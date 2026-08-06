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जयपुर में संपन्न हुई 10वीं BRICS उद्योग मंत्रियों की बैठक, संयुक्त घोषणा पत्र पर बनी सहमति

Rajasthan News: जयपुर में आयोजित 10वीं BRICS उद्योग मंत्रियों की बैठक में संयुक्त घोषणा पत्र को मंजूरी दी गई. भारत ने BRICS Incubator Network और Startup Innovation Fund का प्रस्ताव रखा. बैठक में MSME, डिजिटल सहयोग, सप्लाई चेन और औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने पर भी सहमति बनी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashish chauhan
Published:Aug 06, 2026, 11:08 PM IST | Updated:Aug 06, 2026, 11:08 PM IST
जयपुर में संपन्न हुई 10वीं BRICS उद्योग मंत्रियों की बैठक, संयुक्त घोषणा पत्र पर बनी सहमति
Image Credit: जयपुर में आयोजित 10वीं BRICS उद्योग मंत्रियों की बैठक में संयुक्त घोषणा पत्र को मंजूरी दी गई.

BRICS Meeting: भारत की BRICS अध्यक्षता के तहत जयपुर में आयोजित 10वीं BRICS उद्योग मंत्रियों की बैठक गुरुवार को कई अहम फैसलों के साथ खत्म हुई. बैठक में सदस्य देशों ने संयुक्त घोषणा पत्र (Joint Declaration) को मंजूरी दी और उद्योग, स्टार्टअप, नवाचार और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई. इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की. बैठक में भविष्य की औद्योगिक साझेदारी को मजबूत बनाने के साथ कई नए प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई.

संयुक्त घोषणा पत्र को मिली मंजूरी
जयपुर में हुई इस अहम बैठक में BRICS देशों के उद्योग मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की. बैठक के अंत में सभी सदस्य देशों ने संयुक्त घोषणा पत्र को मंजूरी दी. इसके साथ ही BRICS इंडस्ट्री वर्किंग ग्रुप की आगे की कार्ययोजना और दिशा-निर्देशों को भी स्वीकृति दे दी गई. माना जा रहा है कि इससे सदस्य देशों के बीच औद्योगिक सहयोग को नई मजबूती मिलेगी.

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स्टार्टअप और नवाचार पर भारत का बड़ा प्रस्ताव
बैठक के दौरान भारत ने BRICS Incubator Network और BRICS Startup Innovation Fund बनाने का प्रस्ताव रखा. इस पहल का उद्देश्य सदस्य देशों के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करना, नए उद्यमियों को बढ़ावा देना और नवाचार को प्रोत्साहित करना है. भारत का मानना है कि इन पहलों से युवा उद्यमियों को नए अवसर मिलेंगे और सदस्य देशों के बीच तकनीकी सहयोग भी तेजी से बढ़ेगा.

MSME और डिजिटल सहयोग पर बनी सहमति
बैठक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी. इसके अलावा मजबूत सप्लाई चेन तैयार करने, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मजबूत करने और सीमा-पार डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने पर भी सदस्य देशों ने सकारात्मक रुख दिखाया. इन कदमों का उद्देश्य व्यापार को आसान बनाना और उद्योगों की प्रतिस्पर्धा बढ़ाना है.

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हुई चर्चा
बैठक में तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था, डिजिटल परिवर्तन और सतत औद्योगिक विकास जैसे मुद्दों पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया. सभी देशों ने माना कि आने वाले समय में तकनीक और नवाचार ही आर्थिक विकास की सबसे बड़ी ताकत बनेंगे. इसलिए आपसी सहयोग बढ़ाना समय की जरूरत है.

पीयूष गोयल ने दिया सहयोग का संदेश
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में नवाचार, तकनीक और साझेदारी विकास के सबसे अहम आधार हैं. उन्होंने BRICS देशों से औद्योगिक सहयोग को और मजबूत करने की अपील करते हुए कहा कि साझा प्रयासों से सभी सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी रूप से बड़ा लाभ मिलेगा.

जयपुर बैठक से आगे बढ़ेगा BRICS सहयोग
इस बैठक के बाद उद्योग, स्टार्टअप, डिजिटल तकनीक और MSME क्षेत्र में BRICS देशों के बीच सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद है. संयुक्त घोषणा पत्र और भारत के नए प्रस्तावों को भविष्य की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. इससे सदस्य देशों के बीच निवेश, नवाचार और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार मिलने की संभावना जताई जा रही है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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