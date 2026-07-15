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सोना-चांदी के भाव में फिर बड़ा उछाल, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 15 जुलाई 2026 को सोना-चांदी के भाव में तेजी दर्ज की गई. चांदी 1200 रुपये महंगी होकर 2,27,200 रुपये किलो पहुंच गई, वहीं सोना 300 रुपये बढ़कर 1,46,000 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. जानें जेवरात सोने के ताजा भाव.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jul 15, 2026, 06:43 PM|Updated: Jul 15, 2026, 06:43 PM
सोना-चांदी के भाव में फिर बड़ा उछाल, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट
Image Credit: दुकान में रखें राजस्थानी आभूषण.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में सोना-चांदी के भाव में हलचल देखने को मिली है. 15 जुलाई 2026 को जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी नए भाव के अनुसार चांदी की कीमत में 1200 रुपये प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई, जबकि सोना 300 रुपये प्रति दस ग्राम महंगा हुआ. नए बदलाव के बाद जयपुर में चांदी का भाव 227,200 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोने का भाव 146,000 रुपये प्रति दस ग्राम और जेवरात सोने का भाव 135,200 रुपये प्रति दस ग्राम पहुंच गया है.

चांदी की कीमतों में फिर आई तेजी, 227200 रुपये किलो पहुंचा भाव
जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को चांदी के रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार चांदी 1200 रुपये प्रति किलो महंगी होकर 227,200 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले चांदी के भाव में तेजी आई है. चांदी की कीमत बढ़ने के बाद भी बाजार में खरीदारों की आवाजाही बनी हुई है. हालांकि, ज्यादातर ग्राहक खरीदारी से पहले भाव के स्थिर होने का इंतजार कर रहे हैं.

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सोने के दाम में भी हुआ बदलाव, ग्राहकों को मिली जानकारी
सोने की कीमतों में भी बुधवार को हल्की तेजी दर्ज की गई. जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोने का नया भाव 146,000 रुपये प्रति दस ग्राम रहा, जबकि जेवरात सोने की कीमत 135,200 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज की गई. सोने के दाम बढ़ने के बावजूद आभूषण खरीदने वाले ग्राहक बाजार के नए भाव की जानकारी लेने पहुंच रहे हैं. खासकर शादी-विवाह और अन्य शुभ अवसरों के लिए खरीदारी करने वाले लोग कीमतों पर नजर बनाए हुए हैं.

सराफा बाजार में कारोबार रहा सामान्य
बुधवार को जयपुर के सराफा बाजार में खरीद-बिक्री का माहौल सामान्य रहा. सुबह बाजार खुलने के बाद कई ग्राहक सोना और चांदी के ताजा भाव जानने पहुंचे. कुछ लोगों ने निवेश के नजरिए से बाजार की स्थिति समझी, वहीं कुछ ग्राहकों ने आने वाले दिनों में कीमतों के रुख को देखते हुए खरीदारी टालना बेहतर समझा. कारोबारियों के अनुसार फिलहाल बाजार में ग्राहकों का रुझान बना हुआ है.

लगातार बदल रहे भाव से ग्राहक कर रहे सोच-समझकर खरीदारी
पिछले कुछ समय से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. कभी कीमतों में तेजी आती है तो कभी गिरावट दर्ज होती है. ऐसे में ग्राहक जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय बाजार की स्थिति को समझकर खरीदारी कर रहे हैं. वहीं निवेश करने वाले लोग भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी पड़ता है असर
सराफा कारोबारियों का कहना है कि सोना और चांदी के भाव पर केवल स्थानीय बाजार की मांग का असर नहीं पड़ता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव, डॉलर की कीमत, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियां भी कीमतों को प्रभावित करती हैं. यही वजह है कि दोनों कीमती धातुओं के रेट में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले नए भाव जरूर करें चेक
विशेषज्ञों के मुताबिक सोना या चांदी खरीदने से पहले बाजार के ताजा भाव की जानकारी लेना जरूरी है. लगातार बदलती कीमतों के बीच सही समय पर की गई खरीदारी ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. ऐसे में ग्राहक और निवेशक बाजार की चाल को समझकर ही अपना निर्णय लें, जिससे उन्हें बेहतर लाभ मिल सके.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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