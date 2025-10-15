Zee Rajasthan
दीपावली पर जयपुर पुलिस का विशेष पहल! परकोटे में चलाए जाएंगे निशुल्क 100 ई-रिक्शा

Diwali 2025: दीपावली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए जयपुर पुलिस के आला अधिकारियों ने परकोटे के व्यापारियों के साथ बैठक करने के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है.

Published: Oct 15, 2025, 11:10 PM IST | Updated: Oct 15, 2025, 11:10 PM IST

दीपावली पर जयपुर पुलिस का विशेष पहल! परकोटे में चलाए जाएंगे निशुल्क 100 ई-रिक्शा

Diwali 2025: दीपावली के त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए जयपुर पुलिस के आला अधिकारियों ने परकोटे के व्यापारियों के साथ बैठक करने के बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत परकोटे के अजमेरी गेट, न्यू गेट, सांगानेरी गेट, बड़ी और छोटी चौपड़ के बीच दीपावली के त्यौहार पर 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक यातायात व्यवस्था के सुगम एवं सुचारू संचालन के लिए शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक नि:शुल्क 100 ई-रिक्शा का संचालन किया जाएगा. इस अवधि में बाकी ई- रिक्शों का इन चुनिंदा जगहों में प्रवेश पूर्ण वर्जित रहेगा.

व्यापारियों के आग्रह पर लिया गया निर्णय

जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने बताया कि बुधवार को पुलिस आयुक्तालय पर शहर के व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों के साथ दीपावली के त्योहार के मद्देनजर शहर में कानून व्यवस्था की प्रभावी निगरानी एवं परकोटे में सुगम एवं सुचारू यातायात व्यवस्था के संचालन के लिए विस्तृत रूपरेखा पर चर्चा की गई.

व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने अवगत करवाया कि परकोटे में दीपावली के त्यौहार पर शाम के वक्त खरीदारी के लिए लोगों की अत्यधिक आवाजाही रहेगी. यातायात के अत्यधिक दबाव को देखते हुए जयपुर व्यापार महासंघ एवं स्थानीय व्यापार मंडलों ने परकोटे में त्यौहार पर खरीदारी के लिए आने वाले आमजन के लिए 100 ई-रिक्शा नि:शुल्क शाम 6 बजे से रात 11 बजे के लिए 18 से 21 अक्टूबर तक उपलब्ध करवाए जाएंगे.

यह रहेगा निशुल्क ई-रिक्शाओं का रूट

नि:शुल्क ई-रिक्शाओं का रूट-1. अजमेरी गेट, छोटी चौपड़, त्रिपोलिया, चौड़ा रास्ता, न्यूगेट, नेहरू बाजार रहेगा. वहीं रूट-2. सांगानेरी गेट, जोहरी बाजार, बड़ी चौपड़, त्रिपोलिया, चौड़ा रास्ता, न्यू गेट, बापू बाजार के मध्य लगातार शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक रहेगा.

