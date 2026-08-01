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सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 1 अगस्त 2026 को सोना-चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई. चांदी 2300 रुपए सस्ती होकर 223,700 रुपए प्रति किलो और शुद्ध सोना 400 रुपए गिरकर 146,600 रुपए प्रति दस ग्राम पहुंच गया. जानिए जेवरात सोने के नए रेट.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Damodar prasad raigar
Published:Aug 01, 2026, 06:00 PM IST | Updated:Aug 01, 2026, 06:00 PM IST
सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट
Image Credit: जयपुर में सराफा बाजार की कीमतों में हुई गिरावट.

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 1 अगस्त 2026 को सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी नए भाव के मुताबिक आज दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. बाजार में चांदी के भाव में 2300 रुपए प्रति किलो की कमी आई है, जबकि सोना भी 400 रुपए प्रति दस ग्राम सस्ता हुआ है. इसके बाद जयपुर में चांदी का नया भाव 223,700 रुपए प्रति किलो, शुद्ध सोने का भाव 146,600 रुपए प्रति दस ग्राम और जेवरात सोने की कीमत 135,600 रुपए प्रति दस ग्राम पहुंच गई है.

चांदी के भाव में आई बड़ी गिरावट, 2300 रुपए घटे दाम
जयपुर सराफा बाजार में शनिवार को चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार चांदी के भाव में 2300 रुपए प्रति किलो की कमी दर्ज की गई है. गिरावट के बाद चांदी अब 223,700 रुपए प्रति किलो के स्तर पर आ गई है. पिछले कुछ समय से चांदी के बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते ग्राहकों और निवेशकों की नजर इसके भाव पर बनी हुई है.

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सोना भी हुआ सस्ता, 400 रुपए की गिरावट दर्ज
चांदी के साथ-साथ सोने की कीमतों में भी आज नरमी देखने को मिली है. जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोने के भाव में 400 रुपए प्रति दस ग्राम की गिरावट आई है. इसके बाद शुद्ध सोने की कीमत 146,600 रुपए प्रति दस ग्राम हो गई है. वहीं जेवरात सोने का नया भाव 135,600 रुपए प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. सोने के दाम कम होने से खरीदारी करने वाले ग्राहकों को थोड़ी राहत मिली है.

नए रेट जारी होने के बाद बाजार में बढ़ी हलचल
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से नए भाव जारी होने के बाद सराफा बाजार में गतिविधियां तेज हो गईं. सोना-चांदी खरीदने वाले ग्राहक सबसे पहले आज के ताजा रेट की जानकारी लेते नजर आए. कीमतों में आई गिरावट के बाद कुछ लोगों ने खरीदारी की योजना बनानी शुरू कर दी है, जबकि कई ग्राहक आगे के भावों पर भी नजर बनाए हुए हैं.

लगातार बदल रहा है कीमती धातुओं का बाजार
सोना और चांदी के भाव में पिछले कई दिनों से लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी कीमतों में तेजी आती है तो कभी गिरावट दर्ज की जाती है. इसी वजह से ग्राहक और निवेशक बाजार की हर हलचल पर नजर रखते हैं और सही समय देखकर खरीदारी करने का फैसला लेते हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार की चाल से भी प्रभावित होते हैं भाव
सराफा कारोबारियों के अनुसार सोना और चांदी की कीमतों पर सिर्फ स्थानीय बाजार का असर नहीं पड़ता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव, डॉलर की स्थिति, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां और निवेशकों की मांग का सीधा प्रभाव भारतीय सराफा बाजार पर भी दिखाई देता है. यही कारण है कि रोजाना सोना-चांदी के नए भाव जारी किए जाते हैं.

खरीदारी करने से पहले आज के रेट जरूर जानें
विशेषज्ञों का कहना है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले ग्राहकों को उस दिन के ताजा भाव की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. कीमतों में लगातार बदलाव होने के कारण सही समय पर खरीदारी करना फायदेमंद हो सकता है. ऐसे में ग्राहक अपनी जरूरत और बाजार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही कीमती धातुओं की खरीदारी करें.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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