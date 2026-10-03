/राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 15 RAS अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर

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Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 15 RAS अधिकारियों के तबादले किए हैं. कार्मिक विभाग की ओर से जारी सूची के अनुसार, अधिकारियों को अलग-अलग जिलों और विभागों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. कई अधिकारियों को रिक्त पदों पर लगाया गया है, जबकि कुछ अधिकारियों के स्थान पर नई नियुक्तियां की गई हैं.
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इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद विभिन्न जिलों और विभागों में RAS अधिकारियों की नई तैनाती होगी.
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