/सोना-चांदी के भाव में फिर बड़ा उछाल, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में सोना-चांदी के भाव में हलचल देखने को मिली है. 15 जुलाई 2026 को जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी नए भाव के अनुसार चांदी की कीमत में 1200 रुपये प्रति किलो की तेजी दर्ज की गई, जबकि सोना 300 रुपये प्रति दस ग्राम महंगा हुआ. नए बदलाव के बाद जयपुर में चांदी का भाव 227,200 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोने का भाव 146,000 रुपये प्रति दस ग्राम और जेवरात सोने का भाव 135,200 रुपये प्रति दस ग्राम पहुंच गया है.

चांदी की कीमतों में फिर आई तेजी, 227200 रुपये किलो पहुंचा भाव

जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को चांदी के रेट में बढ़ोतरी देखने को मिली. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार चांदी 1200 रुपये प्रति किलो महंगी होकर 227,200 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले चांदी के भाव में तेजी आई है. चांदी की कीमत बढ़ने के बाद भी बाजार में खरीदारों की आवाजाही बनी हुई है. हालांकि, ज्यादातर ग्राहक खरीदारी से पहले भाव के स्थिर होने का इंतजार कर रहे हैं.

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सोने के दाम में भी हुआ बदलाव, ग्राहकों को मिली जानकारी

सोने की कीमतों में भी बुधवार को हल्की तेजी दर्ज की गई. जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोने का नया भाव 146,000 रुपये प्रति दस ग्राम रहा, जबकि जेवरात सोने की कीमत 135,200 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज की गई. सोने के दाम बढ़ने के बावजूद आभूषण खरीदने वाले ग्राहक बाजार के नए भाव की जानकारी लेने पहुंच रहे हैं. खासकर शादी-विवाह और अन्य शुभ अवसरों के लिए खरीदारी करने वाले लोग कीमतों पर नजर बनाए हुए हैं.

सराफा बाजार में कारोबार रहा सामान्य

बुधवार को जयपुर के सराफा बाजार में खरीद-बिक्री का माहौल सामान्य रहा. सुबह बाजार खुलने के बाद कई ग्राहक सोना और चांदी के ताजा भाव जानने पहुंचे. कुछ लोगों ने निवेश के नजरिए से बाजार की स्थिति समझी, वहीं कुछ ग्राहकों ने आने वाले दिनों में कीमतों के रुख को देखते हुए खरीदारी टालना बेहतर समझा. कारोबारियों के अनुसार फिलहाल बाजार में ग्राहकों का रुझान बना हुआ है.

लगातार बदल रहे भाव से ग्राहक कर रहे सोच-समझकर खरीदारी

पिछले कुछ समय से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है. कभी कीमतों में तेजी आती है तो कभी गिरावट दर्ज होती है. ऐसे में ग्राहक जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय बाजार की स्थिति को समझकर खरीदारी कर रहे हैं. वहीं निवेश करने वाले लोग भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी पड़ता है असर

सराफा कारोबारियों का कहना है कि सोना और चांदी के भाव पर केवल स्थानीय बाजार की मांग का असर नहीं पड़ता है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले बदलाव, डॉलर की कीमत, वैश्विक आर्थिक हालात और निवेशकों की गतिविधियां भी कीमतों को प्रभावित करती हैं. यही वजह है कि दोनों कीमती धातुओं के रेट में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले नए भाव जरूर करें चेक

विशेषज्ञों के मुताबिक सोना या चांदी खरीदने से पहले बाजार के ताजा भाव की जानकारी लेना जरूरी है. लगातार बदलती कीमतों के बीच सही समय पर की गई खरीदारी ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. ऐसे में ग्राहक और निवेशक बाजार की चाल को समझकर ही अपना निर्णय लें, जिससे उन्हें बेहतर लाभ मिल सके.