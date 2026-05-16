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जयपुर ने फिर दिखाया दम! जनगणना डिजिटल रेस में सबसे आगे, बाकी जिलों में भी रफ्तार तेज

Rajasthan News: राजस्थान में जनगणना-2027 के पहले चरण की डिजिटल स्व-गणना 15 दिन बाद पूरी हो गई, जिसमें 15.86 लाख परिवारों ने ऑनलाइन जानकारी भरी. इसके बाद घर-घर सर्वे शुरू हुआ. जयपुर सबसे आगे रहा. अब डेटा सत्यापन और डोर-टू-डोर मकान सूचीकरण 14 जून तक जारी रहेगा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDeepak Goyal
Published: May 16, 2026, 07:44 PM|Updated: May 16, 2026, 07:44 PM
जयपुर ने फिर दिखाया दम! जनगणना डिजिटल रेस में सबसे आगे, बाकी जिलों में भी रफ्तार तेज
Image Credit: Rajasthan Digital Census 2027

Rajasthan Digital Census 2027: राजस्थान में जनगणना-2027 के पहले चरण की डिजिटल स्व-गणना शुक्रवार रात 12 बजे समाप्त हो गई. 15 दिन तक चले इस अभियान में प्रदेशभर के 15 लाख 86 हजार 665 परिवारों ने ऑनलाइन जानकारी दर्ज कराई. इसके तुरंत बाद शनिवार से राज्यभर में डोर-टू-डोर ‘आवास गणना एवं मकान सूचीकरण’ का काम शुरू हो गया, जो 14 जून तक चलेगा. इसके लिए करीब 1.60 लाख अधिकारी-कर्मचारियों की टीमों को फील्ड में उतारा गया है. राजधानी जयपुर समेत प्रदेशभर में पहले दिन प्रगणक और सुपरवाइजर अधिकतर समय लोकेशन, मैपिंग और ब्लॉक पहचान के काम में लगे रहे. कई जगह कर्मचारी जनगणना किट का इंतजार करते नजर आए, जबकि कुछ क्षेत्रों में किट मिलने के बावजूद उसमें जरूरी सामग्री अधूरी मिली. जयपुर नगर निगम क्षेत्र में भी पहले दिन किट वितरण में देरी से प्रगणकों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

जयपुर सबसे आगे, 3.34 लाख परिवारों ने भरी जानकारी
राज्य में हुई स्व-गणना में अकेले जयपुर जिले से 3 लाख 34 हजार 298 परिवारों ने ऑनलाइन जानकारी दर्ज कराई. इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जा रही है. पारंपरिक कागजी प्रक्रिया की जगह मोबाइल आधारित ‘Census HLO App’ के जरिए रियल टाइम डेटा एंट्री होगी. पहले दिन कर्मचारियों को ऐप डाउनलोड कराने, लोकेशन समझाने और मैप मिलान का काम कराया गया. सर्वे टीमों ने अपने-अपने ब्लॉक में पहुंचकर यह देखा कि नक्शा सही बना है या नहीं और क्षेत्र की सीमाएं स्पष्ट हैं या नहीं.

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पहले ऑनलाइन फॉर्म का सत्यापन, फिर घर-घर सर्वे
जिन परिवारों ने ऑनलाइन स्व-गणना कर ली है, उनके फॉर्म का सत्यापन किया जाएगा. वहीं जिन्होंने ऑनलाइन जानकारी नहीं भरी, उनके घर जाकर कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए फॉर्म भरेंगे. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई कर्मचारी चॉक या मार्कर लेकर आपके घर पहुंचे तो सहयोग करें. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया हर घर को एक “यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी” देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भविष्य में डिजिटल एड्रेस आधारित कई सुविधाएं मिल सकेंगी.

प्रदेश में 1.33 लाख ब्लॉक, जयपुर निगम में 6521 हाउस ब्लॉक
राज्यभर में जनगणना के लिए 1 लाख 33 हजार 300 गणना ब्लॉक बनाए गए हैं. जयपुर नगर निगम क्षेत्र में 13 जोन और 150 वार्डों में 6521 हाउस लिस्टिंग ब्लॉक तैयार किए गए हैं. एक ब्लॉक में औसतन 200 मकान या 700 से 800 लोगों की आबादी शामिल की गई है. इसी आधार पर निगम क्षेत्र में करीब 9 लाख मकानों तक सर्वे टीम पहुंचेगी.

7600 कर्मचारी जयपुर निगम क्षेत्र में तैनात
प्रदेशभर में जनगणना कार्य के लिए लगभग 1.60 लाख कार्मिक लगाए गए हैं. इनमें जयपुर नगर निगम क्षेत्र में 7600 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है. हर छह ब्लॉक पर एक सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है. कर्मचारियों को पहले ही प्रशिक्षण दिया जा चुका है और उन्हें ब्लॉक मैप उपलब्ध कराए गए हैं. प्रशासन के अनुसार प्रतिदिन कोई तय लक्ष्य नहीं रखा गया है. तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए अलग रिस्पॉन्स टीम भी बनाई गई है.

34 बिंदुओं पर जुट रहा डेटा
मकान की स्थिति-भवन नंबर, उपयोग, कमरों की संख्या, स्वामित्व
बुनियादी सुविधाएं-पेयजल, बिजली, शौचालय, जल निकासी
डिजिटल पहुंच-इंटरनेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी
रहन-सहन-रसोई गैस, ईंधन, अनाज, वाहन
पारिवारिक विवरण- मुखिया का नाम, लिंग, विवाहित दंपत्ति,क्या मुखिया अनुसूचित जाति SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या अन्य समुदाय से है?

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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