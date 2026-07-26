Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान को मिला नया टेबल टेनिस स्टार! 14 साल के खिलाड़ी ने दिग्गजों को धूल चटाकर जीता गोल्ड

राजस्थान को मिला नया टेबल टेनिस स्टार! 14 साल के खिलाड़ी ने दिग्गजों को धूल चटाकर जीता गोल्ड

Rajasthan News: जयपुर में आयोजित राजस्थान ओपन स्टेट टेबल टेनिस रैंकिंग प्रतियोगिता में 14 वर्षीय नैतिकवीर यादव ने अंडर-19 वर्ग में कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को हराकर गोल्ड मेडल जीता. इस जीत के साथ वह राजस्थान चैंपियन बने और पूरे कोटपूतली-बहरोड़ जिले का नाम रोशन किया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Amit kumar yadav
Published:Jul 26, 2026, 09:19 PM IST | Updated:Jul 26, 2026, 09:19 PM IST
राजस्थान को मिला नया टेबल टेनिस स्टार! 14 साल के खिलाड़ी ने दिग्गजों को धूल चटाकर जीता गोल्ड
Image Credit: राजस्थान ओपन स्टेट टेबल टेनिस रैंकिंग प्रतियोगिता जीतने वाले नैतिकवीर यादव.

Rajasthan Open State Table Tennis Ranking Competition: जयपुर में आयोजित राजस्थान ओपन स्टेट टेबल टेनिस रैंकिंग प्रतियोगिता में कोटपूतली-बहरोड़ जिले के पावटा तहसील स्थित ढाणी मान्यवाली, ग्राम भौनावास के रहने वाले 14 वर्षीय नैतिकवीर यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर-19 वर्ग में गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया. खास बात यह रही कि नैतिकवीर ने अपने से उम्र और अनुभव में बड़े कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को हराकर यह उपलब्धि हासिल की. उनकी इस जीत से पूरे कोटपूतली-बहरोड़ जिले और आसपास के क्षेत्र में खुशी का माहौल है.

सीनियर खिलाड़ियों को हराकर रचा इतिहास
नैतिकवीर ने प्रतियोगिता के हर मुकाबले में दमदार खेल दिखाया. प्री-क्वार्टर फाइनल में उन्होंने नेशनल खिलाड़ी तुषार रामचंदानी को 3-1 से हराया. इसके बाद क्वार्टर फाइनल में नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी भावित सिंह बिष्ट को 3-2 से मात दी. सेमीफाइनल में सीनियर नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी सौरभ कपूर को भी 3-2 से हराकर फाइनल में जगह बनाई. फाइनल मुकाबले में उन्होंने कोटा के सीनियर नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी लक्ष्य तोषनीवाल को 4-3 से हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया. इस शानदार प्रदर्शन के साथ नैतिकवीर अंडर-19 वर्ग के राजस्थान चैंपियन बन गए.

Add Zee News as a Preferred Source

जीत के बाद मिली खूब बधाइयां
नैतिकवीर की इस बड़ी सफलता पर राजस्थान के टेबल टेनिस जगत से उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं. प्रतियोगिता के समापन पर अतिथियों ने उन्हें गोल्ड मेडल पहनाकर सम्मानित किया और उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं. उनकी इस उपलब्धि को युवा खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणादायक माना जा रहा है.

कोच और माता-पिता को दिया सफलता का श्रेय
नैतिकवीर ने अपनी इस जीत का श्रेय अपने चीफ टेबल टेनिस कोच श्रीकृष्ण चौधरी के मार्गदर्शन और अपने माता-पिता विक्रम यादव पुरुषार्थी तथा अंजू यादव के सहयोग को दिया. कोच श्रीकृष्ण चौधरी ने कहा कि नैतिकवीर ने अपने से कहीं अधिक अनुभवी खिलाड़ियों को हराकर यह साबित कर दिया है कि उनमें असाधारण प्रतिभा है. उन्हें विश्वास है कि आने वाले समय में नैतिकवीर राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर
नैतिकवीर के पिता और पूर्व टेबल टेनिस खिलाड़ी विक्रम यादव पुरुषार्थी ने बताया कि बेटे की इस उपलब्धि पर कोटपूतली-बहरोड़ जिले सहित पूरे सताईसा क्षेत्र से लगातार बधाइयां मिल रही हैं. लोगों ने नैतिकवीर की सफलता पर गर्व जताया है और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है. उन्होंने बताया कि नैतिकवीर का सपना भविष्य में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना और देश के लिए पदक जीतकर विश्व स्तर पर तिरंगा लहराना है. उनकी यह उपलब्धि प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में गूंजा भारत माता का जयघोष, कारगिल के रणबांकुरों को मिला सम्मान

राजस्थान रोडवेज को बड़ी सौगात, हीरापुरा बस स्टैंड से दौड़ेंगी 144 नई रोडवेज बसें, CM भजनलाल दिखाएंगे हरी झंडी

जयपुर से हवाई सफर हुआ महंगा, फ्लाइट कटौती के बाद मुंबई, गोवा और बेंगलुरु के किराए में बड़ा उछाल

ट्रेंडिंग न्यूज़

टॉयलेट के झगड़े ने ली जान! गुस्से में तलवार से काट दी पड़ोसी की गर्दन, 24 घंटे में खुला सनसनीखेज मर्डर केस

झुंझुनूं के सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत, ग्रामीणों में भारी आक्रोश

जयपुर में शिक्षा मंत्री के खिलाफ कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन! सड़कों पर उतरे कर्मचारी, बर्खास्तगी की उठी मांग

मणिपुर में तैनात छुट्टी पर घर आए सेना के जवान की अचानक मौत, नागौर में शोक की लहर

सोना-चांदी के भाव ने मारी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

नवलगढ़ के बलवंतपुरा फाटक पर दो कारों की जोरदार भिड़ंत, CCTV में कैद हुआ हादसा

Tonk: IOCL की सलाया-मथुरा पाइपलाइन में सेंध लगाकर की जा रही थी तेल चोरी, 6 राज्यों के 12 आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान में एमडी तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, उज्जैन-मंदसौर कनेक्शन आया सामने

राजस्थान में बारिश का नया दौर, इन जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी जारी

बारिश के मौसम में घर पर चाय के साथ ट्राई करें राजस्थान की ये रेसिपी, एक बार खाए तो नहीं भूलेंगे स्वाद!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून का बड़ा अलर्ट, अगले 2-3 दिन भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

जयपुर में भारत टैक्सी लॉन्च, CM भजनलाल बोले- सहकारिता से गांवों में मिलेगा रोजगार, रुकेगा पलायन

चूरू में दर्दनाक हादसा! ट्रैक्टर की टक्कर ने छीन ली बाइक सवार की जिंदगी, परिवार में मचा कोहराम

चित्तौड़गढ़ में ANTF का बड़ा एक्शन, भैंसों के तबेले से 2 करोड़ का डोडा चूरा बरामद, तस्कर फरार

उदयपुर में अवैध बजरी परिवहन का भंडाफोड़, बजरी से भरे डंपर-ट्रैक्टर जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार

इश्क में अंधी पत्नी ने पार की सारी हदें! प्रेमी संग मिलकर पति का गला घोंटा, फिर रच दी सुसाइड की कहानी

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

Banswara: 3 फर्जी पट्टे से मचा हड़कप, नगर परिषद ने कराया मामला दर्ज, पुलिस जुटी जांच में

कोटा का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ 'बीमार'! गंदगी और सीवरेज ने बढ़ाया महामारी का खतरा

अश्लील फोटो, रेप केस की धमकी और 2 करोड़ की उगाही! बाड़मेर में डॉक्टर की शिकायत के बाद हुआ खुलासा

कोटा में ऑपरेशन रूट क्लियरेंस में 1 करोड़ की अवैध शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार

जयपुर की पुश्तैनी हवेलियों में 'खजाने' की चर्चा, कहीं सोने-चांदी का दावा, कहीं खाली निकली तिजोरी!

राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस में हलचल, टिकट के दावेदारों की नेताओं के घर लगी कतार

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़े बदलाव, अब देरी पर बीमा कंपनियों पर लगेगा जुर्माना, किसानों को मिलेगा समय पर क्लेम

भयंकर बारिश से भीगेगा बाड़मेर, जालोर में भी बरसेंगे बादल, ऑरेंज अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 28 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज का हाल

कारगिल विजय दिवस पर छलके जज्बात, शहीद विजयपाल सिंह ढाका के परिवार का हुआ भावुक सम्मान

राजस्थान में मानसून का कहर जारी! बाड़मेर-जैसलमेर समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट

IAS डॉ. समित शर्मा की पहल से अब हर जिले में खुलेंगे जन औषधि केंद्र, 80% तक सस्ती मिलेंगी दवाएं

ट्रायल रूम कांड में बड़ा खुलासा! WhatsApp वीडियो बना सबसे बड़ा सबूत, दूसरा आरोपी भी पहुंचा जेल

बारिश से फिर भीगेगा राजस्थान! 23 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी, जानिए कब लौटेगा मानसून का तूफानी दौर?

CM भजनलाल ने दी सौगात, रोडवेज के बेड़े में 144 नई हाईटेक ब्लू लाइन बसें शामिल

हनुमानगढ़ के कांग्रेस विधायक विनोद गोठवाल पर रिश्वत के आरोप, CID-CB करेगी जांच?

'कम दहेज लाई थी'... क्या इसी वजह से चली गई प्रियंका की जान? कोर्ट के आदेश से बड़ा एक्शन

मैगी, गंदा पानी और सड़क किनारे छुपकर बिताई रातें, बाड़मेर के पूर्व सैनिक ने सुनाई कारगिल युद्ध की अनसुनी कहानी

Gold Silver Price Today: गुलाबी नगरी में चमका या सस्ता हुआ सोना? तुरंत चेक करें आज के ताजा दाम

एक साथ 10 लोग बीमार... हनुमानगढ़ के गांव में मचा हड़कंप, छाछ पीने के बाद बिगड़ी तबीयत

जोधपुर पुलिस ने नशा तस्करों की तोड़ी कमर तोड़ी, एक दिन, तीन रेड और 5 आरोपी गिरफ्तार

TAGS:
Rajasthan news
Jaipur News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान को मिला नया टेबल टेनिस स्टार! 14 साल के खिलाड़ी ने दिग्गजों को धूल चटाकर जीता गोल्ड
Rajasthan news
2
Churu News
3
rajasthan crime
4
Pratapgarh News
5
Bikaner News