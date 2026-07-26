/राजस्थान को मिला नया टेबल टेनिस स्टार! 14 साल के खिलाड़ी ने दिग्गजों को धूल चटाकर जीता गोल्ड

Rajasthan Open State Table Tennis Ranking Competition: जयपुर में आयोजित राजस्थान ओपन स्टेट टेबल टेनिस रैंकिंग प्रतियोगिता में कोटपूतली-बहरोड़ जिले के पावटा तहसील स्थित ढाणी मान्यवाली, ग्राम भौनावास के रहने वाले 14 वर्षीय नैतिकवीर यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-19 वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया. खास बात यह रही कि नैतिकवीर ने अपने से उम्र और अनुभव में बड़े कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को हराकर यह उपलब्धि हासिल की. उनकी इस जीत से पूरे कोटपूतली-बहरोड़ जिले और आसपास के क्षेत्र में खुशी का माहौल है.

सीनियर खिलाड़ियों को हराकर रचा इतिहास

नैतिकवीर ने प्रतियोगिता के हर मुकाबले में दमदार खेल दिखाया. प्री-क्वार्टर फाइनल में उन्होंने नेशनल खिलाड़ी तुषार रामचंदानी को 3-1 से हराया. इसके बाद क्वार्टर फाइनल में नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी भावित सिंह बिष्ट को 3-2 से मात दी. सेमीफाइनल में सीनियर नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी सौरभ कपूर को भी 3-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई. फाइनल मुकाबले में उन्होंने कोटा के सीनियर नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी लक्ष्य तोषनीवाल को 4-3 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया. इस शानदार प्रदर्शन के साथ नैतिकवीर अंडर-19 वर्ग के राजस्थान चैंपियन बन गए.

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जीत के बाद मिली खूब बधाइयां

नैतिकवीर की इस बड़ी सफलता पर राजस्थान के टेबल टेनिस जगत से उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं. प्रतियोगिता के समापन पर अतिथियों ने उन्हें गोल्ड मेडल पहनाकर सम्मानित किया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. उनकी इस उपलब्धि को युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणादायक माना जा रहा है.

कोच और माता-पिता को दिया सफलता का श्रेय

नैतिकवीर ने अपनी इस जीत का श्रेय अपने चीफ टेबल टेनिस कोच श्रीकृष्ण चौधरी के मार्गदर्शन और अपने माता-पिता विक्रम यादव पुरुषार्थी तथा अंजू यादव के सहयोग को दिया. कोच श्रीकृष्ण चौधरी ने कहा कि नैतिकवीर ने अपने से कहीं अधिक अनुभवी खिलाड़ियों को हराकर यह साबित कर दिया है कि उनमें असाधारण प्रतिभा है. उन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में नैतिकवीर राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर

नैतिकवीर के पिता और पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी विक्रम यादव पुरुषार्थी ने बताया कि बेटे की इस उपलब्धि पर कोटपूतली-बहरोड़ जिले सहित पूरे सताईसा क्षेत्र से लगातार बधाइयां मिल रही हैं. लोगों ने नैतिकवीर की सफलता पर गर्व जताया है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. उन्होंने बताया कि नैतिकवीर का सपना भविष्य में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना और देश के लिए पदक जीतकर विश्व स्तर पर तिरंगा लहराना है. उनकी यह उपलब्धि प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गई है.