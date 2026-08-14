/तीज के मौके पर सस्ता हुआ सोना-चांदी, जानें जयपुर सराफा बाजार के ताजा रेट

Jaipur Gold Silver Price: राजधानी जयपुर के सराफा बाजार में शुक्रवार यानी 14 अगस्त को सोना और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट देखने को मिली. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के अनुसार, चांदी में 1,000 रुपये प्रति किलो और सोने में 600 रुपये प्रति दस ग्राम सस्ता रहा. लगातार कई दिनों तक तेजी बने रहने के बाद बाजार में आई इस गिरावट से खरीदारों को कुछ राहत मिली.

ताजा भाव के मुताबिक, चांदी का भाव 2 लाख 40 हजार रुपये प्रति किलो रहा. वहीं शुद्ध सोना 1 लाख 55 हजार 400 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. जेवरात सोने की कीमत 1 लाख 42 हजार 700 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. सराफा कारोबारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उतार-चढ़ाव और डॉलर की चाल का असर स्थानीय बाजार पर भी दिखाई दे रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

तीज के मौके पर सस्ता हुआ सोना-चांदी

व्यापारियों का कहना है कि हाल के दिनों में सोना और चांदी के दाम तेजी से बढ़ रहे थे, जिससे ग्राहकों की खरीदारी कम हो गई थी. 14 अगस्त को कीमतों में आई गिरावट के बाद बाजार में दोबारा भीड़ देखने को मिल रही है. खासकर शादी और त्योहारों की तैयारी कर रहे लोग इस मौके को खरीदारी के लिए बेहतर बता रहे हैं.

कीमतों में उतार-चढ़ाव

सराफा बाजार से जुड़े कारोबारियों के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमती धातुओं में मुनाफावसूली की वजह से घरेलू बाजार में राहत देखी जा रही है. इसके अलावा निवेशकों का रुख कुछ हद तक अन्य सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर जाने से भी सोने-चांदी की मांग पर असर पड़ा है. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि लंबी अवधि में सोना अभी भी मजबूत निवेश माना जा रहा है और कीमतों में उतार-चढ़ाव लगातार बना हुआ है.

थोक खरीदारों के लिए राहत

जयपुर के सराफा कारोबारियों ने बताया कि चांदी में आई 1,000 रुपये की गिरावट थोक खरीदारों के लिए राहत भरी है. औद्योगिक मांग और निवेश दोनों कारणों से चांदी में बीते कुछ महीनों में काफी तेजी देखी गई थी. अब बाजार की नजर आगामी वैश्विक आर्थिक आंकड़ों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों पर टिकी हुई है, जिनका सीधा असर कीमती धातुओं की कीमतों पर देखने को मिल सकता है.

ताजा भाव पर आम उपभोक्ताओं की नजर

इधर, खुदरा बाजार में ग्राहकों की आवाजाही सामान्य रही. ज्वेलर्स का कहना है कि अगर आने वाले कुछ दिनों तक कीमतों में स्थिरता बनी रहती है तो खरीदारी और बढ़ सकती है. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी द्वारा जारी भावों को राज्य के कई अन्य बाजार भी आधार मानते हैं, इसलिए स्थानीय कारोबारियों के साथ-साथ आम उपभोक्ताओं की नजर भी इन भावों पर बनी रहती है.

फिलहाल 14 अगस्त को दर्ज हुई गिरावट को बाजार में राहत भरा संकेत माना जा रहा है, हालांकि कारोबारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों की वजह से आगे भी कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है.

