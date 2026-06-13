/जयपुर में उर्स की रौनक! 10वें उर्स का पोस्टर रिलीज, 14 जून से सूफी महफिलों की शुरुआत

Jaipur Urs Celebration: राजधानी जयपुर के संसार चंद रोड स्थित दरगाह मीर कुर्बान अली में हर साल की तरह इस साल भी उर्स का आयोजन होगा. हजरत सैयद महबूब उर रहमान नियाजी रहमतुल्लाह के उर्स की तैयारीया जोरों से चल रही है. उर्स मुबारक 14 जून से 16 जून तक तीन दिनों का मनाया जाएगा. तीन दिनों में कई कार्यक्रमों का आयोजन होगा. उर्स की शुरुआत शाम को सूफी कॉन्फ्रेंस के साथ होगी, रात में सूफी क्लासिकल म्यूजिक नाइट में मशहूर फनकार अपने फन का मुजाहिरा पेश करेंगे.

दसवें उर्स के पोस्टर का विमोचन

इस मौके पर दसवें उर्स के पोस्टर का विमोचन भी किया गया. दरगाह सज्जादानशीन डॉ सैयद हबीब उर रहमान नियाजी ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी हजरत सैयद महबूब उर रहमान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया जाएगा. यह उनका दसवां उर्स है जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही है. तीन दिनों तक चलने वाले उर्स का 14 जून से आग़ाज़ होगा. शाम को सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा जिसमें अजमेर दरगाह के दीवान हज़रत सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती सदारत करेंगे. "मेरा मुल्क मेरी पहचान,मेरी पहचान हिन्दुस्तान" शीर्षक पर चर्चा होगी.

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प्रदेश भर की दरगाहों के प्रतिनिधि भी इसमें करेंगे शिरकत

इसके अलावा प्रदेश भर की दरगाहों के प्रतिनिधि भी इसमें शिरकत करेंगे, रात में सूफी क्लासिकल म्यूजिक का प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा, प्रोग्राम में प्रसिद्ध फनकार अपने फन का मुज़ाहिरा करेंगे. 15 जून को सुबह 7 बजे कुरानखानी होगी, सुबह 11:00 बजे मजार मुबारक का गुस्ल, शाम को 6:00 बजे चादरे पेश की जाएगी रात 9:00 बजे लंगर और देर रात महफिले समा चलेगी. जिसमें देशभर के मशहूर मारूफ कव्वाल अपने कलाम पेश करेंगे.

5 बजे होगा उर्स का समापन

16 जून को सुबह मिलाद शरीफ होगी बाद नमाज जोहर कव्वाली का प्रोग्राम होगा और 5:00 बजे कुल के रस्म के साथ उर्स का समापन होगा. दरगाह के नायाब सज्जादा नशीन सैय्यद फैज उर रहमान नियाजी ने बताया हजरत महबूब उर रहमान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह का दसवां उर्स में इस बार कई हस्तियां शिरकत करने पहुंच रही है. इसके अलावा देश विदेश और प्रदेश से मुरीद पहुंचेंगे और अपनी खिराजे अकीदत पेश करेंगे है उर्स की सभी तैयारियां करीब करीब मुकम्मल हो चुकी हैं.