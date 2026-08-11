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सोने ने पकड़ी रफ्तार, चांदी के भावों पर लगा ब्रेक! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 11 अगस्त को सोने के भाव में 500 रुपये प्रति 10 ग्राम की तेजी आई, जबकि चांदी स्थिर रही. शुद्ध सोना 1,55,700 रुपये, जेवरात सोना 1,43,200 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 2,40,000 रुपये किलो रही.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Damodar prasad raigar
Published:Aug 11, 2026, 05:45 PM IST | Updated:Aug 11, 2026, 05:45 PM IST
सोने ने पकड़ी रफ्तार, चांदी के भावों पर लगा ब्रेक! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट
Image Credit: जयपुर सराफा बाजार में बढ़े सोने के रेट, चांदी रही स्थिर.

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 11 अगस्त 2026 को सोने के भाव में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है, जबकि चांदी की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा रेट के मुताबिक आज सोना 500 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ है. इसके बाद चांदी का भाव 2,40,000 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,55,700 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,43,200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है.

चांदी के भाव में आज कोई बदलाव नहीं
जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार को चांदी की कीमत स्थिर रही. यानी पिछले कारोबारी भाव में कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं हुई. आज चांदी का रेट 2,40,000 रुपये प्रति किलो बना हुआ है. चांदी के भाव में स्थिरता के बीच कारोबारी और निवेशक आने वाले दिनों में बाजार की चाल पर नजर रख रहे हैं.

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सोना 500 रुपये हुआ महंगा
चांदी के मुकाबले आज सोने की कीमत में तेजी देखने को मिली. शुद्ध सोने का भाव 500 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ गया. इसके बाद 24 कैरेट शुद्ध सोना 1,55,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं जेवरात बनाने में इस्तेमाल होने वाला सोना भी महंगा हुआ है और इसका नया भाव 1,43,200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है.

नए रेट के बाद बाजार में हलचल
सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से नए भाव जारी होने के बाद सोने-चांदी की कीमतों को लेकर बाजार में हलचल बनी हुई है. कारोबारी लगातार कीमतों में हो रहे बदलाव पर नजर रख रहे हैं. वहीं सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे ग्राहक भी खरीदारी से पहले ताजा रेट जानने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

सोना-चांदी के भाव में लगातार उतार-चढ़ाव
पिछले कुछ समय से जयपुर के सराफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं के दाम लगातार बदल रहे हैं. कभी सोने और चांदी में तेजी आती है तो कभी इनके भाव स्थिर या नीचे चले जाते हैं. ऐसे में शादी-ब्याह के लिए खरीदारी करने वाले लोगों के साथ निवेशकों के लिए भी रोजाना के रेट काफी मायने रखते हैं.

ग्लोबल मार्केट से भी तय होती है कीमत
सोने और चांदी के भाव पर सिर्फ स्थानीय बाजार का असर नहीं पड़ता. अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव, डॉलर की कीमत, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की खरीदारी का असर भी इनकी कीमतों पर पड़ता है. इसी वजह से सराफा बाजार में दोनों धातुओं के भाव में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले ताजा रेट जरूर जांचें
अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने जा रहे हैं तो पहले बाजार का ताजा भाव जरूर पता कर लें. 11 अगस्त को जयपुर में चांदी 2,40,000 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 1,55,700 रुपये प्रति 10 ग्राम और जेवरात सोना 1,43,200 रुपये प्रति 10 ग्राम है. ध्यान रखें कि गहने खरीदते समय मेकिंग चार्ज, जीएसटी और दूसरे शुल्क अलग से जुड़ सकते हैं. इसलिए भुगतान करने से पहले दुकानदार से अंतिम कीमत की पूरी जानकारी लेना बेहतर रहेगा.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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