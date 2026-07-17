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सराफा बाजार से बड़ी राहत! सोना-चांदी के दाम लुढ़के, जानें ताजा रेट

Rajasthan Gold Silver Price: जयपुर सराफा बाजार में 17 जुलाई 2026 को सोना-चांदी के भाव में गिरावट दर्ज की गई. चांदी 2,000 रुपये सस्ती होकर 2,23,000 रुपये प्रति किलो और शुद्ध सोना 400 रुपये घटकर 1,45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया. जेवरात सोना 1,34,100 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDamodar prasad raigar
Published: Jul 17, 2026, 06:37 PM|Updated: Jul 17, 2026, 06:37 PM
सराफा बाजार से बड़ी राहत! सोना-चांदी के दाम लुढ़के, जानें ताजा रेट
Image Credit: दुकान के अंदर रखे राजस्थानी आभूषण.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 17 जुलाई 2026 को सोना और चांदी दोनों की कीमतों में फिर गिरावट दर्ज की गई. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के अनुसार चांदी 2,000 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई, जबकि सोना 400 रुपये प्रति दस ग्राम कम हो गया. नए रेट के बाद जयपुर में चांदी 223,000 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 145,000 रुपये प्रति दस ग्राम और जेवरात सोना 134,100 रुपये प्रति दस ग्राम पर कारोबार करता नजर आया.

चांदी के दाम फिर लुढ़के, खरीदारों को मिली राहत
शुक्रवार को जयपुर सराफा बाजार में चांदी की कीमत में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार चांदी 2,000 रुपये प्रति किलो सस्ती होकर 223,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. लगातार दूसरे दिन कीमत कम होने से ग्राहकों को कुछ राहत जरूर मिली है. हालांकि कई खरीदार अभी भी बाजार के स्थिर होने का इंतजार कर रहे हैं.

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सोना भी हुआ सस्ता, नए रेट पर बाजार की नजर
चांदी के साथ-साथ सोने की कीमतों में भी नरमी दर्ज की गई. ताजा भाव के अनुसार शुद्ध सोना 145,000 रुपये प्रति दस ग्राम और जेवरात सोना 134,100 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. सोने के दाम घटने से शादी-विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए खरीदारी की योजना बना रहे लोगों को थोड़ी राहत मिली है. कई ग्राहक नए भाव जानने के लिए बाजार पहुंचे.

सराफा बाजार में खरीद-बिक्री रही सामान्य
शुक्रवार को जयपुर के सराफा बाजार में कारोबार सामान्य रहा. सुबह से ही लोग सोना और चांदी के ताजा रेट की जानकारी लेने पहुंचे. कुछ ग्राहकों ने निवेश के लिहाज से बाजार की स्थिति को समझने की कोशिश की, जबकि कई लोगों ने आगे और गिरावट की उम्मीद में खरीदारी फिलहाल टाल दी. कारोबारियों का कहना है कि बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है.

बदलते भाव के बीच सोच-समझकर खरीद रहे ग्राहक
पिछले कई दिनों से सोना और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी रेट बढ़ जाते हैं तो कभी गिर जाते हैं. ऐसे में ग्राहक जल्दबाजी करने के बजाय बाजार की चाल पर नजर रख रहे हैं. निवेश करने वाले लोग भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं, ताकि बेहतर दाम पर खरीदारी की जा सके.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी पड़ता है सीधा असर
सराफा कारोबारियों का कहना है कि सोना और चांदी की कीमतें केवल स्थानीय मांग पर निर्भर नहीं करतीं. वैश्विक बाजार की हलचल, डॉलर की स्थिति, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम और निवेशकों की गतिविधियां भी इनकी कीमतों को प्रभावित करती हैं. इसी वजह से दोनों धातुओं के भाव में लगभग रोज बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले ताजा रेट जरूर देखें
विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले बाजार के नए भाव की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. लगातार बदलती कीमतों के बीच सही समय पर लिया गया फैसला भविष्य में फायदे का सौदा साबित हो सकता है. इसलिए ग्राहक और निवेशक बाजार की स्थिति को समझकर ही खरीदारी या निवेश का निर्णय लें.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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