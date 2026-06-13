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जयपुर में बड़ा फूड स्कैम बेनकाब! 1300 किलो खाद्य सामग्री सीज, 450 किलो एक्सपायरी माल मौके पर नष्ट

Rajasthan News: जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई में मानसरोवर विस्तार स्थित एक प्रतिष्ठान के गोदामों से करीब 1300 किलो खाद्य सामग्री सीज की गई, जबकि 450 किलो एक्सपायरी सामान नष्ट कराया गया. जांच में गंदगी, एक्सपायरी उत्पाद और खाद्य सुरक्षा मानकों के कई उल्लंघन सामने आए.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 13, 2026, 08:59 PM|Updated: Jun 13, 2026, 08:59 PM
जयपुर में बड़ा फूड स्कैम बेनकाब! 1300 किलो खाद्य सामग्री सीज, 450 किलो एक्सपायरी माल मौके पर नष्ट
Image Credit: Jaipur Food Seized

Jaipur News: भजनलाल सरकार के "शुद्ध आहार मिलावट पर वार" अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने जयपुर के मानसरोवर विस्तार स्थित एक प्रतिष्ठान पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1300 किलो खाद्य सामग्री सीज कर दी, जबकि 450 किलो एक्सपायरी खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट कराया गया. केंद्रीय दल और सीएमएचओ जयपुर सेकंड की संयुक्त टीम ने गोल्यावास स्थित गिर्राज नगर में संचालित मैसर्स आइकर्ट के विभिन्न गोदामों का निरीक्षण किया.जांच के दौरान ग्रोसरी गोदाम में दाल और चावल के कई कट्टों पर पैकिंग तिथि अंकित नहीं मिली. ये कट्टे बाजार में सप्लाई के लिए वाहन में लोड किए जा रहे थे. टीम ने मौके से मसूर दाल और चावल के नमूने लेकर कुल 22 कट्टों को सीज कर दिया तथा बिना आवश्यक जानकारी अंकित खाद्य सामग्री की बिक्री पर रोक लगा दी.निरीक्षण के दौरान करीब 450 किलो एक्सपायरी आटा और दाल भी मिली, जिसे तत्काल नष्ट करवाया गया.

फल एवं सब्जी सेक्शन में, जहां से ऑनलाइन ऑर्डर के माध्यम से सप्लाई की जा रही थी, वहां गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. कर्मचारियों को बिना शू-कवर के काम करते पाया गया. कोल्ड रूम में अत्यधिक गंदगी थी और फल-सब्जियां सीधे फर्श पर रखी हुई थीं. टीम ने इसे खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन माना.होटल एवं रेस्टोरेंट सामग्री के गोदाम में नॉन-डेयरी क्रीम, मेयोनीज, केचअप और सॉस जैसी सामग्री अत्यधिक तापमान वाले टीन शेड में बिना पैलेट के फर्श पर रखी मिली. नियमों के उल्लंघन को देखते हुए अधिकारियों ने नॉन-डेयरी क्रीम के दो नमूने जांच के लिए लिए तथा जांच रिपोर्ट आने तक 500 मिलीलीटर की 950 बोतलों वाले 24 कार्टन सीज कर दिए.

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कन्फेक्शनरी गोदाम में बाजार से लौटाया गया बड़ी मात्रा में एक्सपायरी खाद्य पदार्थ भी मिला. विभाग ने फर्म संचालकों को इसे तत्काल निस्तारित करने के निर्देश दिए. कार्रवाई के दौरान विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल सात नमूने भी जांच के लिए लिए गए हैं.कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद शर्मा, सुशील चोटवानी, विनोद थारवान, देवेंद्र राणावत, रमेश यादव, अमित शर्मा, लोकेश शर्मा और राजेश नागर शामिल रहे.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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