Jaipur News: राजस्थान की 10 OBC जातियां लाचार! योजनाएं लागू न होने से सरकार से कर रहे गुहार

Jaipur News: राजस्थान में ओबीसी की 10 जातियों के लिए बनाई गई योजनाएं कागजों में सिमटकर रह गई. 5 साल में योजनाओं का लाभ मिलना तो दूर अब तक ओबीसी की 10 जातियों के लिए योजनाएं लागू तक नहीं हुई. 5 में से सिर्फ उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ही पूरी तरह से लागू हुई, बाकी योजनाएं फाइलों में सिमट गई. आखिर कैसे ओबीसी की 10 जातियां सरकारी सिस्टम के आगे लाचार हैं.

10 जातियों को नहीं मिला योजनाओं का लाभ

सामाजिक,आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछडी ओबीसी की 10 जातियों की योजनाएं कागजों में सिमट गई है. मिरासी और भिश्ती समुदाय के उत्थान के लिए 5 साल पहले बनाई गई योजना अब तक लागू नहीं हो पाई. सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग इस समुदाय के लिए सिर्फ उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना ही लागू पाया, बाकी छात्रावास निर्माणाधीन है, लेकिन बाकी योजनाएं अब तक धरातल पर नहीं उतर पाई है. अब मिरासी भिश्ती समुदाय की 10 जातियों ने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इन योजनाओं को लागू किया जाए. ताकि समाज आर्थिक,सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर मजबूत हो सके. सामाजिक न्याय विभाग ने मिरासी समुदाय के लिए 20 करोड की योजनाएं बनाई थी. इसके लिए वित्त विभाग से भी मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इस समुदाय के लिए ये योजना 3 करोड तक ही सिमट गई. आपको बता दें कि इन योजनाओं में मिरासी, मांगणियार, ढाढी, लंगा, दमामी, मीर, नगारची, राणा, बायती और बारोट जातियों को योजनाओं का लाभ मिलना था.

योजानाएं जो 5 साल से फाइलों में सिमटी



योजना का नाम बजट स्टेटस उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2.77 करोड लागू कला प्रशिक्षण आवासीय अकादमी अजमेर 3.82 करोड लागू नहीं समुदाय के लिए रोजगारमुखी कार्यक्रम 33 लाख लागू नहीं पुरस्कार योजना 5 लाख लागू नहीं छात्रावास योजना 13.20 करोड बीकानेर, जोधपुर में निमार्ण

फाइलों में सिमटी योजनाएं

जानकारी के मुताबिक महाविद्यालय स्तर का 50 छात्राओं का छात्रावास जयपुर, दो महाविद्यालय स्तर का 50-50 छात्रों का छात्रावास जोधपुर, बीकानेर में और एक 50 छात्रों का विद्यालय स्तर का छात्रावास अलवर में निर्माण करवाना था, लेकिन अब तक जोधपुर और बीकानेर में ही छात्रावास का निर्माण कार्य चल रहा है. वहीं राज्य के अजमेर में मिरासी समुदाय और भिश्ती समुदाय के 50 कलाकारों को 06 माह के प्रशिक्षण के लिए मिरासी कला और प्रशिक्षण आवासीय अकादमी संचालित होनी थी. लोक कलाकर जिन्होने राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड, जिसमें पद्म श्री, पद्म विभूषण प्राप्त किये है. उन्हें 05 लाख रुपये पुरस्कृत देना था, लेकिन ये योजनाएं फाइलों में सिमट गई.

