/सराफा बाजार में हलचल! सोना हुआ महंगा, चांदी में आई बड़ी गिरावट, जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 10 जुलाई 2026 को सोना और चांदी के भाव में अलग-अलग रुख देखने को मिला. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा रेट के अनुसार चांदी की कीमत में 3,500 रुपये प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई, जबकि सोना 300 रुपये प्रति दस ग्राम महंगा हो गया. नए भाव आने के बाद बाजार में ग्राहकों की हलचल तो रही, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी कीमतों के उतार-चढ़ाव को देखते हुए सोच-समझकर ही खरीदारी कर रहे हैं.

चांदी के भाव में बड़ी गिरावट

जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को चांदी का भाव 2,27,500 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया. पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में इसमें 3,500 रुपये प्रति किलो की कमी आई है. चांदी के दाम घटने के बाद कुछ ग्राहकों ने इसे खरीदारी का अच्छा मौका माना, लेकिन बाजार में अभी भी पहले जैसी भीड़ देखने को नहीं मिली. अधिकांश लोग आगे की कीमतों पर नजर बनाए हुए हैं.

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सोना 300 रुपये हुआ महंगा

चांदी के उलट सोने की कीमत में शुक्रवार को हल्की तेजी दर्ज की गई. जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोने का भाव 1,47,500 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. वहीं जेवरात सोने की कीमत 1,36,600 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज की गई. कीमत बढ़ने के बावजूद जरूरतमंद ग्राहक और निवेशक अपनी योजना के अनुसार ही खरीदारी करते नजर आए.

सराफा बाजार में सामान्य रही खरीद-बिक्री

शुक्रवार को जयपुर के सराफा बाजार में कारोबार सामान्य रहा. बाजार खुलते ही कई लोग सोना-चांदी के नए रेट जानने पहुंचे. कुछ ग्राहक निवेश के उद्देश्य से जानकारी लेते दिखाई दिए, जबकि कई लोग केवल भाव पूछकर वापस लौट गए. कारोबारियों का कहना है कि फिलहाल बाजार में बड़ी खरीदारी का माहौल नहीं बना है.

उतार-चढ़ाव के बीच सतर्क हैं ग्राहक

पिछले कई दिनों से सोना और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी भाव बढ़ जाते हैं तो कभी गिरावट आ जाती है. इसी कारण खरीदार अब जल्दबाजी करने के बजाय बाजार की चाल पर नजर रख रहे हैं. अधिकतर लोग सही समय का इंतजार करने के बाद ही खरीदारी का फैसला ले रहे हैं.

वैश्विक बाजार का भी पड़ता है असर

सराफा कारोबारियों के अनुसार सोना और चांदी के दाम केवल स्थानीय मांग और आपूर्ति से तय नहीं होते. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की चाल, वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम और निवेशकों की गतिविधियां भी इनकी कीमतों को प्रभावित करती हैं. यही वजह है कि दोनों कीमती धातुओं के रेट में लगभग हर दिन बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले ताजा रेट जरूर देखें

विशेषज्ञों का मानना है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले बाजार के ताजा भाव की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. सही समय पर किया गया निवेश आगे चलकर लाभदायक हो सकता है. वहीं बिना कीमतों की जानकारी के खरीदारी करने से नुकसान की आशंका भी रहती है. इसलिए ग्राहक और निवेशक बाजार के नए रेट और मौजूदा स्थिति को समझने के बाद ही फैसला लें.