 2300 रुपए प्रति किलो की कमी आई है, जबकि सोना भी 400 रुपए प्रति दस ग्राम सस्ता हुआ है. इसके बाद जयपुर में चांदी का नया भाव 223,700 रुपए प्रति किलो, शुद्ध सोने का भाव 146,600 रुपए प्रति दस ग्राम और जेवरात सोने की कीमत 135,600 रुपए प्रति दस ग्राम पहुंच गई है.

चांदी के भाव में आई बड़ी गिरावट, 2300 रुपए घटे दाम

जयपुर सराफा बाजार में शनिवार को चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार चांदी के भाव में 2300 रुपए प्रति किलो की कमी दर्ज की गई है. गिरावट के बाद चांदी अब 223,700 रुपए प्रति किलो के स्तर पर आ गई है. पिछले कुछ समय से चांदी के बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ग्राहकों और निवेशकों की नजर इसके भाव पर बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

सोना भी हुआ सस्ता, 400 रुपए की गिरावट दर्ज

चांदी के साथ-साथ सोने की कीमतों में भी आज नरमी देखने को मिली है. जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोने के भाव में 400 रुपए प्रति दस ग्राम की गिरावट आई है. इसके बाद शुद्ध सोने की कीमत 146,600 रुपए प्रति दस ग्राम हो गई है. वहीं जेवरात सोने का नया भाव 135,600 रुपए प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. सोने के दाम कम होने से खरीदारी करने वाले ग्राहकों को थोड़ी राहत मिली है.

नए रेट जारी होने के बाद बाजार में बढ़ी हलचल

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से नए भाव जारी होने के बाद सराफा बाजार में गतिविधियां तेज हो गईं. सोना-चांदी खरीदने वाले ग्राहक सबसे पहले आज के ताजा रेट की जानकारी लेते नजर आए. कीमतों में आई गिरावट के बाद कुछ लोगों ने खरीदारी की योजना बनानी शुरू कर दी है, जबकि कई ग्राहक आगे के भावों पर भी नजर बनाए हुए हैं.

लगातार बदल रहा है कीमती धातुओं का बाजार

सोना और चांदी के भाव में पिछले कई दिनों से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी कीमतों में तेजी आती है तो कभी गिरावट दर्ज की जाती है. इसी वजह से ग्राहक और निवेशक बाजार की हर हलचल पर नजर रखते हैं और सही समय देखकर खरीदारी करने का फैसला लेते हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल से भी प्रभावित होते हैं भाव

सराफा कारोबारियों के अनुसार सोना और चांदी की कीमतों पर सिर्फ स्थानीय बाजार का असर नहीं पड़ता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव, डॉलर की स्थिति, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां और निवेशकों की मांग का सीधा प्रभाव भारतीय सराफा बाजार पर भी दिखाई देता है. यही कारण है कि रोजाना सोना-चांदी के नए भाव जारी किए जाते हैं.

खरीदारी करने से पहले आज के रेट जरूर जानें

विशेषज्ञों का कहना है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ग्राहकों को उस दिन के ताजा भाव की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. कीमतों में लगातार बदलाव होने के कारण सही समय पर खरीदारी करना फायदेमंद हो सकता है. ऐसे में ग्राहक अपनी जरूरत और बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही कीमती धातुओं की खरीदारी करें.