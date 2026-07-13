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सोना हुआ धड़ाम, चांदी में आई बड़ी गिरावट, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 13 जुलाई 2026 को सोना-चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई. चांदी 3200 रुपये सस्ती होकर 224,300 रुपये किलो और शुद्ध सोना 1300 रुपये गिरकर 146,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. जानिए जेवरात सोने के नए भाव और बाजार का हाल.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jul 13, 2026, 05:52 PM|Updated: Jul 13, 2026, 05:52 PM
सोना हुआ धड़ाम, चांदी में आई बड़ी गिरावट, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट
Image Credit: राजस्थानी आभूषण की फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 13 जुलाई 2026 को सोना और चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा रेट के अनुसार सोमवार को चांदी की कीमत में 3200 रुपये प्रति किलो की कमी आई, वहीं सोना भी 1300 रुपये प्रति दस ग्राम सस्ता हुआ. कीमतों में गिरावट के बाद बाजार में खरीदारों की दिलचस्पी बढ़ी है, लेकिन ज्यादातर ग्राहक अभी भी भाव में आगे होने वाले बदलाव पर नजर बनाए हुए हैं.

चांदी के भाव में आई बड़ी गिरावट
जयपुर सराफा बाजार में आज चांदी का भाव 224,300 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया. पिछले कारोबारी सत्र के मुकाबले चांदी 3200 रुपये सस्ती हुई है. चांदी की कीमत में कमी आने के बाद कुछ ग्राहकों ने इसे खरीदारी के लिए बेहतर मौका माना है. हालांकि, बाजार में बड़ी खरीदारी का माहौल अभी नहीं बन पाया है और लोग कीमतों के स्थिर होने का इंतजार कर रहे हैं.

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सोने की कीमतों में भी गिरावट
चांदी के साथ-साथ सोने के दाम में भी नरमी देखने को मिली है. जयपुर सराफा बाजार में 13 जुलाई को शुद्ध सोने का भाव 146,200 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. वहीं जेवरात सोने की कीमत 135,400 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज की गई. सोने के भाव में कमी आने के बाद आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों को थोड़ी राहत मिली है.

बाजार में सामान्य रहा कारोबार
सोमवार को जयपुर सराफा बाजार में कारोबार सामान्य रहा. सुबह बाजार खुलने के बाद कई ग्राहक सोना और चांदी के नए भाव जानने पहुंचे. कुछ लोगों ने निवेश के लिहाज से जानकारी ली, जबकि कई ग्राहक केवल कीमतों का अपडेट लेकर वापस लौट गए. कारोबारियों के अनुसार फिलहाल ग्राहक सोच-समझकर ही खरीदारी कर रहे हैं.

कीमतों में उतार-चढ़ाव से ग्राहक सतर्क
पिछले कुछ समय से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी दोनों धातुओं के भाव बढ़ जाते हैं तो कभी गिरावट दर्ज होती है. ऐसे में ग्राहक जल्दबाजी में खरीदारी करने के बजाय बाजार की स्थिति को समझने के बाद फैसला ले रहे हैं. खासकर निवेश करने वाले लोग सही समय का इंतजार कर रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी पड़ता है असर
सराफा कारोबारियों का कहना है कि सोना और चांदी की कीमतों पर केवल स्थानीय बाजार का असर नहीं पड़ता. अंतरराष्ट्रीय बाजार की गतिविधियां, डॉलर की कीमत, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की खरीद-बिक्री भी भाव को प्रभावित करती है. इसी वजह से दोनों कीमती धातुओं के रेट में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले नए भाव जरूर जांचें
विशेषज्ञों के मुताबिक सोना या चांदी खरीदने से पहले बाजार के ताजा भाव की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. कीमतों में लगातार बदलाव के कारण सही समय पर खरीदारी करना फायदेमंद साबित हो सकता है. ग्राहक और निवेशक मौजूदा बाजार स्थिति को समझकर ही अपना फैसला लें, ताकि उन्हें भविष्य में बेहतर लाभ मिल सके.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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