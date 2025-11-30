राजस्थान में सरकारी नौकरी का बड़ा मौका! लाइब्रेरियन भर्ती में 100 पद बढ़े, अब 648 उम्मीदवारों को मिलेगा फायदा

Rajasthan Librarian Grade-III Recruitment: राजस्थान में लाइब्रेरियन भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. लंबे समय से चल रहे इंतजार के बीच आखिरकार कर्मचारी चयन बोर्ड ने पदों में बढ़ोतरी का फैसला लिया है. बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने जानकारी देते हुए बताया कि लाइब्रेरियन ग्रेड-III भर्ती में 100 नए पद जोड़े गए हैं. इसके साथ ही कुल पदों की संख्या अब 548 से बढ़कर 648 हो गई है, जिससे उम्मीदवारों के लिए अवसर और ज्यादा बढ़ गए हैं.

पहले 500 पद स्वीकृत थे

माध्यमिक शिक्षा विभाग में पहले 500 पद स्वीकृत थे, जिन्हें बढ़ाकर अब 600 कर दिया गया है. वहीं संस्कृत शिक्षा विभाग के 48 पद पहले जैसे ही रखे गए हैं. संशोधित वर्गीकरण के अनुसार नॉन-टीएसपी क्षेत्र में अब कुल 527 पद उपलब्ध होंगे, जबकि टीएसपी क्षेत्र में पदों की संख्या बढ़कर 73 हो गई है. इससे प्रदेश के दोनों क्षेत्रों से जुड़े अभ्यर्थियों को पर्याप्त अवसर मिलेंगे.

उम्मीदवारों में दिखाई दे रहा उत्साह

बोर्ड के इस फैसले से उम्मीदवारों में उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि पदों की संख्या बढ़ने से चयन की संभावनाएं भी मजबूत हुई हैं. बोर्ड का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार ही जारी रहेगी. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सभी चरणों का पालन करना होगा. परीक्षा पूरी होने के बाद पात्र अभ्यर्थियों को राज्य के विभिन्न सरकारी पुस्तकालयों में नियुक्त किया जाएगा.

स्टाफ की कमी होगी दूर

अतिरिक्त 100 पद जोड़े जाने से उन युवाओं को भी उम्मीद मिली है जो लंबे समय से इस भर्ती का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. विभाग का मानना है कि बढ़ी हुई पद संख्या से प्रदेश के पुस्तकालयों में स्टाफ की कमी काफी हद तक दूर होगी और पुस्तकालय सेवाओं में भी सुधार आएगा. भर्ती से जुड़े बाकी निर्देश बोर्ड जल्द ही जारी करेगा, वहीं अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें.

