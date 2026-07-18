/फिर महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

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Jaipur Gold-silver Price: जयपुर सराफा बाजार में आज सोना और चांदी दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई. लगातार बदलते बाजार रुझानों और वैश्विक संकेतों के बीच निवेशकों और आभूषण कारोबारियों की नजरें सर्राफा बाजार पर बनी हुई हैं. आज जारी भावों के अनुसार, चांदी के दाम में 500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोने के दाम में 400 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है.
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी ने जारी किए नए भाव
जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के अनुसार, चांदी का भाव बढ़कर 2,23,500 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गया है. वहीं, शुद्ध सोना (24 कैरेट) 1,45,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता रहा. इसके अलावा जेवरात में इस्तेमाल होने वाले सोने का भाव 1,34,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा.
सराफा कारोबारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव, डॉलर की चाल और निवेशकों की बढ़ती खरीदारी का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिल रहा है. शादी-विवाह के सीजन की तैयारियों और निवेश की मांग के चलते भी बाजार में मजबूती बनी हुई है.
व्यापारियों के अनुसार, अगर वैश्विक बाजार में तेजी का रुख जारी रहता है, तो आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकता है. वहीं, निवेशकों को खरीदारी से पहले ताजा बाजार भाव की जानकारी लेने और बाजार की स्थिति पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है.
हर हलचल पर नजर रखना जरूरी
जयपुर सराफा बाजार के ताजा भावों ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि कीमती धातुओं में निवेश करने वालों और आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों के लिए बाजार की हर हलचल पर नजर रखना जरूरी है. विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां और घरेलू मांग आने वाले समय में सोने-चांदी की कीमतों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.
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