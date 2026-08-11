/सोने ने पकड़ी रफ्तार, चांदी के भावों पर लगा ब्रेक! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 11 अगस्त 2026 को सोने के भाव में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है, जबकि चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा रेट के मुताबिक आज सोना 500 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. इसके बाद चांदी का भाव 2,40,000 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,55,700 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,43,200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है.

चांदी के भाव में आज कोई बदलाव नहीं

जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार को चांदी की कीमत स्थिर रही. यानी पिछले कारोबारी भाव में कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं हुई. आज चांदी का रेट 2,40,000 रुपये प्रति किलो बना हुआ है. चांदी के भाव में स्थिरता के बीच कारोबारी और निवेशक आने वाले दिनों में बाजार की चाल पर नजर रख रहे हैं.

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सोना 500 रुपये हुआ महंगा

चांदी के मुकाबले आज सोने की कीमत में तेजी देखने को मिली. शुद्ध सोने का भाव 500 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ गया. इसके बाद 24 कैरेट शुद्ध सोना 1,55,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं जेवरात बनाने में इस्तेमाल होने वाला सोना भी महंगा हुआ है और इसका नया भाव 1,43,200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है.

नए रेट के बाद बाजार में हलचल

सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से नए भाव जारी होने के बाद सोने-चांदी की कीमतों को लेकर बाजार में हलचल बनी हुई है. कारोबारी लगातार कीमतों में हो रहे बदलाव पर नजर रख रहे हैं. वहीं सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहक भी खरीदारी से पहले ताजा रेट जानने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

सोना-चांदी के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव

पिछले कुछ समय से जयपुर के सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं के दाम लगातार बदल रहे हैं. कभी सोने और चांदी में तेजी आती है तो कभी इनके भाव स्थिर या नीचे चले जाते हैं. ऐसे में शादी-ब्याह के लिए खरीदारी करने वाले लोगों के साथ निवेशकों के लिए भी रोजाना के रेट काफी मायने रखते हैं.

ग्लोबल मार्केट से भी तय होती है कीमत

सोने और चांदी के भाव पर सिर्फ स्थानीय बाजार का असर नहीं पड़ता. अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव, डॉलर की कीमत, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की खरीदारी का असर भी इनकी कीमतों पर पड़ता है. इसी वजह से सराफा बाजार में दोनों धातुओं के भाव में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले ताजा रेट जरूर जांचें

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं तो पहले बाजार का ताजा भाव जरूर पता कर लें. 11 अगस्त को जयपुर में चांदी 2,40,000 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,55,700 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,43,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है. ध्यान रखें कि गहने खरीदते समय मेकिंग चार्ज, जीएसटी और दूसरे शुल्क अलग से जुड़ सकते हैं. इसलिए भुगतान करने से पहले दुकानदार से अंतिम कीमत की पूरी जानकारी लेना बेहतर रहेगा.