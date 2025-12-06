PKC-ERCP में 36 गांवों में 1500 हेक्टेयर भूमि अवाप्त होगी, 2 महीने में पूरा होगा काम

Rajasthan News: नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना के तहत भूमि अवाप्ति होगी. इंदरगढ़, नैनवा और उनियारा तहसील के गांवों में भूमि अवाप्ति का काम किया जाएगा. 36 गांवों में एक हजार 5 हेक्टेयर भूमि की अवाप्ति होगी. 605 हेक्टेयर सरकारी और 400 हेक्टेयर निजी भूमि की अवाप्ति होगी. अधिकतम दो माह के भीतर भूमि अवाप्ति की संभावना है.

मेज पंप हाउस और मेज पंप हाउस से गलवा बांध तक, गलवा बांध से ईसरदा बांध तक सभी संरचनाओं और फीडर निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति होगी. जल संसाधन विभाग ने भूमि अवाप्ति की घोषणा की है. बूंदी और टोंक जिले के गांवों में अवाप्ति का खाका तैयार कर लिया. गांवों के नाम और खसरा नंबर सहित जमीन की किस्म तक जारी कर दी गई है. जल्द ही ग्रामीणों की बैठक लेकर अवाप्ति प्रक्रिया शुरू होगी.

सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसे पूरा होगा

पार्वती कालीसिंध ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के तहत कई तहसीलों में भूमि अवाप्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद गांवों को मुआवजा भी दिया जा चुका है. अब मेज पंप हाउस और मेज पंप हाउस से गलवा बांध तक और गलवा बांध से ईसरदा बांध तक सभी संरचनाओं, फीडर निर्माण के लिए होगी भूमि अवाप्ति की जाएगी.

जल संसाधन विभाग की घोषणा के अनुसार बूंदी और टोंक जिले की इंदरगढ़, नैनवा और उनियारा तहसील में 605 हेक्टेयर सरकारी और 400 हेक्टेयर निजी भूमि की अवाप्ति होगी. इंदरगढ़ तहसील के इंदरगढ़ तहसील के छह गांवों की 266.1106 हेक्टेयर भूमि अवाप्त होगी.

PKC-ERCP परियोजना भजनलाल सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है. ऐसे में सरकार वर्ष 2028 तक पहले चरण के दो पैकेज का काम पूरा करना चाहती है. उसी दिशा में तेजी से काम भी किया जा रहा है.

23 गांवों की 407 हेक्टेयर भूमि अवाप्त होगी

बूंदी जिले की नैनवा तहसील की बात करें तो यहां 7 गांवों में करीब 331.9600 हेक्टेयर भूमि अवाप्त होगी. नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना के तहत टोंक जिले की उनियारा तहसील में सबसे ज्यादा भूमि अवाप्त होगी. जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि तहसील के 23 गांवों की करीब 407.2783 हेक्टेयर भूमि अवाप्त की जा सकेगी.

इसमें खेती की बारानी, जंगला, गेर मुमकीन नाला, गेर मुमकीन चरागाह सहित मंदिर तक की जमीन शामिल मानी जा रही है. माना जा रहा है कि 36 गांवों की जमीन में अवाप्ति का काम तेजी से होगा और दो माह के भीतर काम पूरा भी हो जाएगा ताकि प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली संरचनाएं तय समय पर पूरी की जा सके.

वैसे भी प्रोजेक्ट की प्रगति को लेकर मुख्यमंत्री खुद हर 15 दिन में बैठक ले रहे है और हर छोटी-बड़ी जानकारी उन्हें अपडेट की जा रही हैं.

