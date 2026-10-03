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राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 15 RAS अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर

राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 15 RAS अधिकारियों के तबादले किए हैं. अधिकारियों को जयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जोधपुर, दौसा, बारां, करौली, सवाईमाधोपुर और हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. कुछ अधिकारियों को रिक्त पदों पर नियुक्त किया गया है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Deepak Goyal
Published:Oct 03, 2026, 02:13 PM IST | Updated:Oct 03, 2026, 02:13 PM IST
राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 15 RAS अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 15 RAS अधिकारियों के तबादले किए हैं. कार्मिक विभाग की ओर से जारी सूची के अनुसार, अधिकारियों को अलग-अलग जिलों और विभागों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. कई अधिकारियों को रिक्त पदों पर लगाया गया है, जबकि कुछ अधिकारियों के स्थान पर नई नियुक्तियां की गई हैं.

यहां पढ़ें पूरी लिस्ट

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इस प्रशासनिक फेरबदल के बाद विभिन्न जिलों और विभागों में RAS अधिकारियों की नई तैनाती होगी.

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यह भी पढ़ें:Rajasthan News Live: राजस्थान पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले 15 RAS अधिकारियों के हुए तबादले

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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