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Rajasthan: WhatsApp पर आया एक मैसेज और डूब गए 12 करोड़, आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान पुलिस के स्टेट साइबर क्राइम विंग ने 12.09 करोड़ रुपये की ऑनलाइन गोल्ड ट्रेडिंग साइबर ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई से गोल्डन लीजेंड लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड (GLLFL) की निदेशक दिव्या सिंह कुशवाहा को गिरफ्तार किया है.
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 22, 2026, 01:14 PM|Updated: Jul 22, 2026, 01:14 PM
Rajasthan: WhatsApp पर आया एक मैसेज और डूब गए 12 करोड़, आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राजस्थान पुलिस के साइबर क्राइम विंग ने ऑनलाइन निवेश के नाम पर 12 करोड़ 9 लाख 65 हजार 512 रुपये की साइबर ठगी के बहुचर्चित मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए गोल्डन लीजेंड लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड (GLLFL) की निदेशक दिव्या सिंह कुशवाहा को मुंबई से गिरफ्तार किया है.

जांच में सामने आया है कि फर्जी गोल्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए उपयोग किए जा रहे वर्चुअल मर्चेंट खातों के संचालन में कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका थी. प्रकरण में मुख्य आरोपी जयंता रॉय सहित अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

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व्हाट्सएप के जरिए संपर्क

स्टेट साइबर क्राइम पुलिस थाना जयपुर में 9 दिसंबर 2025 को दर्ज परिवाद में शिकायतकर्ता ने बताया था कि उसे व्हाट्सएप के माध्यम से गोल्ड ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देकर www.kdeonegold.net नामक फर्जी वेबसाइट पर निवेश कराया गया और विभिन्न बैंक व वर्चुअल खातों में 12.09 करोड़ रुपये से अधिक जमा कराकर धोखाधड़ी की गई. साइबर अपराधियों ने पहले व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर फर्जी गोल्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ते हुए अधिक लाभ का झांसा दिया.

वर्चुअल वॉलेट में मुनाफा दिखाया

शुरुआत में वर्चुअल वॉलेट में काल्पनिक मुनाफा दिखाकर पीड़ित का विश्वास जीता गया और फिर लगातार अधिक निवेश करवाया गया. जब पीड़ित ने अपनी राशि निकालने की कोशिश की तो आयकर, प्रोसेसिंग शुल्क, अकाउंट अनफ्रीज शुल्क तथा अन्य शुल्कों के नाम पर बार-बार अतिरिक्त रकम जमा करवाई गई.

करोड़ों रुपये प्राप्त करने के बावजूद न तो निवेशित राशि लौटाई गई और न ही निकासी की अनुमति दी गई.

जांच में सामने आया कि साइबर ठगी में प्रयुक्त वर्चुअल मर्चेंट खाता प्राइम इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को उपलब्ध कराया गया था, जिसका संचालन गोल्डन लीजेंड लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड (GLLFL) के माध्यम से किया जा रहा था.

कंपनी की निदेशक दिव्या सिंह कुशवाहा गिरफ्तार

जांच के दौरान ऑनबोर्डिंग, केवाईसी, ड्यू डिलिजेंस, रिस्क मॉनिटरिंग तथा फ्रॉड डिटेक्शन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. साथ ही संबंधित खातों के विरुद्ध राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (1930) पर देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज होना भी पाया गया. इस केस में पूर्व में आरोपी इकबाल अहमद के विरुद्ध चार्जशीट पेश की जा चुकी है. आगे की जांच में GLLFL के निदेशकों की भूमिका प्रमाणित होने पर साइबर थाना जयपुर की टीम ने मुंबई पहुंचकर कंपनी की निदेशक दिव्या सिंह कुशवाहा को गिरफ्तार किया.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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