/धड़ाम से नीचे आए सोना-चांदी के भाव, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: 1 सितंबर 2026 को जयपुर के सराफा बाजार से सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए राहत की खबर सामने आई है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के मुताबिक आज चांदी और शुद्ध सोना, दोनों के दाम 500 रुपये तक कम हुए हैं. नई कीमत के बाद चांदी 2,42,500 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,58,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है.

चांदी के दाम में 500 रुपये की कमी

जयपुर सराफा बाजार में आज चांदी की कीमत में गिरावट दर्ज की गई. चांदी 500 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई है. इसके बाद इसका ताजा भाव 2,42,500 रुपये प्रति किलो हो गया है. पिछले कुछ दिनों से चांदी के रेट में लगातार उतार-चढ़ाव बना हुआ है. ऐसे में कारोबारी और खरीदार दोनों ही रोजाना के भाव पर नजर रख रहे हैं.

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सोना भी हुआ 500 रुपये सस्ता

चांदी के साथ सोने की कीमत में भी आज कमी आई है. शुद्ध सोना 500 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ है. गिरावट के बाद इसका भाव 1,58,500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है. वहीं जेवरात सोने की कीमत 1,45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है. सोने के रेट में कमी से गहने खरीदने की तैयारी कर रहे लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है.

नए रेट जारी होते ही बाजार में चर्चा

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के नए भाव जारी होने के बाद बाजार में सोने और चांदी की कीमतों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. कारोबारी आने वाले दिनों के रेट पर नजर बनाए हुए हैं. वहीं ग्राहक भी खरीदारी से पहले ताजा भाव की जानकारी ले रहे हैं. खासकर शादी और त्योहारों के समय रेट में आई छोटी गिरावट भी खरीदारों के लिए अहम हो जाती है.

कभी तेजी तो कभी गिरावट

जयपुर के सराफा बाजार में फिलहाल सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता नजर नहीं आ रही है. कुछ दिनों में भाव बढ़ रहे हैं तो अगले ही दिन गिरावट देखने को मिल रही है. कीमतों में यह बदलाव निवेशकों और आम खरीदारों, दोनों को प्रभावित करता है. अब नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में भाव किस दिशा में जाते हैं.

ग्लोबल मार्केट से भी बदलते हैं भाव

सोने और चांदी की कीमतों पर सिर्फ स्थानीय बाजार का असर नहीं पड़ता. अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव भी इनके रेट को प्रभावित करते हैं. डॉलर की स्थिति, वैश्विक आर्थिक हालात, निवेशकों की खरीदारी और मांग जैसे कई कारण कीमतों में बदलाव ला सकते हैं. यही वजह है कि सराफा बाजार में रोजाना नए रेट देखने को मिलते हैं.

खरीदारी से पहले ताजा भाव जरूर जानें

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो बाजार जाने से पहले ताजा रेट जरूर पता कर लें. 1 सितंबर 2026 को जयपुर में चांदी 2,42,500 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,58,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. ध्यान रखें कि गहनों की अंतिम कीमत में मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क अलग से जुड़ सकते हैं. इसलिए खरीदारी से पहले सभी चार्ज की जानकारी जरूर लें.