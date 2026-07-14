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सोना हुआ सस्ता, चांदी ने पकड़ी रफ्तार, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 14 जुलाई 2026 को सोने और चांदी के भाव में बदलाव देखने को मिला. चांदी 1700 रुपये महंगी होकर 2,26,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गई, जबकि सोना 500 रुपये सस्ता हुआ. जानिए शुद्ध और जेवरात सोने के ताजा रेट.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jul 14, 2026, 06:07 PM|Updated: Jul 14, 2026, 06:07 PM
सोना हुआ सस्ता, चांदी ने पकड़ी रफ्तार, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट
Image Credit: दुकान के अंदर रखे सोने के आभूषणSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 14 जुलाई 2026 को सोना और चांदी के भाव में बदलाव देखने को मिला. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के अनुसार मंगलवार को चांदी की कीमत में 1700 रुपये प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई, जबकि सोना 500 रुपये प्रति दस ग्राम सस्ता हुआ. भाव में उतार-चढ़ाव के बीच सराफा बाजार में ग्राहकों की नजर लगातार कीमतों पर बनी हुई है. कई लोग खरीदारी से पहले बाजार के रुख को समझने का इंतजार कर रहे हैं.

चांदी के भाव में आई तेजी
जयपुर सराफा बाजार में मंगलवार को चांदी का भाव बढ़कर 226,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गया. पिछले कारोबारी सत्र की तुलना में चांदी की कीमत में 1700 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. चांदी के दाम बढ़ने के बाद भी बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बनी रही. हालांकि, ज्यादातर खरीदार अभी जल्दबाजी में खरीदारी करने के बजाय आगे कीमतों में होने वाले बदलाव पर नजर रख रहे हैं.

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सोने की कीमत में दर्ज हुई गिरावट
चांदी के मुकाबले सोने के भाव में हल्की गिरावट देखने को मिली है. जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोने का नया भाव 145,700 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया. वहीं जेवरात सोने की कीमत 134,900 रुपये प्रति दस ग्राम रही. सोने के दाम में कमी आने से आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों को कुछ राहत जरूर मिली है. खासकर शादी और अन्य कार्यक्रमों के लिए खरीदारी की योजना बना रहे लोग नए भाव की जानकारी ले रहे हैं.

सराफा बाजार में सामान्य रही खरीद-बिक्री
मंगलवार को जयपुर के सराफा बाजार में कारोबार सामान्य रहा. बाजार खुलने के बाद कई ग्राहक सोना-चांदी के ताजा रेट जानने पहुंचे. कुछ लोगों ने निवेश के उद्देश्य से बाजार की जानकारी ली, जबकि कई ग्राहक केवल भाव पूछकर वापस लौट गए. कारोबारियों का कहना है कि मौजूदा समय में ग्राहक कीमतों में स्थिरता आने के बाद ही बड़ी खरीदारी करने का मन बना रहे हैं.

भावों में बदलाव से खरीदार बरत रहे सावधानी
पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी दोनों कीमती धातुओं के भाव तेजी पकड़ लेते हैं तो कभी गिरावट दर्ज की जाती है. ऐसे में ग्राहक और निवेशक किसी भी बड़े फैसले से पहले बाजार की चाल को समझ रहे हैं. खासतौर पर निवेश करने वाले लोग सही समय का इंतजार कर रहे हैं.

वैश्विक बाजार की गतिविधियों का असर
सराफा कारोबारियों के अनुसार सोना और चांदी की कीमतें केवल स्थानीय मांग और आपूर्ति से तय नहीं होती हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की मजबूती, वैश्विक आर्थिक घटनाक्रम और निवेशकों की गतिविधियों का भी इन पर सीधा असर पड़ता है. यही कारण है कि दोनों धातुओं के भाव में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले ताजा भाव की जानकारी जरूरी
विशेषज्ञों का कहना है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले बाजार के नए रेट जरूर जांच लेने चाहिए. कीमतों में लगातार बदलाव के कारण सही समय पर की गई खरीदारी फायदेमंद साबित हो सकती है. ग्राहक और निवेशक बाजार की मौजूदा स्थिति को समझकर ही फैसला लें, ताकि उन्हें आगे चलकर बेहतर लाभ मिल सके.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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