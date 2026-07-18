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फिर महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

जयपुर सराफा बाजार में आज सोना और चांदी दोनों के भाव में तेजी दर्ज की गई. जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार, चांदी 500 रुपये महंगी रही. वहीं शुद्ध सोना 400 रुपये की बढ़त के साथ 1,45,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byDamodar prasad raigar
Published: Jul 18, 2026, 07:10 PM|Updated: Jul 18, 2026, 07:10 PM
फिर महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें सराफा बाजार के ताजा भाव
Image Credit: Rajasthan Gold Silver Price TodaySource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur Gold-silver Price: जयपुर सराफा बाजार में आज सोना और चांदी दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई. लगातार बदलते बाजार रुझानों और वैश्विक संकेतों के बीच निवेशकों और आभूषण कारोबारियों की नजरें सर्राफा बाजार पर बनी हुई हैं. आज जारी भावों के अनुसार, चांदी के दाम में 500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोने के दाम में 400 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है.

जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी ने जारी किए नए भाव

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जयपुर सराफा ट्रेडर्स कमेटी की ओर से जारी ताजा भाव के अनुसार, चांदी का भाव बढ़कर 2,23,500 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गया है. वहीं, शुद्ध सोना (24 कैरेट) 1,45,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार करता रहा. इसके अलावा जेवरात में इस्तेमाल होने वाले सोने का भाव 1,34,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा.

सराफा कारोबारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव, डॉलर की चाल और निवेशकों की बढ़ती खरीदारी का असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिल रहा है. शादी-विवाह के सीजन की तैयारियों और निवेश की मांग के चलते भी बाजार में मजबूती बनी हुई है.

व्यापारियों के अनुसार, अगर वैश्विक बाजार में तेजी का रुख जारी रहता है, तो आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और बदलाव देखने को मिल सकता है. वहीं, निवेशकों को खरीदारी से पहले ताजा बाजार भाव की जानकारी लेने और बाजार की स्थिति पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है.

हर हलचल पर नजर रखना जरूरी

जयपुर सराफा बाजार के ताजा भावों ने एक बार फिर यह संकेत दिया है कि कीमती धातुओं में निवेश करने वालों और आभूषण खरीदने वाले ग्राहकों के लिए बाजार की हर हलचल पर नजर रखना जरूरी है. विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियां और घरेलू मांग आने वाले समय में सोने-चांदी की कीमतों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.


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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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