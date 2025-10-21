Zee Rajasthan
जयपुर में दीवाली की रात बनी खौफनाक! पटाखों और गंधक-पोटास विस्फोट से 100 घायल, 20 की हालत गंभीर

Jaipur News: दिवाली की रात जयपुर के एसएमएस अस्पताल में कुल 100 घायल मरीज पहुंचे. इनमें से 20 की हालत गंभीर बताई जा रही है. विस्फोट ने न जाने कितने घरों की रोशनी छीन ली.
 

Published: Oct 21, 2025, 07:55 PM IST | Updated: Oct 21, 2025, 07:55 PM IST

Jaipur News: खुशियों की रात दिवाली कई परिवारों के लिए मातम की घड़ी बन गई. पटाखों और गंधक-पोटास के विस्फोट ने न जाने कितने घरों की रोशनी छीन ली.

जयपुर के एसएमएस अस्पताल में दीवाली की रात कुल 100 घायल मरीज पहुंचे, जिनमें से 20 की हालत गंभीर बताई जा रही है. बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 46 मरीज पहुंचे, जिनमें 6 को भर्ती करना पड़ा, जबकि नेत्र रोग विभाग में 53 मरीज पहुंचे, जिनमें से 14 को भर्ती किया गया. डॉक्टरों की टीम ने रातभर ऑपरेशन थिएटर में जुटकर मरीजों का इलाज किया.

भरतपुर के डीग कस्बे के 15 वर्षीय रोहित की दोनों आंखें गंधक और पोटास के विस्फोट में बुरी तरह झुलस गईं. रोहित के मामा ने बताया कि वह घर पर गंधक और पोटास को मिलाकर पटाखा बनाने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक विस्फोट हो गया. चेहरे और आंखों पर गंभीर चोटें आईं, टी-शर्ट तक जल गई. पहले उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से जयपुर रेफर किया गया. डॉक्टरों ने आंख का ऑपरेशन कर उसकी दृष्टि बचाने में सफलता पाई है.

झुंझुनू के 22 वर्षीय रवि भी ऐसे ही हादसे का शिकार बने. रवि ने बताया कि उसके दोस्त पाइप में गंधक और पोटास का जुगाड़ पटाखा जला रहे थे, तभी चिंगारी उड़कर उसके चेहरे और आंख में जा लगी. रवि को गंभीर हालत में एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया.

डीग भरतपुर के 7 वर्षीय अर्थात की आंख भी फुलझड़ी की चिंगारी से झुलस गई. दिवाली की रात जब घर में पूजा चल रही थी, तभी खेलते-खेलते चिंगारी उसकी आंख में जा लगी. बारूद आंख में जाने से सूजन और दर्द बढ़ गया, परिजनों ने तुरंत जयपुर रेफर कराया.

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बताया कि दीवाली पर अस्पताल में 'राउंड द क्लॉक' डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई थी. सभी मरीजों को प्राथमिकता से उपचार दिया जा रहा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि घर पर पटाखे बनाने या जुगाड़ से जलाने की कोशिश न करें. दिवाली की रात जब शहर रोशनी में नहा रहा था, तब एसएमएस अस्पताल के वार्डों में कई परिवार अपने 'दीपों' को बचाने की जद्दोजहद में जुटे थे.

