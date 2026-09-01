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राजस्थान में धराशायी हो गए चांदी के रेट, सोने के दाम में बढ़ोतरी, जानें आज के लेटेस्ट भाव

Rajasthan Sona Chandi Rate: राजस्थान में आज चांदी के भाव में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जबकि सोने की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है. जानिए 22, 24 और 18 कैरेट सोने के साथ चांदी के आज के ताजा भाव और कल के मुकाबले कितना बदलाव हुआ है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 01, 2026, 12:19 PM IST | Updated:Sep 01, 2026, 12:19 PM IST
राजस्थान में धराशायी हो गए चांदी के रेट, सोने के दाम में बढ़ोतरी, जानें आज के लेटेस्ट भाव
Image Credit: Rajasthan Sona Chandi Rate

Gold Silver Price: राजस्थान में सोने और चांदी की कीमतों में आज एक बार फिर बदलाव देखने को मिला है. सोने के अलग-अलग कैरेट के भाव में मामूली तेजी दर्ज की गई है, ऐसे में सोना खरीदने वालों के लिए जहां कीमतों में हल्की बढ़ोतरी हुई है, वहीं चांदी की खरीदारी करने वालों को आज कुछ राहत मिली है.


22 कैरेट सोने के भाव में ₹150 की तेजी

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राजस्थान में 22 कैरेट सोने की कीमत आज 10 ग्राम के लिए ₹1,44,890 है. इससे एक दिन पहले यानी कल 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव ₹1,44,740 था. इस तरह आज कीमत में ₹150 की बढ़ोतरी हुई है. 22 कैरेट सोना आमतौर पर आभूषण बनाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. इसकी कीमत में रोजाना होने वाला छोटा बदलाव भी बड़ी मात्रा में खरीदारी करने वालों के बजट पर असर डाल सकता है.


24 कैरेट सोना भी हुआ महंगा

24 कैरेट सोने के भाव में भी आज तेजी दर्ज की गई है. आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,52,130 है. जबकि कल यही कीमत ₹1,51,980 थी. यानी एक दिन में 24 कैरेट सोना ₹150 महंगा हुआ है. 24 कैरेट सोने को सबसे शुद्ध श्रेणी का सोना माना जाता है और इसका इस्तेमाल निवेश के लिए भी किया जाता है.


18 कैरेट सोने की कीमत भी बढ़ी

18 कैरेट सोने के भाव में भी आज मामूली बढ़ोतरी हुई है. राजस्थान में 10 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत आज ₹1,18,550 है. कल इसका भाव ₹1,18,420 था. यानी आज 18 कैरेट सोने की कीमत में ₹130 की तेजी आई है. 18 कैरेट सोने का इस्तेमाल भी ज्वेलरी में किया जाता है और इसकी कीमत 22 और 24 कैरेट सोने की तुलना में कम रहती है.


चांदी के भाव में ₹5 हजार की बड़ी गिरावट

सोने के उलट आज चांदी के भाव में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. राजस्थान में 1 किलो चांदी की कीमत आज ₹2,55,000 है. जबकि कल 1 किलो चांदी का भाव ₹2,60,000 था. यानी एक दिन में चांदी ₹5,000 सस्ती हुई है. चांदी की कीमत में आई इस गिरावट से ज्वेलरी, बर्तन और निवेश के लिए चांदी खरीदने वालों को राहत मिल सकती है.


खरीदारी से पहले स्थानीय भाव जरूर जांचें

सोने और चांदी की कीमतें बाजार की स्थिति के अनुसार लगातार बदलती रहती हैं. इसके अलावा अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के यहां कीमत में मामूली अंतर भी हो सकता है. ज्वेलरी खरीदते समय केवल सोने के भाव को ही अंतिम कीमत न मानें, क्योंकि आभूषण की कीमत में मेकिंग चार्ज, GST और अन्य शुल्क भी शामिल हो सकते हैं.


आज के भाव के मुताबिक राजस्थान में सोने की तीन प्रमुख श्रेणियों में हल्की तेजी देखने को मिली है. 22 और 24 कैरेट सोना ₹150 महंगा, जबकि 18 कैरेट सोना ₹130 महंगा हुआ है. दूसरी ओर चांदी में एक ही दिन में ₹5,000 प्रति किलो की गिरावट आई है. ऐसे में सोना और चांदी खरीदने या निवेश करने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बाजार के ताजा भाव पर नजर रखना जरूरी है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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