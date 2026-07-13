/सोना हुआ धड़ाम, चांदी में आई बड़ी गिरावट, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 13 जुलाई 2026 को सोना और चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा रेट के अनुसार सोमवार को चांदी की कीमत में 3200 रुपये प्रति किलो की कमी आई, वहीं सोना भी 1300 रुपये प्रति दस ग्राम सस्ता हुआ. कीमतों में गिरावट के बाद बाजार में खरीदारों की दिलचस्पी बढ़ी है, लेकिन ज्यादातर ग्राहक अभी भी भाव में आगे होने वाले बदलाव पर नजर बनाए हुए हैं.

चांदी के भाव में आई बड़ी गिरावट

जयपुर सराफा बाजार में आज चांदी का भाव 224,300 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया. पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले चांदी 3200 रुपये सस्ती हुई है. चांदी की कीमत में कमी आने के बाद कुछ ग्राहकों ने इसे खरीदारी के लिए बेहतर मौका माना है. हालांकि, बाजार में बड़ी खरीदारी का माहौल अभी नहीं बन पाया है और लोग कीमतों के स्थिर होने का इंतजार कर रहे हैं.

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सोने की कीमतों में भी गिरावट

चांदी के साथ-साथ सोने के दाम में भी नरमी देखने को मिली है. जयपुर सराफा बाजार में 13 जुलाई को शुद्ध सोने का भाव 146,200 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. वहीं जेवरात सोने की कीमत 135,400 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज की गई. सोने के भाव में कमी आने के बाद आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों को थोड़ी राहत मिली है.

बाजार में सामान्य रहा कारोबार

सोमवार को जयपुर सराफा बाजार में कारोबार सामान्य रहा. सुबह बाजार खुलने के बाद कई ग्राहक सोना और चांदी के नए भाव जानने पहुंचे. कुछ लोगों ने निवेश के लिहाज से जानकारी ली, जबकि कई ग्राहक केवल कीमतों का अपडेट लेकर वापस लौट गए. कारोबारियों के अनुसार फिलहाल ग्राहक सोच-समझकर ही खरीदारी कर रहे हैं.

कीमतों में उतार-चढ़ाव से ग्राहक सतर्क

पिछले कुछ समय से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी दोनों धातुओं के भाव बढ़ जाते हैं तो कभी गिरावट दर्ज होती है. ऐसे में ग्राहक जल्दबाजी में खरीदारी करने के बजाय बाजार की स्थिति को समझने के बाद फैसला ले रहे हैं. खासकर निवेश करने वाले लोग सही समय का इंतजार कर रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी पड़ता है असर

सराफा कारोबारियों का कहना है कि सोना और चांदी की कीमतों पर केवल स्थानीय बाजार का असर नहीं पड़ता. अंतरराष्ट्रीय बाजार की गतिविधियां, डॉलर की कीमत, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की खरीद-बिक्री भी भाव को प्रभावित करती है. इसी वजह से दोनों कीमती धातुओं के रेट में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले नए भाव जरूर जांचें

विशेषज्ञों के मुताबिक सोना या चांदी खरीदने से पहले बाजार के ताजा भाव की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. कीमतों में लगातार बदलाव के कारण सही समय पर खरीदारी करना फायदेमंद साबित हो सकता है. ग्राहक और निवेशक मौजूदा बाजार स्थिति को समझकर ही अपना फैसला लें, ताकि उन्हें भविष्य में बेहतर लाभ मिल सके.