SMS अस्पताल में 18 वर्षीय महिला के पेट से निकली 10 किलो की गांठ, कुछ दिन बाद डॉक्टर का निधन

Sawai Man Singh Hospital: सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल में हाल ही में एक बेहद जटिल और चुनौतीपूर्ण सर्जरी कर 18 वर्षीय युवती के पेट से करीब 10 किलो वजनी गांठ सफलतापूर्वक निकाली गई. यह मामला न केवल चिकित्सा दृष्टि से कठिन था, बल्कि मरीज के लिए भी लंबे समय से पीड़ा का कारण बना हुआ था.

जानकारी के अनुसार, मरीज पिछले करीब छह महीनों से पेट में तेज दर्द और बढ़ती गांठ की समस्या से जूझ रही थी. इस दौरान उसने कई अस्पतालों में इलाज करवाया, लेकिन कहीं संतोषजनक राहत नहीं मिली. अंततः निराश होकर परिजन उसे जयपुर के SMS अस्पताल के सर्जरी विभाग में लेकर पहुंचे, जहां डॉ. शालू गुप्ता की यूनिट में उसे भर्ती किया गया.

अस्पताल में भर्ती होने के बाद मरीज की योजनाबद्ध तरीके से सभी जरूरी जांचें करवाई गईं. जांच में सामने आया कि पेट के दाईं ओर एक भारी गांठ मौजूद है, जो लिवर, किडनी, डायफ्राम के साथ-साथ पेट की बड़ी महाधमनी और अधोशिरा से चिपकी हुई थी. यह स्थिति ऑपरेशन को और अधिक जोखिम भरा बना रही थी. डॉक्टरों ने यह भी बताया कि मरीज को इसी तरह की बीमारी के चलते 12 वर्ष पहले भी ऑपरेशन करवाना पड़ा था.

इस जटिल सर्जरी को डॉ. शालू गुप्ता, डॉ. बी. एल. यादव और डॉ. हेमलता (CTVS) के नेतृत्व में सर्जिकल टीम ने अंजाम दिया. टीम में डॉ. योगेंद्र धधीच, डॉ. पंकज पोरवाल, डॉ. नमोनारायण और डॉ. राजेश की अहम भूमिका रही. वहीं एनेस्थीसिया टीम में डॉ. सुशील भाटी, डॉ. कंचन, डॉ. सुनील चौहान और डॉ. मनोज शामिल रहे. डॉक्टरों की संयुक्त मेहनत और सावधानी से यह ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा.

ऑपरेशन के बाद मरीज की हालत तेजी से सुधरी. दो दिन बाद ही उसे खाना शुरू करवा दिया गया और पांच दिन के भीतर पूरी तरह स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.

इसी बीच SMS ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज और वरिष्ठ जनरल सर्जन डॉ. बी. एल. यादव के आकस्मिक निधन की खबर से चिकित्सा जगत में शोक की लहर दौड़ गई. बताया गया कि महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में सर्जनों की एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होने गए डॉ. यादव की कार्डियक अरेस्ट से अचानक मृत्यु हो गई. गौरतलब है कि डॉ. यादव ने तीन दिन पहले ही SMS अस्पताल में इस युवती की सर्जरी कर 10 किलो की गांठ निकाली थी. उनके निधन से अस्पताल और मरीजों को अपूरणीय क्षति हुई है.

