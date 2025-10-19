Zee Rajasthan
बेसन की जगह पटाखे खरीद लाया बेटा, उसके बाद जो हुआ...

Rajasthan News: जयपुर के मिश्रा जी का रास्ता इलाके में 11 वर्षीय त्रिलोक पिता की डांट से नाराज होकर घर से भाग गया. पिता ने उसे 20 रुपए देकर बेसन लाने भेजा था, लेकिन वह पटाखे खरीद लाया. गुस्से में बच्चे ने घर छोड़ दिया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है, परिजन परेशान हैं.

Published: Oct 19, 2025, 06:09 PM IST

बेसन की जगह पटाखे खरीद लाया बेटा, उसके बाद जो हुआ...

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी के कोतवाली थाना इलाके में 11 साल का बच्चा पिता द्वारा डांटने पर गुस्सा होकर घर से भाग निकला, जिसे अब जयपुर पुलिस तलाश रही है. मिश्राजी का रास्ता से 16 अक्टूबर की शाम को 11 वर्षीय त्रिलोक अपने घर से गुस्सा होकर चला गया जिसका अब तक कोई भी सुराग नहीं मिला है. त्रिलोक को उसके पिता ने 20 रुपए देकर बेसन लाने के लिए दुकान पर भेजा था और वह बेसन की जगह पटाखे ले आया, जिस पर उसको पिता ने डांटा. जिसके बाद वह गुस्सा हो गया और घर छोड़कर चला गया. पूरे घटनाक्रम को लेकर त्रिलोक के पिता भीखा भाई ने कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है. फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर बच्चे की तलाश में जुट गई है.

पिता ने डांटने के बाद कर दिया था कमरे में बंद
पुलिस ने बताया कि जब पिता ने त्रिलोक से बेसन मंगाई और वह बेसन की जगह पटाखे ले आया तो उसे डांट कर कमरे में बंद कर दिया. उसके कुछ देर बाद उसे कमरे से बाहर निकाल कर पिता ने समझाया और आगे से ऐसा नहीं करने को कहा. इसके बाद त्रिलोक गुस्सा होकर किसी को कुछ भी बताएं बिना घर से निकल गया. इसके बाद परिजनों ने त्रिलोक की आसपास के इलाके, उसके मित्रों और रिश्तेदारों के घर पर भी तलाश की लेकिन वह कहीं भी नहीं मिला. इसके बाद परिजनों ने कोतवाली थाने पहुंच मामला दर्ज करवाया. यह बात भी सामने आई है कि त्रिलोक पूर्व में भी इसी तरह गुस्सा होकर घर छोड़कर चला गया था लेकिन वापस भी लौट आया था, लेकिन इस बार त्रिलोक को गए हुए तीन दिन हो चुके हैं. तीन दिन बाद भी त्रिलोक का कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है, जिसके चलते उसके परिजन भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं.

क्या कह रहे हैं विशेषज्ञ
विशेषज्ञों का मानना है कि इस उम्र के बच्चों में गुस्सा और भावनात्मक असंतुलन सामान्य है. लगभग 10 से 12 साल की उम्र में हार्मोनल बदलाव और मानसिक दबाव के कारण बच्चे जल्दी भड़क जाते हैं. खासकर जब वे अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते, तो उनका गुस्सा ऐसे खतरनाक रूप ले सकता है. मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, बच्चों में निराशा, शक्तिहीनता या घर और स्कूल के तनाव जैसी चीजें भी गुस्से का कारण बन सकती हैं. कुछ मामलों में एडीएचडी (ADHD), चिंता या सीखने की दिक्कतें भी ऐसे व्यवहार के पीछे हो सकती हैं.

बच्चों के साथ माता-पिता को करना चाहिए संवाद
बच्चों के साथ इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि माता-पिता को उनके साथ संवाद बढ़ाना चाहिए. बच्चे की छोटी-छोटी गलतियों पर तुरंत सजा देने या डांटने के बजाय उनसे बात कर यह समझना जरूरी है कि वे क्या महसूस कर रहे हैं. फिलहाल, जयपुर पुलिस बच्चे की तलाश में जुटी है और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है. परिवारजन भगवान से त्रिलोक के सुरक्षित लौटने की दुआ कर रहे हैं.

