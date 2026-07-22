/Rajasthan: WhatsApp पर आया एक मैसेज और डूब गए 12 करोड़, आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan News: राजस्थान पुलिस के साइबर क्राइम विंग ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर 12 करोड़ 9 लाख 65 हजार 512 रुपये की साइबर ठगी के बहुचर्चित मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए गोल्डन लीजेंड लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड (GLLFL) की निदेशक दिव्या सिंह कुशवाहा को मुंबई से गिरफ्तार किया है.

जांच में सामने आया है कि फर्जी गोल्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए उपयोग किए जा रहे वर्चुअल मर्चेंट खातों के संचालन में कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका थी. प्रकरण में मुख्य आरोपी जयंता रॉय सहित अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

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व्हाट्सएप के जरिए संपर्क

स्टेट साइबर क्राइम पुलिस थाना जयपुर में 9 दिसंबर 2025 को दर्ज परिवाद में शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसे व्हाट्सएप के माध्यम से गोल्ड ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देकर www.kdeonegold.net नामक फर्जी वेबसाइट पर निवेश कराया गया और विभिन्न बैंक व वर्चुअल खातों में 12.09 करोड़ रुपये से अधिक जमा कराकर धोखाधड़ी की गई. साइबर अपराधियों ने पहले व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर फर्जी गोल्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ते हुए अधिक लाभ का झांसा दिया.

वर्चुअल वॉलेट में मुनाफा दिखाया

शुरुआत में वर्चुअल वॉलेट में काल्पनिक मुनाफा दिखाकर पीड़ित का विश्वास जीता गया और फिर लगातार अधिक निवेश करवाया गया. जब पीड़ित ने अपनी राशि निकालने की कोशिश की तो आयकर, प्रोसेसिंग शुल्क, अकाउंट अनफ्रीज शुल्क तथा अन्य शुल्कों के नाम पर बार-बार अतिरिक्त रकम जमा करवाई गई.

करोड़ों रुपये प्राप्त करने के बावजूद न तो निवेशित राशि लौटाई गई और न ही निकासी की अनुमति दी गई.

जांच में सामने आया कि साइबर ठगी में प्रयुक्त वर्चुअल मर्चेंट खाता प्राइम इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को उपलब्ध कराया गया था, जिसका संचालन गोल्डन लीजेंड लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड (GLLFL) के माध्यम से किया जा रहा था.

कंपनी की निदेशक दिव्या सिंह कुशवाहा गिरफ्तार

जांच के दौरान ऑनबोर्डिंग, केवाईसी, ड्यू डिलिजेंस, रिस्क मॉनिटरिंग तथा फ्रॉड डिटेक्शन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. साथ ही संबंधित खातों के विरुद्ध राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (1930) पर देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज होना भी पाया गया. इस केस में पूर्व में आरोपी इकबाल अहमद के विरुद्ध चार्जशीट पेश की जा चुकी है. आगे की जांच में GLLFL के निदेशकों की भूमिका प्रमाणित होने पर साइबर थाना जयपुर की टीम ने मुंबई पहुंचकर कंपनी की निदेशक दिव्या सिंह कुशवाहा को गिरफ्तार किया.