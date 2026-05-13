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जयपुर वालों सावधान, अगले कुछ घंटों में हो सकता है आंधी-बारिश का कहर! IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

Jaipur Weather Update: 13 मई 2026 की शाम जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर में मौसम बिगड़ने के आसार हैं. IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए तेज मेघगर्जन, 40-60 KM/h की धूलभरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYUpdated bySAGAR CHAUDHARY
Published: May 13, 2026, 04:19 PM|Updated: May 13, 2026, 04:19 PM
जयपुर वालों सावधान, अगले कुछ घंटों में हो सकता है आंधी-बारिश का कहर! IMD ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट
Image Credit: Jaipur Weather Update 13 May

Jaipur Weather: राजस्थान में 13 मई 2026 की शाम के बाद मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है. मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की ओर से जारी तात्कालिक मौसम चेतावनी के अनुसार राजधानी जयपुर समेत आसपास के कई जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान मौसम खराब रहने की संभावना जताई गई है. विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि कई इलाकों में तेज आंधी, मेघगर्जन और बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं.

मौसम विभाग ने जयपुर, दौसा और सवाई माधोपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार इन जिलों में कहीं-कहीं मध्यम से तेज मेघगर्जन हो सकता है. इसके साथ ही 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और धूलभरी आंधी आने की संभावना जताई गई है. कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है, जिससे मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिलेगा.

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शाम ढलने के साथ जयपुर शहर में मौसम का असर दिखना शुरू हो गया है. कई इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ गई है और तेज हवाएं चल रही हैं. मौसम विभाग का कहना है कि रात के समय कुछ जगहों पर अचानक तेज गर्जना के साथ बारिश हो सकती है. ऐसे में लोगों को खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी गई है. विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि तेज आंधी और मेघगर्जन के दौरान कमजोर पेड़, बिजली के खंभे और अस्थायी ढांचे प्रभावित हो सकते हैं. धूलभरी आंधी के कारण विजिबिलिटी कम होने की भी आशंका है, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हो सकती है. खासकर हाईवे और खुले इलाकों में यात्रा करने वालों को सावधानी बरतने को कहा गया है.

जयपुर के अलावा दौसा और सवाई माधोपुर में भी मौसम का असर ज्यादा रहने की संभावना है. इन इलाकों में देर शाम और रात के दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान घरों में सुरक्षित रहें और बिजली चमकने के समय खुले मैदानों से दूर रहें.

वहीं राज्य के बाकी जिलों में फिलहाल कोई बड़ा अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिल सकता है. मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर आगे नई चेतावनी भी जारी की जा सकती है. फिलहाल ज्यादातर पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में मौसम सामान्य बना हुआ है. मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को सलाह दी है कि वे मौसम अपडेट पर नजर बनाए रखें. तेज हवा और बारिश के दौरान कमजोर ढांचों से दूरी बनाए रखें और जरूरी काम होने पर ही बाहर निकलें. आने वाले कुछ घंटों में जयपुर और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज अचानक बदल सकता है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना भी बनी हुई है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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