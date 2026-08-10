/सोना-चांदी के भाव ने मचाया तहलका! एक झटके में बढ़े दाम, जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 10 अगस्त 2026 को सोने और चांदी के भाव में फिर तेजी देखने को मिली है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा रेट के मुताबिक चांदी 3,000 रुपये प्रति किलो महंगी हुई है, जबकि सोने के भाव में 400 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है. तेजी के बाद आज चांदी का भाव 2,40,000 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,55,200 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,42,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है.

चांदी के भाव में 3 हजार रुपये की तेजी

जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को चांदी की कीमत में अच्छी तेजी दर्ज की गई. चांदी के भाव में सीधे 3,000 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है. इसके बाद चांदी का नया रेट 2,40,000 रुपये प्रति किलो हो गया है. लगातार बढ़ते भाव के चलते चांदी खरीदने वाले ग्राहकों और निवेशकों की नजर अब बाजार की आगे की चाल पर बनी हुई है.

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सोना भी हुआ 400 रुपये महंगा

चांदी के साथ सोने के भाव में भी बढ़ोतरी हुई है. जयपुर में शुद्ध सोना 400 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. इसके बाद शुद्ध सोने का नया भाव 1,55,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया. वहीं जेवरात बनाने में इस्तेमाल होने वाले सोने की कीमत भी बढ़कर 1,42,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. सोने की कीमत में बढ़ोतरी का असर अब आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों के बजट पर भी पड़ सकता है.

नए रेट जारी होते ही बाजार में हलचल

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से ताजा भाव जारी किए जाने के बाद बाजार में सोने-चांदी की कीमतों को लेकर चर्चा तेज हो गई है. कारोबारी लगातार बदलते रेट पर नजर रख रहे हैं. वहीं ग्राहक भी खरीदारी से पहले आज के भाव की जानकारी ले रहे हैं, ताकि उन्हें बाजार की मौजूदा स्थिति का अंदाजा मिल सके.

लगातार बदल रहे सोना-चांदी के दाम

पिछले कुछ दिनों से जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी दोनों धातुओं की कीमतों में तेजी आती है तो कभी बाजार में गिरावट देखने को मिलती है. ऐसे में शादी-विवाह के लिए खरीदारी करने वाले लोगों के साथ निवेशकों के लिए भी रोजाना के भाव काफी अहम हो गए हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी असर

सोने और चांदी की कीमतों में होने वाले बदलाव के पीछे सिर्फ स्थानीय बाजार की मांग और सप्लाई ही जिम्मेदार नहीं होती. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की कीमत, वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां और निवेशकों की खरीदारी जैसे कई कारण इनकी कीमतों को प्रभावित करते हैं. इसी वजह से सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं के रेट में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले आज का भाव जरूर देखें

अगर आप सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो बाजार जाने से पहले ताजा रेट जरूर पता कर लें. 10 अगस्त को जयपुर में चांदी 2,40,000 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,55,200 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,42,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है. हालांकि, आभूषण खरीदते समय मेकिंग चार्ज, जीएसटी और अन्य शुल्क अलग से जुड़ सकते हैं. इसलिए खरीदारी से पहले दुकानदार से अंतिम कीमत की पूरी जानकारी लेना बेहतर रहेगा.