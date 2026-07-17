/सराफा बाजार से बड़ी राहत! सोना-चांदी के दाम लुढ़के, जानें ताजा रेट

Gold Silver Price Today: जयपुर सराफा बाजार में 17 जुलाई 2026 को सोना और चांदी दोनों की कीमतों में फिर गिरावट दर्ज की गई. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के अनुसार चांदी 2,000 रुपये प्रति किलो सस्ती हुई, जबकि सोना 400 रुपये प्रति दस ग्राम कम हो गया. नए रेट के बाद जयपुर में चांदी 223,000 रुपये प्रति किलो, शुद्ध सोना 145,000 रुपये प्रति दस ग्राम और जेवरात सोना 134,100 रुपये प्रति दस ग्राम पर कारोबार करता नजर आया.

चांदी के दाम फिर लुढ़के, खरीदारों को मिली राहत

शुक्रवार को जयपुर सराफा बाजार में चांदी की कीमत में एक बार फिर गिरावट देखने को मिली. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अनुसार चांदी 2,000 रुपये प्रति किलो सस्ती होकर 223,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. लगातार दूसरे दिन कीमत कम होने से ग्राहकों को कुछ राहत जरूर मिली है. हालांकि कई खरीदार अभी भी बाजार के स्थिर होने का इंतजार कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सोना भी हुआ सस्ता, नए रेट पर बाजार की नजर

चांदी के साथ-साथ सोने की कीमतों में भी नरमी दर्ज की गई. ताजा भाव के अनुसार शुद्ध सोना 145,000 रुपये प्रति दस ग्राम और जेवरात सोना 134,100 रुपये प्रति दस ग्राम रहा. सोने के दाम घटने से शादी-विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए खरीदारी की योजना बना रहे लोगों को थोड़ी राहत मिली है. कई ग्राहक नए भाव जानने के लिए बाजार पहुंचे.

सराफा बाजार में खरीद-बिक्री रही सामान्य

शुक्रवार को जयपुर के सराफा बाजार में कारोबार सामान्य रहा. सुबह से ही लोग सोना और चांदी के ताजा रेट की जानकारी लेने पहुंचे. कुछ ग्राहकों ने निवेश के लिहाज से बाजार की स्थिति को समझने की कोशिश की, जबकि कई लोगों ने आगे और गिरावट की उम्मीद में खरीदारी फिलहाल टाल दी. कारोबारियों का कहना है कि बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बनी हुई है.

बदलते भाव के बीच सोच-समझकर खरीद रहे ग्राहक

पिछले कई दिनों से सोना और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. कभी रेट बढ़ जाते हैं तो कभी गिर जाते हैं. ऐसे में ग्राहक जल्दबाजी करने के बजाय बाजार की चाल पर नजर रख रहे हैं. निवेश करने वाले लोग भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं, ताकि बेहतर दाम पर खरीदारी की जा सके.

अंतरराष्ट्रीय बाजार का भी पड़ता है सीधा असर

सराफा कारोबारियों का कहना है कि सोना और चांदी की कीमतें केवल स्थानीय मांग पर निर्भर नहीं करतीं. वैश्विक बाजार की हलचल, डॉलर की स्थिति, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम और निवेशकों की गतिविधियां भी इनकी कीमतों को प्रभावित करती हैं. इसी वजह से दोनों धातुओं के भाव में लगभग रोज बदलाव देखने को मिलता है.

खरीदारी से पहले ताजा रेट जरूर देखें

विशेषज्ञों की सलाह है कि सोना या चांदी खरीदने से पहले बाजार के नए भाव की जानकारी जरूर लेनी चाहिए. लगातार बदलती कीमतों के बीच सही समय पर लिया गया फैसला भविष्य में फायदे का सौदा साबित हो सकता है. इसलिए ग्राहक और निवेशक बाजार की स्थिति को समझकर ही खरीदारी या निवेश का निर्णय लें.