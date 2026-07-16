/सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार 16 जुलाई 2026 को सोना और चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के अनुसार चांदी की कीमत में 2200 रुपये प्रति किलो की कमी दर्ज की गई, जबकि सोना 600 रुपये प्रति दस ग्राम सस्ता हुआ. कीमतों में बदलाव के बाद जयपुर में चांदी का भाव 225,000 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोने का भाव 145,400 रुपये प्रति दस ग्राम और जेवरात सोने का भाव 134,700 रुपये प्रति दस ग्राम पहुंच गया है.

चांदी के भाव में बड़ी गिरावट, 225000 रुपये किलो पहुंचा रेट

जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार चांदी 2200 रुपये प्रति किलो सस्ती होकर अब 225,000 रुपये प्रति किलो पर आ गई है. पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले चांदी के भाव में यह कमी देखने को मिली है. चांदी के दाम घटने के बाद ग्राहकों को कुछ राहत मिली है, हालांकि बाजार में खरीदारी को लेकर लोग अभी भी कीमतों के स्थिर होने का इंतजार कर रहे हैं.

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सोने के रेट में भी आई कमी, शुद्ध सोना हुआ सस्ता

चांदी के साथ-साथ सोने की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है. जयपुर सराफा बाजार में शुद्ध सोने का नया भाव 145,400 रुपये प्रति दस ग्राम दर्ज किया गया है. वहीं जेवरात सोने की कीमत 134,700 रुपये प्रति दस ग्राम रही. सोने के दाम कम होने से आभूषण खरीदने की योजना बना रहे ग्राहकों को थोड़ी राहत मिली है. शादी-विवाह और अन्य शुभ कार्यक्रमों के लिए खरीदारी करने वाले लोग अब नए रेट के हिसाब से बाजार का रुख देख रहे हैं.

सराफा बाजार में सामान्य रहा कारोबार

गुरुवार को जयपुर के सराफा बाजार में कारोबार सामान्य रहा. बाजार खुलने के बाद कई ग्राहक सोना-चांदी के ताजा भाव की जानकारी लेने पहुंचे. कुछ लोग निवेश के उद्देश्य से बाजार की स्थिति समझते नजर आए, जबकि कई ग्राहकों ने कीमतों में और बदलाव की संभावना को देखते हुए खरीदारी का फैसला टाल दिया. कारोबारियों के अनुसार बाजार में ग्राहकों की रुचि बनी हुई है.

कीमतों में उतार-चढ़ाव से सतर्क हैं खरीदार

पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी के भाव में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है. कभी कीमतों में तेजी आती है तो कभी गिरावट दर्ज की जाती है. ऐसे में ग्राहक अब बिना जल्दबाजी के बाजार की चाल को समझकर ही खरीदारी कर रहे हैं. वहीं निवेशक भी कीमतों में स्थिरता आने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि सही समय पर निवेश का फैसला लिया जा सके.

वैश्विक बाजार की हलचल का दिखता है असर

सराफा कारोबारियों के मुताबिक सोना और चांदी के भाव सिर्फ स्थानीय बाजार की मांग और सप्लाई से तय नहीं होते हैं. अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, डॉलर की मजबूती, आर्थिक गतिविधियां और निवेशकों की खरीदारी का असर भी इनकी कीमतों पर पड़ता है. यही कारण है कि दोनों कीमती धातुओं के रेट में रोजाना बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले नए भाव की जानकारी लेना जरूरी

विशेषज्ञों का कहना है कि सोना और चांदी खरीदने से पहले ग्राहकों को बाजार के ताजा भाव जरूर जांच लेने चाहिए. कीमतों में लगातार बदलाव के दौर में सही जानकारी के साथ की गई खरीदारी फायदेमंद हो सकती है. ऐसे में ग्राहक और निवेशक बाजार की स्थिति को समझकर ही अपना निर्णय लें, जिससे भविष्य में बेहतर लाभ मिल सके.